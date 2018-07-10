10 июля 2018ЖУРНАЛ ELLE №30 июль
Пора в отпуск: beauty-советы для отдыха на морском берегу
Солнце, воздух, вода (вовсе не «шведский стол» и коктейли от сногсшибательного бармена) — программа all inclusive для отдыха. Если использовать эти стихии по полной, из отпуска вы вернетесь не с лишними килограммами, а счастливой обладательницей тела мечты. Ведь на свежем воздухе любая тренировка становится в разы эффективнее!
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