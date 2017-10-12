Шесть вопросов, которые должен задать парикмахер перед стрижкой

Все мы обеспокоены поиском второй половины, но, по факту, найти идеального парикмахера бывает сложнее, чем идеального спутника жизни. Сколько раз вы выходили из салона, думая: «Это же совсем не то, что я хотела!» Кто-то отрезал длину гораздо сильнее, чем вы предполагали, другой — сделал многослойную укладку, когда вы мечтали о ровных волосах. Эх... Чтобы избежать самонадеянных промахов стилистов и горьких слез перед зеркалом, прочитайте этот список важных вопросов, которые должен задать мастер прежде, чем браться за ножницы. И покажите ему эту beauty-шпаргалку.

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«Как вы хотите подстричь волосы?»

Капитан Очевидность. Да, именно с этого вопроса все парикмахеры обычно начинают разговор. Однако очень важно убедиться, что картинка, которая сложилась в голове стилиста, совпадала с вашей. Не бойтесь давать необходимые указания, показывать фотографии и спрашивать об окончательном результате. Небольшое интервью с клиентом перед процедурой помогает подробно понять, что именно он желает. Вдруг у специалиста найдутся серьезные аргументы, чтобы вас отговорить или модифицировать финальный вариант. Еще спасибо скажете за свою спасенную гриву.

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«Какие у вас волосы на самом деле?»

Парикмахеру необходимо знать естественную текстуру прядей и то, как вы их обычно носите. Например, одни кудрявые женщины гордятся своими естественными завитками, а другие — предпочитают от них откреститься и выпрямляют каждый день. Очевидно, что это должно самым непосредственным образом сказаться на стрижке. Важно, чтобы мастер знал всю правду и ничего кроме правды.

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«Какую укладку вы делаете?»

Когда дело доходит до стрижки, хороший специалист не позволит руководствоваться исключительно тенденциями. Он обязательно должен выяснить, как вы носите волосы каждый день, пользуетесь ли вы заколками... Распущенные или собранные в конский хвост? Приподнятые у корней или чуть завитые на кончиках? Все эти детали влияют и на финальную длину, и на тип стрижки. А на какую сторону? Прическа будет выглядеть иначе в зависимости от пробора.

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«Как проходит ваш обычный день?»

Нет, его задают совсем не для того, чтобы поддержать беспечный разговор во время работы: мастеру важно знать, сколько времени вы тратите на сушку и укладку. Например, это совершенно не та девушка, которая может потратить два часа на мытье головы, сушку и прическу, а вот у этой есть маленькие дети и она сидит дома, поэтому в состоянии позволить себе высушить волосы без фена. Есть стрижки, которые смотрятся сногсшибательно, но при условии, что требуют многоступенчатого ухода и специальных методов сушки, на которые, возможно, у вас нет времени. Важно, чтобы парикмахер понимал, как лучше адаптировать стрижку к вашему образу жизни. Именно современный безумный ритм привел к успеху таких простых причесок, как удлиненный боб или «будто только что из постели».

«Вы пользуетесь феном или продуктами для стайлинга?»

Высушить волосы феном или полотенцем — две большие разницы. Пряди будут отличаться и по текстуре, и по объему. Наличие этой информации поможет эксперту не только адаптировать стрижку, но и рекомендовать идеальную продукцию для волос. Ведь он действительно хочет лучшего для вас!

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«Какие процедуры для волос вы делали ранее?»