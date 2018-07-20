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    Читайте в рубрике красоты последние новости о бьюти-новинках, мастер-классы от экспертов макияжа и косметологии, секреты красоты звезд и бьюти-тренды с мировых подиумов.

    20 июля 2018

    Под одной крышкой: новые палетки для лица на лето

    Раньше марки собирали под одной крышкой множество оттенков, из которых на практике пригодятся не больше трех (если вы не визажист). Новые палитры для макияжа совсем другие. Мы попробовали пять новых изданий для лица и глаз — проигравших нет

    Полную версию читайте по ссылке...

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