Лунный календарь стрижек на июль: часть 1

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Выбираем наиболее благоприятные дни для похода в салон красоты
Собираясь в салон, чтобы сменить прическу или цвет волос, загляните в лунный календарь стрижек на июль 2018: результат порадует или из-за неудачного расположения планет лучше выбрать другой день для смелых экспериментов с внешностью?
Итак, изучаем благоприятные дни для стрижки в июле 2018:
Если в период до полнолуния стрижка повышает энергетику и способствует развитию, то сейчас, на убывающей Луне, визит в салон поможет убрать значительную часть накопившегося негатива. Лунный календарь стрижки волос на июль предупреждает: после сегодняшних процедур волосы могут расти медленнее, зато укрепятся корни и прическа будет лучше держать форму. В окрашивании можно пробовать новые, непривычные для вас тона.
Сегодня стрижку и окрашивание лучше отложить — есть риск, что мастер недостаточно точно поймет ваши требования, а его собственный вариант вас не устроит. Все дело в чересчур индивидуалистском настрое дня, который также снижает шансы на успех в любых переговорах или подписании контрактов. Доставьте себе удовольствие и подарите своим волосам домашние процедуры ухода.
Луна в знаке Рыб благоприятна для процедур с использованием воды, но не химических средств, поэтому окрашивание или завивку лучше отложить. Напротив, стрижка поднимет настроение, хотя результат может удивить ваших близких. Если вы решитесь радикально сменить форму, сохраняйте дипломатичность.
День в целом нейтральный, однако лунный календарь стрижек рекомендует добавить профессиональные процедуры ухода: все содержащие воду средства по-прежнему эффективны и помогут улучшить состояние волос, снижая риск появления секущихся кончиков. В окрашивании или мелировании предпочтительны светлые холодные тона.
Сегодня новая стрижка поможет принять важное решение или не пропустить подвернувшийся шанс. Единственный нюанс: постарайтесь не стричься слишком коротко (волосы будут медленно отрастать), а в окрашивании или тонировании отдайте предпочтение натуральным глубоким оттенкам.
Не самый благоприятный день для стрижки и любых экспериментов с внешностью: избыток энергии рискует подтолкнуть к неверному решению, а для тщательного проведения процедур может просто не хватить терпения. Если хочется посетить салон, сделайте приятный массаж головы и хорошую укладку.
Сегодня стрижка поможет повысить общий уровень энергии, придаст новый импульс, чтобы преодолеть препятствия в делах или наверстать упущенное. Прическа сохранит форму надолго, а окрашивание в темные тона будет благоприятно для тех, кто стремится укрепить свой авторитет или получить новую должность.
Луна в знаке Тельца добавляет внутренней энергии и динамизма, однако стрижку сегодня лучше отложить, чтобы полностью сосредоточиться на личных и профессиональных планах. Также не слишком благоприятно и окрашивание: заметная смена оттенка может нежелательным образом изменить тон общения с близкими.
По-прежнему не рекомендуется радикально менять форму стрижки, чтобы не нарушить позитивный эмоциональный настрой. В окрашивании также лучше воздержаться от экспериментов: если возникнет необходимость, лучше просто освежить цвет волос, подкрасить корни или сделать легкое тонирование.
Влияние Луны в знаке Близнецов может сделать волосы более непослушными, хотя в целом день благоприятен для визита в салон. Лунный календарь стрижек 2018 сегодня рекомендует отдать предпочтение объемной, но не слишком сложной форме. В окрашивании можно себе позволить любые техники и смелые эксперименты: новые яркие оттенки подчеркнут привлекательность и будут способствовать укреплению финансового положения.
Стрижка, сделанная в этот день, поможет улучшить самочувствие и общее состояние здоровья. Окрашивание и тонирование волос также благоприятно, однако не стоит слишком резко менять привычные оттенки: образ важно сохранить, если вы стремитесь упрочить свой авторитет в глазах начальства и всех окружающих.
Наступают дни Черной Луны, поэтому сегодня лучше не делать слишком короткую стрижку — радикальные перемены в образе могут непредсказуемо отразиться и на жизни в целом. Чтобы поддержать позитивный эмоциональный настрой, подарите себе салонные процедуры ухода, а в окрашивании стоит ограничиться коррекцией цвета и корней, не добавляя новых нюансов.
Пятница 13-е совпадает с новолунием, а значит, сегодня лучше поберечь нервы и не подвергать собственные волосы никаким рискам. Даже простую укладку не стоит доверять незнакомым рукам — лучше записаться к проверенному мастеру или предпочесть домашние маски для волос и процедуры ухода с использованием средств на натуральных ингредиентах.
Луна в знаке Льва благоприятно влияет на рост и состояние волос, тот же эффект усилит и стрижка в начале лунного месяца. Не планируйте сохранить форму надолго, зато можно себе позволить любые техники окрашивания: если результат впоследствии захочется подкорректировать, сделать это будет легко, а изменения не потребуют значительных усилий.
Стрижка, сделанная сегодня, поможет укрепить уверенность в себе, добавит сил и придаст новый импульс личным планам. Вообще, энергии этого дня очень активны и особенно способствуют тем, кто стремится упрочить свое финансовое положение. Для окрашивания день нейтральный: вы получите примерно тот результат, на который и рассчитывали — без неожиданностей или приятных сюрпризов.