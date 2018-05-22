Бальзам, пожалуй, самое популярное средство по уходу за волосами после шампуня. Разнообразие предлагаемой на рынке продукции настолько велико, что зачастую многие из нас теряются перед выбором. Поэтому очень важно понимать предназначение бальзама и знать, как им правильно пользоваться. ELLE — о том, как использовать бальзам для волос для самых эффективных результатов.

Для начала нужно определиться с терминологией. Бальзам для волос делится на два типа — ополаскиватель и кондиционер. Если первый чаще всего рекомендуют использовать на здоровых волосах для придания им дополнительного блеска и упругости, то второй — незаменимый элемент рутины у тех, чьи волосы ослаблены и нуждаются в витаминной подпитке.

Вопрос о том, как правильно использовать бальзам для волос, волнует очень многих, ведь просто покупки средства и нанесения его на волосы после каждого мытья недостаточно. Во-первых, каждый тип волос нуждается в специальном типе бальзама: если сухие волосы требуют средств на основе увлажняющих масел жожоба, авокадо, иланг-иланга и других, то жирные от такого кондиционера станут только еще жирнее. На жирные волосы дерматологи рекомендуют наносить несмываемые спреи — они помогают обрести дополнительный объем и улучшить их структуру.

Во-вторых, чтобы правильно пользоваться бальзамом для волос, нужно внимательно читать инструкцию и правила применения. Большая часть кондиционеров используется следующим образом: после промывания головы шампунем и полного его смывания бальзам наносится на влажные волосы и втирается в них массирующими движениями. Ни в коем случае нельзя наносить кондиционер или бальзам на корни волос. После этого рекомендуется оставить средство на волосах на 3-4 минуты и смыть прохладной водой, тщательно промыв все пряди. Многие совершают ошибку, недостаточно времени проводя под душем, смывая кондиционер. Вода обязательно должна быть прохладной, в противном случае бальзам не смоется полностью и волосы не обретут нужный объем. Самые смелые отваживаются на контрастный душ: считается, что от холодной воды волосы приобретают дополнительный блеск.

Как часто использовать бальзам для волос, все решают индивидуально, в зависимости от состояния волос. Как правило, использовать кондиционер рекомендуется не чаще двух раз в неделю.