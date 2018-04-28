Собираем косметичку на майские праздники

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Какие бьюти-продукты взять с собой в отпуск или загород
Началась череда майских праздников, а значит, самое время вновь собирать чемодан. Косметичка — один из самых коварных моментов во время сборов: хочется взять все и сразу, а лучше еще больше. Теперь важно остановиться и сделать глубокий вдох: зачем на отдыхе вам могут понадобиться сразу пять оттенков помады в бежево-розовой гамме или вот этот набор для скульптурирования? Вытаскиваем все лишнее и собираем только самое необходимое. Что именно — рассказываем в нашем обзоре.
Продукт номер один в дорожной косметичке — мицеллярная вода. Это средство было придумано экономными европейцами, которые не любят лишний раз переводить проточную воду. Действительно, очищение при помощи мицеллярной воды почти ни в чем не уступает умыванию с гелем или муссом. Особенно это удобно в путешествиях. Один флакон мицеллярной воды спасет вас и в самолете, и поезде, и в машине, и в отеле в конце насыщенного дня. Все дело в мицеллах, микрочастицах, которые притягивают к себе все загрязнения, в том числе водостойкий макияж.
К сожалению, многие до сих пор ошибочно полагают, что мицеллярной водой вполне можно ограничить ежедневный процесс очищения кожи. Однако важно помнить о том, что любое очищающее средство так или иначе нарушает гидролипидный баланс кожи. Восстановить его призваны лосьоны и тоники. Поэтому не стоит экономить место в чемодане на этом продукте: он приятно освежит кожу, нормализует pH-баланс, а заодно сотрет следы несовершенств и как нельзя лучше подготовит к последующему увлажнению.
Еще один продукт, для которого непременно нужно оставить место в дорожной косметике, — увлажняющий крем. Желательно в паре с сывороткой, кремом для глаз и средством ночного ухода. Впрочем, у многих брендов представлены универсальные продукты, подходящие для увлажнения лица и в дневное, и в ночное время. Единственный минус — такие продукты не оснащены SPF-фильтрами, которые жизненно необходимы для кожи в это время года. Тогда не раздумывая добавляем в косметичку солнцезащитное средство.
Эти продукты должны занять основное место в косметичке: желательно комбинировать продукты с разной степенью защиты, чтобы в процессе постепенно переходить от фактора 50 к фактору 30 и 15. Сами средства могут быть в формате спрея, молочка или легкой эмульсии — многие из них подходят не только для тела, но и лица, что может помочь сэкономить место в чемодане. Для любителей раздельного ухода — кремы с SPF-фильтрами, которые не только защитят чувствительную кожу, но и помогут предотвратить обезвоженность клеток в теплое время года.
Брать или не брать с собой тональный крем на отдых — дело сугубо индивидуальное. Однако с помощью этого продукта проще простого собраться на ужин, особенно если дополнить его каплей хайлайтера. Для тех, кто не готов выходить на пляж или дневную прогулку с полностью обнаженным лицом, идеальным вариантом станут тональные эмульсии и флюиды с SPF. Они замаскируют несовершенства, сделают тон ровнее, придадут сияние и, что самое важное, защитят кожу от негативного воздействия солнечного излучения.
Продукт также на отдыхе необязательный, но иногда крайне полезный и незаменимый. Если эффект макияжа без макияжа не самый ваш любимый бьюти-прием, смело вооружайтесь тушью для создания красиво распахнутого взгляда. На всякий случай выбирайте водостойкие продукты, особенно если отправляетесь в страны с влажным тропическим климатом.
Утверждение о том, что помады много не бывает, абсолютно верно, однако, отправляясь в путешествие, подходите к сбору косметички без фанатизма. Ограничьтесь двумя-тремя разными оттенками и текстурами. Например, полупрозрачным бальзамом, матовой помадой в пастельной или фруктовой гамме и классической сатиновой текстурой в более насыщенной вечерней палитре.
Берем с собой один, новый или самый любимый — неважно. Главное, что, возможно, именно с ним у вас будет ассоциироваться конкретно это путешествие. Уже после, вернувшись домой, именно этот аромат будет мысленно переносить вас обратно в отпуск, заряжая позитивными эмоциями.
Средства для волос занимают много места, однако прежде чем выложить их из чемодана, положившись на волю случая, хорошенько подумайте, стоит ли игра свеч. Смогут ли продукты, представленные в отеле, укротить непослушную гриву кудрей и не лишат ли они последнего объема и без того тонкие и ломкие волосы? Дело опять же сугубо индивидуальное — брать с собой собственный фен, утюжок или плойку. А вот сухой шампунь захватить все-таки стоит — на случай незапланированных встреч и свиданий, а также шумных вечеринок до утра.