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    08 апреля 2018

    Белла Хадид стала блондинкой

    Самая востребованная модель планеты примерила непривычный для себя образ

    Белла Хадид любит экспериментировать — нередко на съемках для глянца ей приходится примерять довольно экстремальные образы. Сейчас девушка находится в Токио, где прошлой ночью она отправилась на ужин с друзьями. Для выхода Хадид выбрала довольно непривычный для себя образ платиновой блондинки. Снимки с каре с прямой челкой в стиле 60-х появились в соцсетях Беллы и произвели фурор. Большинство подписчиков отметили, что новый цвет Хадид к лицу, правда, другие уверены, что подобные перемены ненадолго, ведь Белла просто решила надеть парик. 

    Похоже, сама модель в восторге от новой прически — вполне вероятно, что теперь Белла нередко будет появляться на красной дорожке в подобном образе. 

    Белла Хадид стала блондинкой (фото 3.1)
    Белла Хадид стала блондинкой (фото 3.2)

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