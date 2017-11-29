Ради кинокарьеры Мендес бросила учебу на факультете дизайна интерьеров

В 2006 году ева попала в топ-100 самых сексуальных женщин, по версии мужского журнала Maxim

Ева замужем за красавцем актером Райаном Гослингом

Шоколад делает меня по-настоящему счастливой. Сколько ни пыталась, не могу от него отказаться.

ФОТО Getty Images

Во флаконе Eve Duet, Avon, сразу два аромата c нотами лилий. Первый звучит нежно за счет клементина и янтаря, а второй — провокационно благодаря аккордам сливы и пачулей. Используйте их по настроению или миксуйте!

Кистями почти не пользуюсь. Карандаш для глаз растушевываю прямо пальцами — легкие smoky уместны даже с утра пораньше.

ФОТО Getty Images

Не люблю спорт, занимаюсь им через «не могу». Исключение — кардиотренировки — эффективно и не скучно!

ФОТО Getty Images

Сейчас я взахлеб читаю роман «Источник» Айн Рэнд. А еще книги для родителей: я мама двух дочерей.

Никогда не сидела на диетах — слишком люблю мучное и сладкое! Да, я ем вредные продукты, но в небольших количествах — и с обязательной отработкой в спортзале.

ФОТО Getty Images

В платьях с цветочными принтами, например, как у Dolce & Gabbana, чувствую себя на миллион!

Кикбоксинг — точно не мое! На первой (и последней) тренировке мой пульс скакал как сумасшедший.

ФОТО Getty Images

В итальянском городке Амальфи сказочно красивое побережье. Если вы еще не успели там побывать, просто погуглите — сразу поймете, о чем я говорю.