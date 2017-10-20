Как Кэтрин Зета-Джонс выглядит без макияжа?

Трудно поверить, но в конце сентября Кэтрин Зета-Джонс отметила 48-й день рождения. Возраст не мешает ей оставаться одной из самых красивых и соблазнительных актрис Голливуда, блистать на красных дорожках и делиться с подписчиками в Instagram фото без косметики.

Вчера Кэтрин опубликовала в соцсети селфи, на котором позирует в пижаме и практически без макияжа: актриса воспользовалась лишь тушью для ресниц. Снимок Зета-Джонс сделала в Каннах после открытия выставки MIPCOM. Смелость супруги Майкла Дугласа оценили более 16 тысяч человек.