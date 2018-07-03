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    03 июля 2018

    Французский пучок Рози Хантингтон-Уайтли

    Модель выложила фото со съемок для Marks and Spencer.

    Над образом Рози для новой кампании работал известный стилист по волосам Али Пирзадеш. Сначала он накрутил модели ломаные пляжные волны и нанес на губы красную помаду, а затем с помощью шиньона создал расслабленную вечернюю укладку.

    Французский пучок Рози Хантингтон-Уайтли (фото 1)

    Рози выложила сразу несколько снимков и призналась в любви «французскому пучку». Хотите повторить — вооружайтесь шпильками и средством для легкой фиксации: укладка должна выглядеть максимально естественно.

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    • Французский пучок Рози Хантингтон-Уайтли (галерея 3, фото 0)
    • Французский пучок Рози Хантингтон-Уайтли (галерея 3, фото 1)
    • Французский пучок Рози Хантингтон-Уайтли (галерея 3, фото 2)
    • Французский пучок Рози Хантингтон-Уайтли (галерея 3, фото 3)
    • Французский пучок Рози Хантингтон-Уайтли (галерея 3, фото 4)
    • Французский пучок Рози Хантингтон-Уайтли (галерея 3, фото 5)
    • Французский пучок Рози Хантингтон-Уайтли (галерея 3, фото 6)
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