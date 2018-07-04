Лосьон-спрей Glacial Spray Lotion от Skyn Iceland

Пожалуй, две самые обсуждаемые темы последнего времени — криптовалюта и стресс. Первую оставим экономическим обозревателям, а вот влияние нервного напряжения на кожу давно заметила основательница бренда Skyn Iceland. Сара Кугельман вовсе не исландский эльф, а экс-маркетолог L’Oreal и Estee Lauder. Проведя 20 лет в состоянии «сильная и независимая» обнаружила себя в больнице с переутомлением и услышала от врача: «Если вы и дальше будете работать в таком напряжении, 40 свечей на торте задуть не успеете». Сара последовала совету, уволилась и отправилась в Калифорнию много спать, правильно питаться и заниматься йогой. А оттуда — в страну своей мечты, в Исландию. Там вода голубая, как яйца дрозда (зачеркнуто) глаза хаски, погода меняется чаще, чем в Петербурге, а экология чистая, кожа местных жителей тоже.

Отдохнув еще немного, Сара вновь стала бьюти-экспертом, собрала специалистов в области дерматологии, питания, психологии, кардиологии, химии. Они были единодушны: во время хронического состояния «психанула» в крови подскакивает и не падает уровень гормонов стресса. Кожа отвечает воспалениями, шелушениями и ранними морщинами. Для борьбы с этими напастями в 2005 году появился бренд Skyn ​​Iceland. С тех пор «облачный» крем и диски-эксфолианты покорили сердца и кожу Ким Кардашьян, Эммы Уотсон, Елена Крыгиной. А патчи для любой части лица используют едва ли не все модели на бэкстэйджах (а что, выход на подиум — тоже стресс).