Простая магия: ночные маски и концентраты

В последние годы особой популярностью стали пользоваться ночные восстанавливающие средства ухода. Причем речь идет не о классическом креме или сыворотке, а о масках и концентратах, основная задача которых — питание и клеточное обновление кожи в то время, пока вы спите. Тренд на экстра-уход в ночное время вызван современным образом жизни, когда все делается на бегу. Ночь — это тот момент, когда наш организм наконец расслабляется и становится наиболее восприимчив к усвоению полезных компонентов, впитывая их буквально как губка. В нашем обзоре мы собрали самые действенные средства ночного ухода, которые преобразят кожу во время сна.

Chanel Hydra Beauty

В составе ночной маски Chanel Hydra Beauty самая высокая концентрация экстракта камелии — природного активатора увлажняющих механизмов в клетках кожи. В комбинации с гиалуроновой кислотой и голубым имбирем продукт творит настоящие чудеса: наутро лицо кажется посвежевшим, словно после уикенда на природе.

Guerlain Orchidee Imperiale

Роскошный концентрат для ночного восстановления кожи недавно появился в легендарной линии Guerlain Orchidee Imperiale. В основе формулы по-прежнему экстракт камелии, который также называют цветком долговечности благодаря его регенерирующим свойствам. Средство помогает коже справиться с ежедневно испытываемым стрессом, вызванным жизнью в большом городе, а заодно вернуть сияние и повысить упругость.

KenzoKi Belle De Jour Dream night Mask

Роскошь в чистом виде, ночная маска KenzoKi Belle De Jour Dream night Mask дарит коже мягкость, естественное сияние и ощущение непревзойденного комфорта. Средство на основе экстракта редкого цветка Belle de Nuit и воды белого лотоса помогает повысить защитные свойства кожи, а также помочь перезапустить процесс самостоятельной регенерации клеток.

Swiss Line Cell Shock Overnight «V» Mask

Абсолютный хит бренда Swiss Line — набор из двух моделирующих овал лица масок Cell Shock Overnight «V» Mask. Без преувеличения, этим продуктам под силу отсрочить необходимость в контурной пластике. Первый — маска-бандаж красивого янтарного цвета — наносится при помощи специального металлического роллера вдоль линии овала лица, отвечая за дренажный и лифтинг-эффект. Второй — инфузионная лифтинг-маска с эффектом «второй кожи» — оказывает разглаживающее действие, возвращая тонус и упругость тканям.

ScinCeuticals Resveratrol BE

Ночной антиоксидантный уход ScinCeuticals Resveratrol BE — кладезь полезных микроэлементов для чувствительной кожи. Главное действующее вещество в составе — ресвератрол, который присутствует в винограде и некоторых ягодах и является лучшим природным антиоксидантом, нейтрализующим свободные радикалы в клетках.

Kiehl’s Midnight Recovery Concentrate

Ночной восстанавливающий концентрат Kiehl’s Midnight Recovery Concentrate словно по волшебству стирает следы усталости, стресса и последствий неправильного образа жизни. Пока вы спите, продукт, на 99,8% состоящий из натуральных эфирных масел и растительных экстрактов, помогает «напоить» обезвоженные за день клетки, а заодно укрепить влагоудерживающий барьер. Как результат — более мягкая и увлаженная кожа без видимых несовершенств.

Glamglow DreamDuo Overnight Transforming Treatment

Glamglow DreamDuo — суперсредство для идеальной, подсвеченной изнутри кожи. В него вошли сразу два продукта: сыворотка DreamSerum на основе экстракта листьев зеленого чая и питательный крем DreamSeal с гиалуроновой кислотой и зелеными водорослями мозуку. Оба продукта повышают защитные свойства кожи, помогают бороться со свободными радикалами, возвращая упругость и потерянный объем.

Dr.Jart+ Cicaplast Night Re.Pair

Идеальное оружие в борьбе с тусклым цветом и сухостью кожи в период межсезонья — восстанавливающая ночная крем-маска «Антистресс» Dr.Jart+ Cicaplast Night Re.Pair. Суперэффективное средство на основе растительного комплекса, состоящего из экстракта и стволовых клеток центеллы азиатской, а также питательных масел, деликатно увлажняет кожу, идеально справляясь с покраснениями и воспалениями.

Erborian Sleeping BB Mask

Новое слово в ночном уходе — восстанавливающая ВВ-маска Erborian с растительными экстрактами в составе. Средство интенсивно преображает уставшую, потерявшую тонус кожу, возвращая ей тонус, сияние и упругость. Наутро лицо выглядит так, словно после сеанса в кабинете у косметолога.

Vichy Slow Age

Долгожданная новинка Vichy в гамме Slow Age — ночной восстанавливающий уход два в одном. Средство необычного карамельного цвета совмещает в себе функции питательного крема и маски: разница заключается лишь в интенсивности нанесения и времени выдержки продукта. В составе — ресвератрол, запускающий естественные восстановительные процессы в клетках, а также антиоксидант Baicalin, который борется со свободными радикалами.

La Roche-Posay Hydraphase Intense Masque

Ночная маска La Roche-Posay Hydraphase Intense Masque на основе натриевой соли, гиалуроновой кислоты, глицерина и специальных увлажняющих компонентов помогает коже «передохнуть» и восстановить силы в то время, пока вы спите. Структурин в составе помогает надолго запереть влагу в клетках, благодаря чему снижается уровень обезвоженности кожи в течение дня.

L’Oreal Paris Revitalift Филлер