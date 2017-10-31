Вся правда о домашнем отбеливании зубов

В погоне за красивой улыбкой многие готовы пойти на любые жертвы, в том числе на эксперименты с домашним отбеливание зубов. Мы поговорили с профессором, основателем «Общества по изучению цвета в стоматологии» Андреем Акуловичем, чтобы выяснить, насколько эффективно, а главное, безопасно может быть осветление эмали в домашних условиях.

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«Хочу сразу отметить, что отбеливание, даже если оно проводится самостоятельно дома, должно проходить с обязательным использованием специальных продуктов — отбеливающих зубных паст и полосок. Никакие народные средства вроде соды или лимонного сока не будут иметь аналогичного эффекта. Кроме того, их использование с высокой вероятностью приведет к механическому повреждению эмали.



Одной из важнейших задач домашнего отбеливания является закрепление результата, полученного при профессиональной процедуре. Скажу больше, без него эффект даже после самого качественного клинического отбеливания быстро сойдет на нет. Впрочем, самостоятельное может и само по себе дать очень хорошие результаты. Дома можно отбелить зубы в среднем на 1-2 оттенка, в зависимости от эффективности применяемых средств.

Я не рекомендую использовать высокоабразивные зубные пасты — они действительно хорошо осветляют зубы, но после них эмаль может стать чувствительной из-за невидимых повреждений. Также важно помнить, что ни одно отбеливающее средство нельзя применять на постоянной основе: специальная паста для осветления зубной эмали может быть рекомендована для использования в среднем в течение 1 месяца, а затем на 2-3 месяца нужно сделать перерыв и перейти на обычную пасту. То же самое касается и полосок, особенно если они сделаны на основе различных перекисей.

1. Зубная щетка для чувствительных зубов R.O.C.S.; 2. Зубная щетка Lacalut White; 3. Зубная щетка Splat Whitening; 4. Профилактическая зубная паста для укрепления эмали и отбеливания зубов Lacalut White & Repair; 5. Отбеливающая зубная паста Splat Extreme White

Важно всегда помнить, что все неудачи в отбеливании, профессиональном или домашнем, как правило, происходят от недостатка знаний. Со всей уверенностью можно сказать, что сегодня отбеливание зубов перешло на кардинально новый уровень и стало более безопасным, нежели несколько лет назад. Последняя рекомендация — не доверяйте народным рецептам и пользуйтесь только качественными, одобренными стоматологами средствами».

1. Средство для укрепления и восстановления эмали зубов Innova Sensitive Splat; 2. Электрическая зубная щетка Oral-B Genius Rose Gold; 3. Электрическая звуковая зубная щетка Philips Sonicare FlexCare Platinum HX9112/12; 4. Ирригатор для межзубных промежутков Philips Sonicare AirFloss Ultra

Двухфазная отбеливающая система Blend-a-Med 3D White Luxe «Совершенство»