Calvin Klein выпустил новый парфюм впервые за 13 лет
Бренд обновляет свой главный женский аромат
Компания, не менявшая свой флагманский парфюм с 2005 года, наконец готова к переменам. Раф Симонс, ставший креативным директором марки в начале июня, дебютировал с новым ароматом под названием «Women». Видимо, его благодарность, посвященная всем женщинам, на премии CFDA Awards не была простой формальностью.
Люпита Нионго
Сирша Ронан
Амбассадорами парфюма выступили актрисы Люпита Нионго («Черная пантера», «Двенадцать лет рабства») и Сирша Ронан («Леди Берд»), снявшиеся для кампании в монохромным образах. Обе актрисы для съемки выбрали женщин, которые служат для них вдохновением. Для Люпиты ими стали певица Эрта Китт и актриса Кэтрин Хепберн, для Сирши — обладательница «Оскара» Сисси Спейсек и джазовая певица Нина Симон. Фотографом рекламной кампании выступила давняя подруга дизайнера, визуальная художница Энн Кольер.
Elle
Хёрст Шкулёв Паблишинг
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