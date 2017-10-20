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    20 октября 2017

    Как Кэтрин Зета-Джонс выглядит без макияжа?

    48-летняя актриса поделилась честным селфи

    Трудно поверить, но в конце сентября Кэтрин Зета-Джонс отметила 48-й день рождения. Возраст не мешает ей оставаться одной из самых красивых и соблазнительных актрис Голливуда, блистать на красных дорожках и делиться с подписчиками в Instagram фото без косметики.

    Вчера Кэтрин опубликовала в соцсети селфи, на котором позирует в пижаме и практически без макияжа: актриса воспользовалась лишь тушью для ресниц. Снимок Зета-Джонс сделала в Каннах после открытия выставки MIPCOM. Смелость супруги Майкла Дугласа оценили более 16 тысяч человек.

    В апреле журналисты Daily Mail посчитали, что на уход за собой актриса тратит около $2600: издание исследовало фотографию шкафчика с косметикой, которой Кэтрин поделилась в Instagram.

    Как Кэтрин Зета-Джонс выглядит без макияжа? фото [1]ФОТОGettyImages

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