Французский пучок Рози Хантингтон-Уайтли

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Модель выложила фото со съемок для Marks and Spencer.
Над образом Рози для новой кампании работал известный стилист по волосам Али Пирзадеш. Сначала он накрутил модели ломаные пляжные волны и нанес на губы красную помаду, а затем с помощью шиньона создал расслабленную вечернюю укладку.
Рози выложила сразу несколько снимков и призналась в любви «французскому пучку». Хотите повторить — вооружайтесь шпильками и средством для легкой фиксации: укладка должна выглядеть максимально естественно.