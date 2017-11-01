Лунный календарь стрижек на ноябрь: часть 1

Прежде чем отправиться в салон, чтобы сменить прическу или цвет волос, загляните в лунный календарь стрижек на ноябрь 2017: возможно, выбранный вами день из-за неудачного расположения планет совершенно не подходит для смелых экспериментов с внешностью.

ФОТО GettyImages

Итак, изучаем благоприятные дни для стрижки в ноябре 2017: 1 ноября Не лучший момент для смены образа. Стрижка сегодня может негативно сказаться не только на финансовом положении, но и на самочувствии. Отложите визит в салон красоты до более благоприятного момента. ‪2 ноября‬ Откажитесь от коррекции длины волос — есть риск резкого ухудшения настроения, а также повышенной тревожности. Тонирование или окрашивание, напротив, может помочь в решении проблемы, которая давно не давала покоя. 3 ноября‬ Лунный календарь стрижек не рекомендует сегодня экспериментировать с формой прически: даже незначительная коррекция длины может привести к неожиданным проблемам со здоровьем. В окрашивании выбирайте проверенные тона и красители.

ФОТО GettyImages

4 ноября‬ Полнолуние, а значит, один из самых неоднозначных моментов в месяце для смены образа. С осторожностью подходите к выбору мастера — лучшим решением станет поход к проверенному специалисту либо отмена записи. 5 ноября‬ Сегодняшний день тоже сложно назвать хорошим моментом для радикальной смены образа. Стрижка может повлечь незначительные проблемы со здоровьем, но при этом поможет принять решение по очень важному для вас вопросу. Новый оттенок волос привлечет в вашу жизнь новые связи и знакомства. 6 ноября ‬Если с момента последней стрижки прошло больше 3-4 месяцев, визит в салон имеет смысл перенести. Хорошо пройдет плановая коррекция длины — пряди заметно ускорят свой рост, станут более сильными и густыми.

ФОТО GettyImages

‪7 ноября ‬Попробуйте перенести поход в салон на другой день: после стрижки волосы могут стать непослушными, будут плохо поддаваться укладке. При выборе оттенка волос не бойтесь пойти на эксперимент — непривычная для вас цветовая палитра может стать козырем в деловых переговорах. ‪8 ноября‬ В целом неплохой момент для стрижки волос: новая прическа будет долго хранить форму. Окрашивание также пройдет успешно: выбранным оттенком вы останетесь довольны, он будет долго радовать своей стойкостью и интенсивностью. ‪9 ноября‬ Сегодняшний день можно отнести к одним из удачных в первой половине ноября. Если вы давно хотели изменить прическу и цвет волос — вот он, идеальный момент. Хорошо сегодня получатся короткие стрижки, а также осветление волос.

ФОТО GettyImages

‪10 ноября‬ Прекрасный момент для похода в салон красоты. Новые стрижка и оттенок позволят обрести внутреннюю уверенность в себе, что положительным образом скажется на текущем положении дел во всех сферах вашей жизни. 11 ноября‬ Стрижка сегодня не только положительно скажется на общем состоянии волос, но и поможет улучшить финансовое состояние, Новый оттенок и хорошо сделанная укладка станут залогом хорошего настроения на целый день. ‪12 ноября ‬ Все преображения сегодня обязательно привнесут положительные изменения в вашу жизнь. Прекрасное самочувствие, приподнятое настроение и успех в делах будут сопутствовать вам весь день после посещения салона красоты в начале дня.

ФОТО GettyImages