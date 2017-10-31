Хэллоуин день всех святых
Как получить тело супермодели? тренировка «ангелов» Victoria's Secret(видео)
Москва, я люблю тебя! гид по столице
Лунный календарь стрижек прогноз на октябрь
Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
Видео
ГороскопыТестыКонкурсыЭнциклопедия

  • вход

  •  
  • выход
    • Рассылка ElleiPad версия

    Полная версия

    Мода
    Красота
    Звезды
    Отношения
    Стиль жизни
    ELLE Decoration
    Видео
    ГороскопыТестыКонкурсыЭнциклопедия

    Красота

    Читайте в рубрике красоты последние новости о бьюти-новинках, мастер-классы от экспертов макияжа и косметологии, секреты красоты звезд и бьюти-тренды с мировых подиумов.

    31 октября 2017

    Вся правда о домашнем отбеливании зубов

    За и против осветления эмали в домашних условиях

    В погоне за красивой улыбкой многие готовы пойти на любые жертвы, в том числе на эксперименты с домашним отбеливание зубов. Мы поговорили с профессором, основателем «Общества по изучению цвета в стоматологии» Андреем Акуловичем, чтобы выяснить, насколько эффективно, а главное, безопасно может быть осветление эмали в домашних условиях.

    Вся правда о домашнем отбеливании зубов фото [5]ФОТОGettyImages

    «Хочу сразу отметить, что отбеливание, даже если оно проводится самостоятельно дома, должно проходить с обязательным использованием специальных продуктов — отбеливающих зубных паст и полосок. Никакие народные средства вроде соды или лимонного сока не будут иметь аналогичного эффекта. Кроме того, их использование с высокой вероятностью приведет к механическому повреждению эмали.

    Одной из важнейших задач домашнего отбеливания является закрепление результата, полученного при профессиональной процедуре. Скажу больше, без него эффект даже после самого качественного клинического отбеливания быстро сойдет на нет. Впрочем, самостоятельное может и само по себе дать очень хорошие результаты. Дома можно отбелить зубы в среднем на 1-2 оттенка, в зависимости от эффективности применяемых средств.

    Вся правда о домашнем отбеливании зубов фото [2]

    Я не рекомендую использовать высокоабразивные зубные пасты — они действительно хорошо осветляют зубы, но после них эмаль может стать чувствительной из-за невидимых повреждений. Также важно помнить, что ни одно отбеливающее средство нельзя применять на постоянной основе: специальная паста для осветления зубной эмали может быть рекомендована для использования в среднем в течение 1 месяца, а затем на 2-3 месяца нужно сделать перерыв и перейти на обычную пасту. То же самое касается и полосок, особенно если они сделаны на основе различных перекисей.

    Вся правда о домашнем отбеливании зубов фото [1]

    1. Зубная щетка для чувствительных зубов R.O.C.S.; 2. Зубная щетка Lacalut White; 3. Зубная щетка Splat Whitening; 4. Профилактическая зубная паста для укрепления эмали и отбеливания зубов Lacalut White & Repair; 5. Отбеливающая зубная паста Splat Extreme White

    Важно всегда помнить, что все неудачи в отбеливании, профессиональном или домашнем, как правило, происходят от недостатка знаний. Со всей уверенностью можно сказать, что сегодня отбеливание зубов перешло на кардинально новый уровень и стало более безопасным, нежели несколько лет назад. Последняя рекомендация — не доверяйте народным рецептам и пользуйтесь только качественными, одобренными стоматологами средствами».

    Вся правда о домашнем отбеливании зубов фото [3]

    1. Средство для укрепления и восстановления эмали зубов Innova Sensitive Splat; 2. Электрическая зубная щетка Oral-B Genius Rose Gold; 3. Электрическая звуковая зубная щетка Philips Sonicare FlexCare Platinum HX9112/12; 4. Ирригатор для межзубных промежутков Philips Sonicare AirFloss Ultra

    Вся правда о домашнем отбеливании зубов фото [7]

    Двухфазная отбеливающая система Blend-a-Med 3D White Luxe «Совершенство»

    Вся правда о домашнем отбеливании зубов фото [8]

    1. Отбеливающие полоски Blend-a-Med 3D White Luxe; 2. Зубная паста Colgate Древние секреты Безопасное отбеливание; 2. 100% Натуральный зубной порошок для белизны зубов Рецепты бабушки Агафьи

    Материалы по темам

    ЭнциклопедияБРЕНД ELLEподписка на журналКоманда ELLEПравовая информацияРеклама на ELLE

    Все статьи
    © 2006-2017 ELLE, Hearst Shkulev Media OOO «Хёрст Шкулёв Медиа» Все права защищены
    16+
    Перейти
    Оставайтесь в курсе новых событий в мире звезд, моды и красоты

    Получать уведомления

    X
    Если вы забыли пароль, вы можете восстановить его здесь
    Поздравляем!
    Вы успешно подписались на рассылку ELLE
    Поздравляем!
    Вы успешно подписались на рассылку ELLE Decoration
    Извините, произошла ошибка!
    Попробуйте еще раз
    Поздравляем!
    Вы успешно активировали свою учетную запись и теперь можете использовать все преимущества Women's Network
    Добро пожаловать!
    Регистрация прошла успешно.
    Добро пожаловать!
    Регистрация прошла успешно. К сожалению, данный аккаунт не активен. Активируйте его по ссылке в письме. Также вы можете создать новый аккаунт.
    Извините,
    произошла ошибка!
    Пробуйте еще раз