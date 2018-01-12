Тест редакции: любимые виды спорта

Первая рабочая неделя в 2018 году в редакции ELLE.ru началась с традиционного разбора полетов: кто сколько килограммов набрал за время праздников. Подсчитав потери, мы вновь ринулись в бой — рассказываем, где и как редакторы ELLE.ru возвращаются в форму после Нового года.

Ирина Плаксина, интернет-маркетолог ELLE.ru Сквош, Soul Rebel (ул. Шухова, 14 с.9)

В редакции знают, что я фанат небанальных видов спорта. Например, в 2017 году в дополнение к традиционному катанию на сноуборде я открыла для себя яхтинг и пилотирование самолетом. Все эти активности, безусловно, интереснее обычных тренировок в зале, однако у них есть один существенный минус — время, затраченное на дорогу, ведь все они находятся в лучшем случае в Подмосковье. Именно поэтому, узнав, что рядом с нашим офисом открылся новый спортклуб Soul Rabel, звездным направлением которого является сквош, я, недолго думая, отправилась на пробную тренировку. Итак, сквош — вид спорта для России достаточно новый, и до этого он был известен мне лишь по тем фрагментам голливудских фильмов, в которых воротилы с Уолл-Стрит снимают напряжение после очередной многомиллионной сделки партией сквоша в обед. Несмотря на то, что это парная игра, первое занятие лучше провести один на один с тренером. Проблем с попаданием по мячу, к моему удивлению, у меня не оказалось уже на первой тренировке, хотя и мячик, и ракетка намного меньше, чем, например, в теннисе или даже в бадминтоне. Тем не менее на первых порах хороший тренер жизненно необходим — не просто чтобы объяснить правила игры, но также наработать и как следует поставить удар.

Тренировка по сквошу — это в первую очередь мощное кардио. В процессе игры вы постоянно находитесь в движении, задействуя все основные группы мышц (по крайней мере, на следующий день у меня болело все). Наверное, этим объясняется соотношение игроков: мужчин в сквоше примерно в три раза больше женщин — они попросту выносливее. Но не стоит забывать и про спортивный азарт, из-за которого тренировка воспринимается намного легче, хотя по своей эффективности ничуть не уступает функциональному тренингу.

Прэстон Айна, редактор ELLE.ru Сайклинг, Velobeat Новослободская (ул. Фадеева, 4а)

Сайклингом я занимаюсь уже не первый месяц, поэтому, отправляясь в Velobeat, примерно понимала, что меня там ждет. Отдельно отмечу просторное и светлое помещение новой студии на Новослободской, где есть все необходимое: от душа до небольшого кафе с фруктовыми смузи. Лично для меня сайкл — идеальный вид нагрузки, когда нужно прийти в форму в максимально короткий срок. Занятие длится всего 45 минут, однако за это время можно отлично поработать над телом. Плюс ко всему, на сайклинг не нужно брать кроссовки (в студии выдают специальные ботинки с креплениями), а шорты и топ помещаются даже в маленькую сумку. Все упражнения выполняются на стационарном байке, но это совсем не похоже на обычную велопрогулку, как ошибочно считают многие. Во время работы на тренажере задействуются различные группы мышц, в том числе пресса и рук (отжимания от руля и занятия с гантелями). После сайклинга чувствуется прилив сил и энергии. На мой взгляд, это во многом заслуга инструкторов: под их чутким руководством занятие пролетает на одном дыхании, и после «заезда» я полна сил.

Также это очень эффективная кардиотренировка, которая помогает сбросить вес в рекордно короткие сроки. За 4 занятия я скинула 1,5 килограмма, при этом абсолютно не ограничивая себя в питании. Впрочем, новичкам лучше адекватно оценивать свои силы и равномерно распределять нагрузку: двух занятий в неделю с интервалом в два-три дня для начала будет вполне достаточно. Добавлю также, что нужно внимательно слушать инструкторов и не пренебрегать их советами. Тренеры студии очень доходчиво объясняют, как выполнять упражнения, и всегда готовы прийти на помощь в любой непонятной ситуации.

Клименко Валерия, бьюти-редактор ELLE.ru Критическое выравнивание, MIND & BODY, пр-т Мира, 26, стр. 1

Из тренировок я обычно предпочитаю самый эффективный по части похудения функциональный тренинг, однако из-за недавно возникших проблем со спиной мне пришлось временно пересмотреть свой спортивный режим. По рекомендации коллег я записалась на пробное занятие в центр йоги и фитнеса MIND & BODY на Проспекте Мира. О квалификации тренеров и эффективности занятий в студии уже давно слагают легенды, в частности об авторской программе голландца Херта Ван Льюена «Критическое выравнивание».

Суть методики — в планомерном расслаблении мышц спины и снятии нагрузки с опорно-двигательного аппарата. Именно поэтому эта тренировка подходит как для людей с уже имеющимися проблемами со спиной, так и для тех, кто много времени проводит перед экраном компьютера и хочет избежать возможных осложнений в будущем. Все упражнения выполняются с использованием специального оборудования под пристальным наблюдением тренера, который комментирует каждое движение. В первое время некоторые элементы могут показаться странными и неудобными для повторения. Тем не менее именно так происходит перенастройка организма, ведь задача критического выравнивания — заново научить тело двигаться физиологически правильным для него образом. Результат чувствуется уже после первой тренировки: несмотря на то, что в ходе занятия может появиться ощущение боли и дискомфорта в спине, на следующее утро вы непременно заметите значительное улучшение.

Кулакова Мария, редактор-копирайтер ELLE.ru Групповые занятия, Five Concept Fitness, (Нижний Сусальный пер., 5 строение 3а)

Долгое время свои отношения со спортом я могла охарактеризовать как «любовь-ненависть» - так было ровно до тех пор, пока не произошло мое судьбоносное знакомство со студией Five Concept Fitness на «Арме». Никогда я еще не шла на тренировки с таким удовольствием. В этом месте мне нравится абсолютно все: идеальный интерьер, приветливые администраторы, система пропусков (не надо носить с собой карточку, QR-код приходит прямо на почту), футуристичное пространство раздевалки и, что особенно важно для меня, стерильная чистота не только помещений, но и всего спортивного оборудования.

В клубе действует очень удобная система оплаты: можно выбрать пакет от 1 до 50 тренировок (естественно, чем больше занятий, тем ниже стоимость). Среди групповых тренировок у меня есть два фаворита: The Trip и Body Pump. Первая — это сайкл, который я люблю за быстроту (всего 45 минут), эффективность (можно сжечь до 600 калорий), а также за огромный Immersive экран, напротив которого установлены все байки. Он позволяет не думать об усталости, потому что, находясь напротив него, вы погружаетесь в параллельную реальность: ваша дорога будет проходить по островам, под водой, в Сан-Франциско, на гоночной трассе — всего не перечислить. Кстати, кроссовки с собой носить не придется — в раздевалке вас уже будут ждать специальные велоботинки. Небольшой совет: берите на пару размеров больше, так как они маломерят. Вторая тренировка — Body Pump — лучшего всего подходит под определение «все гениальное просто». Суть занятия в повторении и чередовании разных видов нагрузок, с собственным весом и с использованием дополнительного оборудования. На мой взгляд, более эффективного способа, чтобы быстро прийти в форму, найти сложно.

ЗОЯ МОЛЧАНОВА, РЕДАКТОР ELLE.RU Функциональные тренировки, Soul Rebel (ул. Шухова, 14 с.9)

Да, здесь действительно готовят спартанцев, так что прежде чем идти на функциональную тренировку, вам следует знать — это не для новичков. Я, как человек, который каким только спортом не занимался, была готова ко всему, однако в процессе занятия несколько раз ловила себя на мысли, что прямо сейчас готова все бросить, встать и уйти.