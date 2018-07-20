Под одной крышкой: новые палетки для лица на лето

Раньше марки собирали под одной крышкой множество оттенков, из которых на практике пригодятся не больше трех (если вы не визажист). Новые палитры для макияжа совсем другие. Мы попробовали пять новых изданий для лица и глаз — проигравших нет