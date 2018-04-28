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    28 апреля 2018

    Собираем косметичку на майские праздники

    Какие бьюти-продукты взять с собой в отпуск или загород

    Началась череда майских праздников, а значит, самое время вновь собирать чемодан. Косметичка — один из самых коварных моментов во время сборов: хочется взять все и сразу, а лучше еще больше. Теперь важно остановиться и сделать глубокий вдох: зачем на отдыхе вам могут понадобиться сразу пять оттенков помады в бежево-розовой гамме или вот этот набор для скульптурирования? Вытаскиваем все лишнее и собираем только самое необходимое. Что именно — рассказываем в нашем обзоре. 

    Собираем косметичку на майские праздники (фото 1)

    Мицеллярная вода

    Продукт номер один в дорожной косметичке — мицеллярная вода. Это средство было придумано экономными европейцами, которые не любят лишний раз переводить проточную воду. Действительно, очищение при помощи мицеллярной воды почти ни в чем не уступает умыванию с гелем или муссом. Особенно это удобно в путешествиях. Один флакон мицеллярной воды спасет вас и в самолете, и поезде, и в машине, и в отеле в конце насыщенного дня. Все дело в мицеллах, микрочастицах, которые притягивают к себе все загрязнения, в том числе водостойкий макияж. 

    Собираем косметичку на майские праздники (фото 4)

    Лосьон или тоник

    К сожалению, многие до сих пор ошибочно полагают, что мицеллярной водой вполне можно ограничить ежедневный процесс очищения кожи. Однако важно помнить о том, что любое очищающее средство так или иначе нарушает гидролипидный баланс кожи. Восстановить его призваны лосьоны и тоники. Поэтому не стоит экономить место в чемодане на этом продукте: он приятно освежит кожу, нормализует pH-баланс, а заодно сотрет следы несовершенств и как нельзя лучше подготовит к последующему увлажнению. 

    Собираем косметичку на майские праздники (фото 7)

    Увлажнение

    Еще один продукт, для которого непременно нужно оставить место в дорожной косметике, — увлажняющий крем. Желательно в паре с сывороткой, кремом для глаз и средством ночного ухода. Впрочем, у многих брендов представлены универсальные продукты, подходящие для увлажнения лица и в дневное, и в ночное время. Единственный минус — такие продукты не оснащены SPF-фильтрами, которые жизненно необходимы для кожи в это время года. Тогда не раздумывая добавляем в косметичку солнцезащитное средство. 

    Собираем косметичку на майские праздники (фото 10)

    Солнцезащитные средства

    Эти продукты должны занять основное место в косметичке: желательно комбинировать продукты с разной степенью защиты, чтобы в процессе постепенно переходить от фактора 50 к фактору 30 и 15. Сами средства могут быть в формате спрея, молочка или легкой эмульсии — многие из них подходят не только для тела, но и лица, что может помочь сэкономить место в чемодане. Для любителей раздельного ухода — кремы с SPF-фильтрами, которые не только защитят чувствительную кожу, но и помогут предотвратить обезвоженность клеток в теплое время года. 

    Собираем косметичку на майские праздники (фото 13)

    Тональный крем 

    Брать или не брать с собой тональный крем на отдых — дело сугубо индивидуальное. Однако с помощью этого продукта проще простого собраться на ужин, особенно если дополнить его каплей хайлайтера. Для тех, кто не готов выходить на пляж или дневную прогулку с полностью обнаженным лицом, идеальным вариантом станут тональные эмульсии и флюиды с SPF. Они замаскируют несовершенства, сделают тон ровнее, придадут сияние и, что самое важное, защитят кожу от негативного воздействия солнечного излучения. 

    Собираем косметичку на майские праздники (фото 16)

    Тушь для ресниц

    Продукт также на отдыхе необязательный, но иногда крайне полезный и незаменимый. Если эффект макияжа без макияжа не самый ваш любимый бьюти-прием, смело вооружайтесь тушью для создания красиво распахнутого взгляда. На всякий случай выбирайте водостойкие продукты, особенно если отправляетесь в страны с влажным тропическим климатом. 

    Собираем косметичку на майские праздники (фото 19)

    Помада

    Утверждение о том, что помады много не бывает, абсолютно верно, однако, отправляясь в путешествие, подходите к сбору косметички без фанатизма. Ограничьтесь двумя-тремя разными оттенками и текстурами. Например, полупрозрачным бальзамом, матовой помадой в пастельной или фруктовой гамме и классической сатиновой текстурой в более насыщенной вечерней палитре. 

    Собираем косметичку на майские праздники (фото 22)

    Аромат 

    Берем с собой один, новый или самый любимый — неважно. Главное, что, возможно, именно с ним у вас будет ассоциироваться конкретно это путешествие. Уже после, вернувшись домой, именно этот аромат будет мысленно переносить вас обратно в отпуск, заряжая позитивными эмоциями. 

    Собираем косметичку на майские праздники (фото 25)

    Если осталось место 

    Средства для волос занимают много места, однако прежде чем выложить их из чемодана, положившись на волю случая, хорошенько подумайте, стоит ли игра свеч. Смогут ли продукты, представленные в отеле, укротить непослушную гриву кудрей и не лишат ли они последнего объема и без того тонкие и ломкие волосы? Дело опять же сугубо индивидуальное — брать с собой собственный фен, утюжок или плойку. А вот сухой шампунь захватить все-таки стоит — на случай незапланированных встреч и свиданий, а также шумных вечеринок до утра. 

    Собираем косметичку на майские праздники (фото 28)

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