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    30 июня 2018

    Лунный календарь стрижек на июль: часть 1

    Выбираем наиболее благоприятные дни для похода в салон красоты

    Собираясь в салон, чтобы сменить прическу или цвет волос, загляните в лунный календарь стрижек на июль 2018: результат порадует или из-за неудачного расположения планет лучше выбрать другой день для смелых экспериментов с внешностью?

    Лунный календарь стрижек на июль: часть 1 (фото 1)

    Итак, изучаем благоприятные дни для стрижки в июле 2018:

    1 июля, воскресенье

    Если в период до полнолуния стрижка повышает энергетику и способствует развитию, то сейчас, на убывающей Луне, визит в салон поможет убрать значительную часть накопившегося негатива. Лунный календарь стрижки волос на июль предупреждает: после сегодняшних процедур волосы могут расти медленнее, зато укрепятся корни и прическа будет лучше держать форму. В окрашивании можно пробовать новые, непривычные для вас тона.

    2 июля, понедельник

    Сегодня стрижку и окрашивание лучше отложить — есть риск, что мастер недостаточно точно поймет ваши требования, а его собственный вариант вас не устроит. Все дело в чересчур индивидуалистском настрое дня, который также снижает шансы на успех в любых переговорах или подписании контрактов. Доставьте себе удовольствие и подарите своим волосам домашние процедуры ухода.

    3 июля, вторник

    Луна в знаке Рыб благоприятна для процедур с использованием воды, но не химических средств, поэтому окрашивание или завивку лучше отложить. Напротив, стрижка поднимет настроение, хотя результат может удивить ваших близких. Если вы решитесь радикально сменить форму, сохраняйте дипломатичность.

    4 июля, среда

    День в целом нейтральный, однако лунный календарь стрижек рекомендует добавить профессиональные процедуры ухода: все содержащие воду средства по-прежнему эффективны и помогут улучшить состояние волос, снижая риск появления секущихся кончиков. В окрашивании или мелировании предпочтительны светлые холодные тона.

    Лунный календарь стрижек на июль: часть 1 (фото 7)

    5 июля, четверг

    Сегодня новая стрижка поможет принять важное решение или не пропустить подвернувшийся шанс. Единственный нюанс: постарайтесь не стричься слишком коротко (волосы будут медленно отрастать), а в окрашивании или тонировании отдайте предпочтение натуральным глубоким оттенкам.

    6 июля, пятница

    Не самый благоприятный день для стрижки и любых экспериментов с внешностью: избыток энергии рискует подтолкнуть к неверному решению, а для тщательного проведения процедур может просто не хватить терпения. Если хочется посетить салон, сделайте приятный массаж головы и хорошую укладку.

    7 июля, суббота

    Сегодня стрижка поможет повысить общий уровень энергии, придаст новый импульс, чтобы преодолеть препятствия в делах или наверстать упущенное. Прическа сохранит форму надолго, а окрашивание в темные тона будет благоприятно для тех, кто стремится укрепить свой авторитет или получить новую должность.

    8 июля, воскресенье

    Луна в знаке Тельца добавляет внутренней энергии и динамизма, однако стрижку сегодня лучше отложить, чтобы полностью сосредоточиться на личных и профессиональных планах. Также не слишком благоприятно и окрашивание: заметная смена оттенка может нежелательным образом изменить тон общения с близкими.

    9 июля, понедельник

    По-прежнему не рекомендуется радикально менять форму стрижки, чтобы не нарушить позитивный эмоциональный настрой. В окрашивании также лучше воздержаться от экспериментов: если возникнет необходимость, лучше просто освежить цвет волос, подкрасить корни или сделать легкое тонирование.

    Лунный календарь стрижек на июль: часть 1 (фото 12)

    10 июля, вторник

    Влияние Луны в знаке Близнецов может сделать волосы более непослушными, хотя в целом день благоприятен для визита в салон. Лунный календарь стрижек 2018 сегодня рекомендует отдать предпочтение объемной, но не слишком сложной форме. В окрашивании можно себе позволить любые техники и смелые эксперименты: новые яркие оттенки подчеркнут привлекательность и будут способствовать укреплению финансового положения.

    11 июля, среда

    Стрижка, сделанная в этот день, поможет улучшить самочувствие и общее состояние здоровья. Окрашивание и тонирование волос также благоприятно, однако не стоит слишком резко менять привычные оттенки: образ важно сохранить, если вы стремитесь упрочить свой авторитет в глазах начальства и всех окружающих.

    12 июля, четверг

    Наступают дни Черной Луны, поэтому сегодня лучше не делать слишком короткую стрижку — радикальные перемены в образе могут непредсказуемо отразиться и на жизни в целом. Чтобы поддержать позитивный эмоциональный настрой, подарите себе салонные процедуры ухода, а в окрашивании стоит ограничиться коррекцией цвета и корней, не добавляя новых нюансов.

    Лунный календарь стрижек на июль: часть 1 (фото 16)

    13 июля, пятница

    Пятница 13-е совпадает с новолунием, а значит, сегодня лучше поберечь нервы и не подвергать собственные волосы никаким рискам. Даже простую укладку не стоит доверять незнакомым рукам — лучше записаться к проверенному мастеру или предпочесть домашние маски для волос и процедуры ухода с использованием средств на натуральных ингредиентах.

    14 июля, суббота

    Луна в знаке Льва благоприятно влияет на рост и состояние волос, тот же эффект усилит и стрижка в начале лунного месяца. Не планируйте сохранить форму надолго, зато можно себе позволить любые техники окрашивания: если результат впоследствии захочется подкорректировать, сделать это будет легко, а изменения не потребуют значительных усилий.

    15 июля, воскресенье

    Стрижка, сделанная сегодня, поможет укрепить уверенность в себе, добавит сил и придаст новый импульс личным планам. Вообще, энергии этого дня очень активны и особенно способствуют тем, кто стремится упрочить свое финансовое положение. Для окрашивания день нейтральный: вы получите примерно тот результат, на который и рассчитывали — без неожиданностей или приятных сюрпризов.

    Лунный календарь стрижек на июль: часть 1 (фото 20)
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