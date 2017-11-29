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    Читайте в рубрике красоты последние новости о бьюти-новинках, мастер-классы от экспертов макияжа и косметологии, секреты красоты звезд и бьюти-тренды с мировых подиумов.

    29 ноября 2017ЖУРНАЛ ELLE №22 ноябрь

    Hot-Not: бьюти-правила и предпочтения Евы Мендес

    Актриса знает, как превратить любой будний день в настоящий праздник

    • Ради кинокарьеры Мендес бросила учебу на факультете дизайна интерьеров
    • В 2006 году ева попала в топ-100 самых сексуальных женщин, по версии мужского журнала Maxim
    • Ева замужем за красавцем актером Райаном Гослингом
    Ева Мендес

    Шоколад делает меня по-настоящему счастливой. Сколько ни пыталась, не могу от него отказаться.

    Hot-Not: секреты красоты актрисы Евы Мендес фото [2]ФОТОGetty Images

    Во флаконе Eve Duet, Avon, сразу два аромата c нотами лилий. Первый звучит нежно за счет клементина и янтаря, а второй — провокационно благодаря аккордам сливы и пачулей. Используйте их по настроению или миксуйте!

    Hot-Not: секреты красоты актрисы Евы Мендес фото [3]

    Кистями почти не пользуюсь. Карандаш для глаз растушевываю прямо пальцами — легкие smoky уместны даже с утра пораньше.

    Hot-Not: секреты красоты актрисы Евы Мендес фото [4]ФОТОGetty Images

    Не люблю спорт, занимаюсь им через «не могу». Исключение — кардиотренировки — эффективно и не скучно!

    Hot-Not: секреты красоты актрисы Евы Мендес фото [5]ФОТОGetty Images

    Сейчас я взахлеб читаю роман «Источник» Айн Рэнд. А еще книги для родителей: я мама двух дочерей.

    Hot-Not: секреты красоты актрисы Евы Мендес фото [6]

    Никогда не сидела на диетах — слишком люблю мучное и сладкое! Да, я ем вредные продукты, но в небольших количествах — и с обязательной отработкой в спортзале.

    Hot-Not: секреты красоты актрисы Евы Мендес фото [7]ФОТОGetty Images

    В платьях с цветочными принтами, например, как у Dolce & Gabbana, чувствую себя на миллион!

    Hot-Not: секреты красоты актрисы Евы Мендес фото [8]

    Кикбоксинг — точно не мое! На первой (и последней) тренировке мой пульс скакал как сумасшедший.

    Hot-Not: секреты красоты актрисы Евы Мендес фото [9]ФОТОGetty Images

    В итальянском городке Амальфи сказочно красивое побережье. Если вы еще не успели там побывать, просто погуглите — сразу поймете, о чем я говорю.

    Hot-Not: секреты красоты актрисы Евы Мендес фото [10]ФОТОGetty Images

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