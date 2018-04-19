Открытие салона красоты Bianco Nero

12 апреля в «Крокус Сити Молл» открылся салон красоты Bianco Nero Татьяны Соловкиной, которая устроила посетителям настоящий праздник. В дверях гостей встречали король и черная королева, за пультом стояла DJ Катя Гусева, а официанты угощали коктейлями и закусками из Rose Bar. Нетрудно догадаться, что темой вечера стала шахматная партия, именно поэтому дресс-кодом являлись black & with .