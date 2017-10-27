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    27 октября 2017Прэстон Айна

    Королевские локоны: лучшие укладки Кейт Миддлтон, Летиции и Рании

    Простые и элегантные прически монарших особ, которые легко повторить самостоятельно

    Образы монархов всегда продуманы до мелочей, так как общественность пристально следит за каждым выходом членов королевских семей. Особенно это касается прекрасной половины: макияж и прическу монарших особ всегда активно обсуждают в прессе. Представительницы монархии никогда не позволят себе выйти в свет с небрежным пучком или цветными прядями, их прически всегда подчеркнуто элегантные и аккуратные. ELLE собрал самые красивые укладки Кейт Миддлтон, испанской королевы Летиции и королевы Иордании Рании, которые легко повторить самостоятельно перед свиданием или ответственным мероприятием.

    Кейт Миддлтон

    Герцогиня Кембриджская практически всегда делает выбор в пользу объема и легких волн, другая отличительная особенность ее укладки — пробор посередине. Кроме того, 35-летняя супруга принца Уильяма тщательно следит за здоровьем волос. По данным британских СМИ, герцогиня тратит около 20 тысяч долларов в год на уход за собой: она регулярно красит волосы щадящей органической краской, подравнивает кончики и делает кератиновые маски.

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    • герцогиня Кейт
    • Кейт Миддлтон
    • герцогиня кэтрин
    • Королевские локоны: лучшие укладки Кейт Миддлтон, Летиции и Рании | галерея [1] фото [4]
    • Королевские локоны: лучшие укладки Кейт Миддлтон, Летиции и Рании | галерея [1] фото [5]
    • Королевские локоны: лучшие укладки Кейт Миддлтон, Летиции и Рании | галерея [1] фото [6]
    • Королевские локоны: лучшие укладки Кейт Миддлтон, Летиции и Рании | галерея [1] фото [7]

    Королева Летиция

    45-летняя испанская королева-консорт предпочитает распущенные пряди. В обычной жизни Летиция ходит с прямыми волосами, но для официальных мероприятий она почти всегда делает выбор в пользу кудрей. Для особых случаев супруга короля Филиппа VI выбирает низкие пучки.

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    • королева летиция
    • летиция
    • летиция испания
    • Королевские локоны: лучшие укладки Кейт Миддлтон, Летиции и Рании | галерея [2] фото [4]
    • Королевские локоны: лучшие укладки Кейт Миддлтон, Летиции и Рании | галерея [2] фото [5]
    • Королевские локоны: лучшие укладки Кейт Миддлтон, Летиции и Рании | галерея [2] фото [6]
    • Королевские локоны: лучшие укладки Кейт Миддлтон, Летиции и Рании | галерея [2] фото [7]

    Королева Рания

    47-летняя королева Иордании всегда выбирает объемные женственные укладки, которые особенно эффектно смотрятся на ее длинных волосах. Рания часто открывает высокий лоб и не забывает про прикорневой объем — с такой укладкой крупные черты лица смотрятся более гармонично.

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    • рания
    • рания королева
    • королева иордании
    • Королевские локоны: лучшие укладки Кейт Миддлтон, Летиции и Рании | галерея [3] фото [3]
    • Королевские локоны: лучшие укладки Кейт Миддлтон, Летиции и Рании | галерея [3] фото [4]
    • Королевские локоны: лучшие укладки Кейт Миддлтон, Летиции и Рании | галерея [3] фото [5]
    • Королевские локоны: лучшие укладки Кейт Миддлтон, Летиции и Рании | галерея [3] фото [6]

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