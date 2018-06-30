Лунный календарь стрижек на июль: часть 1

Собираясь в салон, чтобы сменить прическу или цвет волос, загляните в лунный календарь стрижек на июль 2018: результат порадует или из-за неудачного расположения планет лучше выбрать другой день для смелых экспериментов с внешностью?

Итак, изучаем благоприятные дни для стрижки в июле 2018:

1 июля, воскресенье Если в период до полнолуния стрижка повышает энергетику и способствует развитию, то сейчас, на убывающей Луне, визит в салон поможет убрать значительную часть накопившегося негатива. Лунный календарь стрижки волос на июль предупреждает: после сегодняшних процедур волосы могут расти медленнее, зато укрепятся корни и прическа будет лучше держать форму. В окрашивании можно пробовать новые, непривычные для вас тона.

2 июля, понедельник Сегодня стрижку и окрашивание лучше отложить — есть риск, что мастер недостаточно точно поймет ваши требования, а его собственный вариант вас не устроит. Все дело в чересчур индивидуалистском настрое дня, который также снижает шансы на успех в любых переговорах или подписании контрактов. Доставьте себе удовольствие и подарите своим волосам домашние процедуры ухода.

3 июля, вторник Луна в знаке Рыб благоприятна для процедур с использованием воды, но не химических средств, поэтому окрашивание или завивку лучше отложить. Напротив, стрижка поднимет настроение, хотя результат может удивить ваших близких. Если вы решитесь радикально сменить форму, сохраняйте дипломатичность.

4 июля, среда День в целом нейтральный, однако лунный календарь стрижек рекомендует добавить профессиональные процедуры ухода: все содержащие воду средства по-прежнему эффективны и помогут улучшить состояние волос, снижая риск появления секущихся кончиков. В окрашивании или мелировании предпочтительны светлые холодные тона.

5 июля, четверг Сегодня новая стрижка поможет принять важное решение или не пропустить подвернувшийся шанс. Единственный нюанс: постарайтесь не стричься слишком коротко (волосы будут медленно отрастать), а в окрашивании или тонировании отдайте предпочтение натуральным глубоким оттенкам.

6 июля, пятница Не самый благоприятный день для стрижки и любых экспериментов с внешностью: избыток энергии рискует подтолкнуть к неверному решению, а для тщательного проведения процедур может просто не хватить терпения. Если хочется посетить салон, сделайте приятный массаж головы и хорошую укладку.

7 июля, суббота Сегодня стрижка поможет повысить общий уровень энергии, придаст новый импульс, чтобы преодолеть препятствия в делах или наверстать упущенное. Прическа сохранит форму надолго, а окрашивание в темные тона будет благоприятно для тех, кто стремится укрепить свой авторитет или получить новую должность. 8 июля, воскресенье Луна в знаке Тельца добавляет внутренней энергии и динамизма, однако стрижку сегодня лучше отложить, чтобы полностью сосредоточиться на личных и профессиональных планах. Также не слишком благоприятно и окрашивание: заметная смена оттенка может нежелательным образом изменить тон общения с близкими.

9 июля, понедельник По-прежнему не рекомендуется радикально менять форму стрижки, чтобы не нарушить позитивный эмоциональный настрой. В окрашивании также лучше воздержаться от экспериментов: если возникнет необходимость, лучше просто освежить цвет волос, подкрасить корни или сделать легкое тонирование.

10 июля, вторник Влияние Луны в знаке Близнецов может сделать волосы более непослушными, хотя в целом день благоприятен для визита в салон. Лунный календарь стрижек 2018 сегодня рекомендует отдать предпочтение объемной, но не слишком сложной форме. В окрашивании можно себе позволить любые техники и смелые эксперименты: новые яркие оттенки подчеркнут привлекательность и будут способствовать укреплению финансового положения.

11 июля, среда Стрижка, сделанная в этот день, поможет улучшить самочувствие и общее состояние здоровья. Окрашивание и тонирование волос также благоприятно, однако не стоит слишком резко менять привычные оттенки: образ важно сохранить, если вы стремитесь упрочить свой авторитет в глазах начальства и всех окружающих.

12 июля, четверг Наступают дни Черной Луны, поэтому сегодня лучше не делать слишком короткую стрижку — радикальные перемены в образе могут непредсказуемо отразиться и на жизни в целом. Чтобы поддержать позитивный эмоциональный настрой, подарите себе салонные процедуры ухода, а в окрашивании стоит ограничиться коррекцией цвета и корней, не добавляя новых нюансов.

13 июля, пятница Пятница 13-е совпадает с новолунием, а значит, сегодня лучше поберечь нервы и не подвергать собственные волосы никаким рискам. Даже простую укладку не стоит доверять незнакомым рукам — лучше записаться к проверенному мастеру или предпочесть домашние маски для волос и процедуры ухода с использованием средств на натуральных ингредиентах.

14 июля, суббота Луна в знаке Льва благоприятно влияет на рост и состояние волос, тот же эффект усилит и стрижка в начале лунного месяца. Не планируйте сохранить форму надолго, зато можно себе позволить любые техники окрашивания: если результат впоследствии захочется подкорректировать, сделать это будет легко, а изменения не потребуют значительных усилий.