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    17 апреля 2018

    Тотальный уход: лучшие патчи и маски для кожи вокруг глаз

    Самые эффективные средства увлажнения, которые творят чудеса

    Самая чувствительная и деликатная область вокруг глаз нуждается в особом уходе — об этом все давно и хорошо знают. Помочь обезвоженной за зиму коже в период межсезонья справиться с ощущением сухости и стянутости могут средства из нашего обзора. Не классические кремы и сыворотки, но куда более мощная артиллерия в виде специальных масок и патчей для глаз.

    Тотальный уход: лучшие патчи и маски для кожи вокруг глаз (фото 1)

    Chanel Le Lift Serum & Patches

    Роскошный дуэт Chanel из антивозрастной линии Le Lift — сыворотка и патчи, которые вместе действительно творят чудеса. Невесомая эмульсия наносится на область вокруг глаз при помощи охлаждающего роликового аппликатора, а сразу после накладываются легкие тканевые патчи. Как результат — более увлажненная, гладкая и сияющая кожа без намека на отеки и темные круги.

    Тотальный уход: лучшие патчи и маски для кожи вокруг глаз (фото 4)

    Guerlain Super Aqua-Eye

    Роскошное средство ухода от бренда Guerlain — патчи Super Aqua-Eye на основе комплекса «Пустынная роза» — в два счета решает проблему утренней отечности, сухости и дискомфорта вокруг глаз. Невесомая гелевая текстура приятно освежает кожу, возвращай ей сияние и упругость. Секрет — в биополимерах и трехмерных связях, благодаря которым патчи выделяют активные вещества, интенсивно увлажняя контур век.

    Тотальный уход: лучшие патчи и маски для кожи вокруг глаз (фото 7)

    Valmont Eye Instant Stress Relieving Mask

    Найти более эффективное средство по борьбе с мимическими морщинами, отеками и темными кургами, чем анти-стресс патчи Valmont Eye Instant Stress Relieving Mask, действительно сложно. В первую очередь из-за суперсостава на основе богатого калием, магнием и кальцием биоматрикс водорослей, а также экстракта кофеина и зеленого чая, известных своими дренажными свойствами.

    Тотальный уход: лучшие патчи и маски для кожи вокруг глаз (фото 10)

    Swiss Line Cell Shock Cellular Eye Mask Complex

    Клеточная маска Swiss Line Cell Shock Cellular Eye Mask Complex — реальная альтернатива салонным процедурам. Средство можно использовать вместе с патчами, применяя несколько раз в неделю и оставляя на 10 минут, или же в качестве увлажняющей эмульсии на каждый день. В составе чудо-маски — комплекс Cellactel 2, гиалуроновая кислота, экстракты очанки и гингко билоба, которые вместе оказывают мощнейший эффект лифтинга.

    Тотальный уход: лучшие патчи и маски для кожи вокруг глаз (фото 13)

    Elemis Pro-Collagen Hydra-Gel Eye Masks

    Патчи для контура век с лифтинг-эффектом Elemis Pro-Collagen Hydra-Gel Eye Masks — незаменимый во всех отношениях продукт. Дедлайн в офисе, бессонная ночь или длительный перелет — достаточно на 15 минут нанести приятно освежающие кожу патчи на основе экстракта планктона и гиалуроновой кислоты, чтобы снять ощущение сухости, стянутости и дискомфорта в области глаз. Кроме того, средство обладает дренажным и отбеливающим свойствами.

    Тотальный уход: лучшие патчи и маски для кожи вокруг глаз (фото 16)

    Thalgo Hyaluronic Eye-Patch Masks

    Эффект «филлера» с охлаждающим действием — вы когда-нибудь о таком слышали? Все это о масках-патчах Thalgo Hyaluronic Eye-Patch Masks, которые помогают заполнить и разгладить мимические морщины за счет входящей в состав морской гиалуроновой кислоты. Достаточно просто нанести патчи на 10 минут, а после сделать легкий массаж похлопывающими движениями, чтобы придать взгляду распахнутый и отдохнувший вид.

    Тотальный уход: лучшие патчи и маски для кожи вокруг глаз (фото 19)

    Givenchy L’Intemporel Multi-Masking Kit

    Удобный кит Givenchy L’Intemporel Multi-Masking Kit состоит из тканевой маски для скульптурирования нижней части лица и легкой кремовой эмульсии для лба и области вокруг глаз. Нежная текстура приятно тает на коже, снимая ощущение сухости и дискомфорта, придавая едва уловимое сияние.

    Тотальный уход: лучшие патчи и маски для кожи вокруг глаз (фото 22)

    Shiseido Benefiance WrinkleResist24

    В состав маски Shiseido Benefiance WrinkleResist24 вошел чистый ретинол, который славится своими антивозрастными свойствами. Средство также богато витаминами С и Е, экстрактами женьшеня и чая Тенча — благодаря всем этим ингредиентам оно оказывает разглаживающее и увлажняющее действие, стирает следы усталости, отеки и темные круги под глазами.

    Тотальный уход: лучшие патчи и маски для кожи вокруг глаз (фото 25)

    Comfort zone Sublime Skin Eye Patch

    Давно планировали организовать спа у себя дома? Начните с расслабляющей ванны с морской солью и аромамаслами, на лицо нанесите восстанавливающую маску, а под глаза гидрогелевые патчи Comfort zone Sublime Skin Eye Patch. Пэтч-маска на основе гексапептидов с корректирующим и освежающим действием оказывает ощутимый лифтиг-эффект, заметно разглаживая сетку мимических морщин в уголках глаз уже после первого применения.

    Тотальный уход: лучшие патчи и маски для кожи вокруг глаз (фото 28)

    It’s Skin Butterfly Eyes Mask Sheet

    Маска в виде крыльев бабочки It’s Skin Butterfly Eyes Mask Sheet отвечает всем законам жанра корейской косметологии. В ее составе есть все необходимое для красоты и молодости деликатной области вокруг глаз: коллаген, гиалуронка, осветляющие кожу лимонный сок и витамины — и все это с приятным ароматом цветов и трав.

    Тотальный уход: лучшие патчи и маски для кожи вокруг глаз (фото 31)

    Japan Gals Collagen Eye Gel Patches

    Гидрогелевые патчи Japan Gals на основе экстракта черной икры, красных водорослей и алоэ-вера на ура справляются с темными кругами, стирая все видимые несовершенства в зоне вокруг глаз. В качестве бонуса — идеально гладкая, сияющая и упругая кожа, словно после посещения кабинета косметолога.

    Тотальный уход: лучшие патчи и маски для кожи вокруг глаз (фото 34)

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