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Актриса знает, как превратить любой будний день в настоящий праздник
Шоколад делает меня по-настоящему счастливой. Сколько ни пыталась, не могу от него отказаться.
Во флаконе Eve Duet, Avon, сразу два аромата c нотами лилий. Первый звучит нежно за счет клементина и янтаря, а второй — провокационно благодаря аккордам сливы и пачулей. Используйте их по настроению или миксуйте!
Кистями почти не пользуюсь. Карандаш для глаз растушевываю прямо пальцами — легкие smoky уместны даже с утра пораньше.
Не люблю спорт, занимаюсь им через «не могу». Исключение — кардиотренировки — эффективно и не скучно!
Сейчас я взахлеб читаю роман «Источник» Айн Рэнд. А еще книги для родителей: я мама двух дочерей.
Никогда не сидела на диетах — слишком люблю мучное и сладкое! Да, я ем вредные продукты, но в небольших количествах — и с обязательной отработкой в спортзале.
В платьях с цветочными принтами, например, как у Dolce & Gabbana, чувствую себя на миллион!
Кикбоксинг — точно не мое! На первой (и последней) тренировке мой пульс скакал как сумасшедший.
В итальянском городке Амальфи сказочно красивое побережье. Если вы еще не успели там побывать, просто погуглите — сразу поймете, о чем я говорю.