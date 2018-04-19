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    19 апреля 2018

    Открытие салона красоты Bianco Nero

    Огранизатором праздника стала команда агентства The most media group

    12 апреля в «Крокус Сити Молл» открылся салон красоты Bianco Nero Татьяны Соловкиной, которая устроила посетителям настоящий праздник. В дверях гостей встречали король и черная королева, за пультом стояла DJ Катя Гусева, а официанты угощали коктейлями и закусками из Rose Bar. Нетрудно догадаться, что темой вечера стала шахматная партия, именно поэтому дресс-кодом являлись black & with .

    Открытие салона красоты Bianco Nero (фото 1.1)

    Татьяна Соловкина

    Открытие салона красоты Bianco Nero (фото 1.2)

    DJ Катя Гусева

    Праздник сопровождался шоу-программой и развлечениями, а ведущим выступил Артем Шалимов.

    Открытие салона красоты Bianco Nero (фото 3)

    Артем Шалимов

    Гостей вечера ждали косметические подарки от Paul Mitchell, Marula Oil и Zo Medical, Thalasso Bretagne.

    Мероприятие завершилось выносом праздничного двухъярусного торта, который был выдержан в стилистике шахматной доски. 

    Открытие салона красоты Bianco Nero (фото 6)

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