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    Читайте в рубрике красоты последние новости о бьюти-новинках, мастер-классы от экспертов макияжа и косметологии, секреты красоты звезд и бьюти-тренды с мировых подиумов.

    04 июля 2018Кузьмичева Ирина

    Лосьон-спрей Glacial Spray Lotion от Skyn Iceland

    Море волнуется и вы тоже? Без паники! Знакомимся с лосьоном-антистрессом Skyn Iceland

    Пожалуй, две самые обсуждаемые темы последнего времени — криптовалюта и стресс. Первую оставим экономическим обозревателям, а вот влияние нервного напряжения на кожу давно заметила основательница бренда Skyn Iceland. Сара Кугельман вовсе не исландский эльф, а экс-маркетолог L’Oreal и Estee Lauder. Проведя 20 лет в состоянии «сильная и независимая» обнаружила себя в больнице с переутомлением и услышала от врача: «Если вы и дальше будете работать в таком напряжении, 40 свечей на торте задуть не успеете». Сара последовала совету, уволилась и отправилась в Калифорнию много спать, правильно питаться и заниматься йогой. А оттуда — в страну своей мечты, в Исландию. Там вода голубая, как яйца дрозда (зачеркнуто) глаза хаски, погода меняется чаще, чем в Петербурге, а экология чистая, кожа местных жителей тоже.

    Лосьон-спрей Glacial Spray Lotion от Skyn Iceland (фото 1)

    Отдохнув еще немного, Сара вновь стала бьюти-экспертом, собрала специалистов в области дерматологии, питания, психологии, кардиологии, химии. Они были единодушны: во время хронического состояния «психанула» в крови подскакивает и не падает уровень гормонов стресса. Кожа отвечает воспалениями, шелушениями и ранними морщинами. Для борьбы с этими напастями в 2005 году появился бренд Skyn ​​Iceland. С тех пор «облачный» крем и диски-эксфолианты покорили сердца и кожу Ким Кардашьян, Эммы Уотсон, Елена Крыгиной. А патчи для любой части лица используют едва ли не все модели на бэкстэйджах (а что, выход на подиум — тоже стресс).

    Лосьон-спрей Glacial Spray Lotion от Skyn Iceland (фото 3)

    Быть во всей красе и во всеоружии поможет и новый лосьон-спрей Glacial Spray Lotion. В названии нет ошибки: это действительно лосьон и спрей сразу. Его, как сплэш-маску, надо распрыскивать прямо на лицо, но не смывать. Через полминуты невесомая текстура впитается, не оставив следа, только — эластичный гибкий комплекс сахаров из овса. Он обеспечит невидимую, но надежную защиту сразу от нескольких причин волнения кожи: смога, табачного дыма и яркого экрана гаджетов. Среди других «успокоительных» стволовые клетки томатов (нивелируют воздействие ультрафиолета; санскрин все равно наносим, а лосьон повысит его эффективность) и аминокислота из морских водорослей (способствует быстрому обновлению клеток — необходимое условие здорового сияния без хайлайтера). Как и в каждом продукте Skyn Iceland, в новинке есть исландский комплекс. Микс из ледниковой воды, инкапсулированного кислорода и масел арктических суперфудов возвращает коже витамины, потерянные в результате стресса. Теперь за кожу можно не волноваться.

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