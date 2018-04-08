Белла Хадид стала блондинкой

Белла Хадид любит экспериментировать — нередко на съемках для глянца ей приходится примерять довольно экстремальные образы. Сейчас девушка находится в Токио, где прошлой ночью она отправилась на ужин с друзьями. Для выхода Хадид выбрала довольно непривычный для себя образ платиновой блондинки. Снимки с каре с прямой челкой в стиле 60-х появились в соцсетях Беллы и произвели фурор. Большинство подписчиков отметили, что новый цвет Хадид к лицу, правда, другие уверены, что подобные перемены ненадолго, ведь Белла просто решила надеть парик.