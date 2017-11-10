Стюарт появилась на красной дорожке мероприятия в белом кроп-топе с прорезями и в широких неоново-розовых брюках с завышенной талией из осенней пре-коллекции Zuhair Murad 2017. Бьюти-образ актрисы был не менее эффектным, чем ее наряд. Кристен сделала акцент в макияже на глаза: обвела их подводкой и нарисовала длинные стрелки. Короткие волосы Стюарт слегка начесала, открыв лоб.

Ранее актриса представила свою работу на фестивале «Санденс». 17-минутная короткометражная рассказывает об убитом горем человеке, находящемся под водой. «Это подробный фильм о глубокой печали. Я не увиливаю от того, что породило страстное желание снять эти кадры. Это то самое первое падение. Вами движет некая сила, не давая остановиться, а потом внезапно все рушится, и ты думаешь: «Как мне теперь жить?» Вы атакуете себя воспоминаниями, под разным углом гадая, могло ли это быть иначе, что я могла бы сказать, а что — он», — рассказывала актриса в одном из интервью. Известно и то, что Стюарт не только сняла фильм, но и приняла участие в разработке визуального стиля своего проекта.