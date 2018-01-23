Эмма Уотсон, Джонни Депп и другие номинанты на «Золотую малину»

Традиционно накануне самой престижной кинопремии «Оскар» в Лос-Анджелесе раздают статуэтки за самые сомнительные достижения в кинематографе. «Золотая малина» в этом году обещает стать особенно яркой и непредсказуемой: в списках номинантов сплошь звезды мирового масштаба и даже оскароносная Дженнифер Лоуренс за так и не встретившую одобрения со стороны кинокритиков роль в фильме «Мама!»

Дженнифер Лоуренс (к\ф «Мама!»)

За звание худшей актрисы с музой Даррена Аронофски также поборются Эмма Уотсон, исполнившая главную роль в фильме «Сфера», Дакота Джонсон за участие в финальной части саги «На пятьдесят оттенков темнее» и Кэтрин Хайгл за картину «Наваждение». Среди мужчин один из главных претендентов на «Золотую малину» в этом году — высокооплачиваемый актер Голливуда Марк Уолберг, причем сразу за два фильма: «Трансформеры: последний рыцарь» и «Здравствуй, папа, Новый год! 2».

Эмма Уостон

Марк Уолберг

Компанию Уолбергу составили Том Круз за роль в фильме «Мумия», Джонни Депп в продолжении «Пиратов Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки», Джейми Дорнан в заключительной части «На пятьдесят оттенков темнее» и Зак Эфрон в новых «Спасателях Малибу». Практически все те же фильмы поборются и за звание самой провальной картины прошлого года: «Трансформеры: последний рыцарь», «На пятьдесят оттенков темнее», «Мумия», «Спасатели Малибу» и неожиданно попавший в список «Эмоджи фильм»,