Calvin Klein выпустил новый парфюм впервые за 13 лет

Компания, не менявшая свой флагманский парфюм с 2005 года, наконец готова к переменам. Раф Симонс, ставший креативным директором марки в начале июня, дебютировал с новым ароматом под названием «Women». Видимо, его благодарность, посвященная всем женщинам, на премии CFDA Awards не была простой формальностью.