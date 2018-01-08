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    Читайте в рубрике красоты последние новости о бьюти-новинках, мастер-классы от экспертов макияжа и косметологии, секреты красоты звезд и бьюти-тренды с мировых подиумов.

    08 января 2018

    Главные бьюти-тренды «Золотого глобуса - 2018»

    Изучаем основные тенденции нового сезона на примере знаменитостей

    Церемония «Золотой Глобус» по праву считается генеральной репетицией премии «Оскар», а ее красная дорожка – первым смотром как модных, так и главных бьюти-трендов будущего сезона. Чтобы не потеряться в разнообразии, разберем самые интересные и запоминающиеся бьюти-образы с красной дорожки церемонии.

    Коротко и ясно

    Ключевой тренд последних нескольких сезонов - ультракороткие стрижки. Стильные «мальчишеские» прически на красной дорожке продемонстрировали Кейт Хадсон, Зои Кравиц и Мишель Уильямс. Важная деталь - капля моделирующей пасты или геля для создания текстуры и эффекта набриолиненных волос. Сексуально и невероятно стильно.

    1/5
    • Главные бьюти-тренды «Золотого глобуса - 2018» (галерея 3, фото 0)
    • Главные бьюти-тренды «Золотого глобуса - 2018» (галерея 3, фото 1)
    • Главные бьюти-тренды «Золотого глобуса - 2018» (галерея 3, фото 2)
    • Главные бьюти-тренды «Золотого глобуса - 2018» (галерея 3, фото 3)
    • Главные бьюти-тренды «Золотого глобуса - 2018» (галерея 3, фото 4)

    Классика жанра

    Редко когда «Золотой Глобус» обходится без классических вечерних укладок. Впрочем, в этом году особенно преобладали легкие волны и аккуратно собранные в пучок волосы с чуть выпущенными у лица локонами. Ставку на женственность и элегантность сделали Джессика Честейн, Марго Робби и одна из самых обсуждаемых звезд вечера - Анджелина Джоли.

    1/7
    • Главные бьюти-тренды «Золотого глобуса - 2018» (галерея 6, фото 0)
    • Главные бьюти-тренды «Золотого глобуса - 2018» (галерея 6, фото 1)
    • Главные бьюти-тренды «Золотого глобуса - 2018» (галерея 6, фото 2)
    • Главные бьюти-тренды «Золотого глобуса - 2018» (галерея 6, фото 3)
    • Главные бьюти-тренды «Золотого глобуса - 2018» (галерея 6, фото 4)
    • Главные бьюти-тренды «Золотого глобуса - 2018» (галерея 6, фото 5)
    • Главные бьюти-тренды «Золотого глобуса - 2018» (галерея 6, фото 6)

    Шик и блеск

    Небрежные текстуры на распущенных или собранных волосах - еще одни абсолютный хит церемонии. Многослойный наряд Кендалл Дженнет был грамотно дополнен легкомысленными beach waves, а пучок Дианы Крюгер приобрел совершенно иное звучание благодаря гофрированным прядям.

    1/4
    • Главные бьюти-тренды «Золотого глобуса - 2018» (галерея 9, фото 0)
    • Главные бьюти-тренды «Золотого глобуса - 2018» (галерея 9, фото 1)
    • Главные бьюти-тренды «Золотого глобуса - 2018» (галерея 9, фото 2)
    • Главные бьюти-тренды «Золотого глобуса - 2018» (галерея 9, фото 3)

    Гладкая работа

    Пучки также не сдают своих позиций - только теперь это гладко зачесанные и туго собранные не затылке жгуты, как у Хайди Клум и Алисии Викандер. Варианты с плетениями - еще один пример на тему полюбившихся многим пучков. Ничего нового, зато всегда смотрится элегантно и женственно.

    1/7
    • Главные бьюти-тренды «Золотого глобуса - 2018» (галерея 12, фото 0)
    • Главные бьюти-тренды «Золотого глобуса - 2018» (галерея 12, фото 1)
    • Главные бьюти-тренды «Золотого глобуса - 2018» (галерея 12, фото 2)
    • Главные бьюти-тренды «Золотого глобуса - 2018» (галерея 12, фото 3)
    • Главные бьюти-тренды «Золотого глобуса - 2018» (галерея 12, фото 4)
    • Главные бьюти-тренды «Золотого глобуса - 2018» (галерея 12, фото 5)
    • Главные бьюти-тренды «Золотого глобуса - 2018» (галерея 12, фото 6)

    Читай по губам

    В макияже также практически ничего нового: что касается губ, то варианта всегдашняя два - либо нюд, либо все оттенки ягод и фруктов. Непременно в сочетании с подсвеченной кожей, легким акцентом на глаза и освежающи дрейпингом.

    1/8
    • Главные бьюти-тренды «Золотого глобуса - 2018» (галерея 15, фото 0)
    • Главные бьюти-тренды «Золотого глобуса - 2018» (галерея 15, фото 1)
    • Главные бьюти-тренды «Золотого глобуса - 2018» (галерея 15, фото 2)
    • Главные бьюти-тренды «Золотого глобуса - 2018» (галерея 15, фото 3)
    • Главные бьюти-тренды «Золотого глобуса - 2018» (галерея 15, фото 4)
    • Главные бьюти-тренды «Золотого глобуса - 2018» (галерея 15, фото 5)
    • Главные бьюти-тренды «Золотого глобуса - 2018» (галерея 15, фото 6)
    • Главные бьюти-тренды «Золотого глобуса - 2018» (галерея 15, фото 7)

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