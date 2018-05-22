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ELLE — об эффективном действии кондиционера
Бальзам, пожалуй, самое популярное средство по уходу за волосами после шампуня. Разнообразие предлагаемой на рынке продукции настолько велико, что зачастую многие из нас теряются перед выбором. Поэтому очень важно понимать предназначение бальзама и знать, как им правильно пользоваться. ELLE — о том, как использовать бальзам для волос для самых эффективных результатов.
Для начала нужно определиться с терминологией. Бальзам для волос делится на два типа — ополаскиватель и кондиционер. Если первый чаще всего рекомендуют использовать на здоровых волосах для придания им дополнительного блеска и упругости, то второй — незаменимый элемент рутины у тех, чьи волосы ослаблены и нуждаются в витаминной подпитке.
Вопрос о том, как правильно использовать бальзам для волос, волнует очень многих, ведь просто покупки средства и нанесения его на волосы после каждого мытья недостаточно. Во-первых, каждый тип волос нуждается в специальном типе бальзама: если сухие волосы требуют средств на основе увлажняющих масел жожоба, авокадо, иланг-иланга и других, то жирные от такого кондиционера станут только еще жирнее. На жирные волосы дерматологи рекомендуют наносить несмываемые спреи — они помогают обрести дополнительный объем и улучшить их структуру.
Во-вторых, чтобы правильно пользоваться бальзамом для волос, нужно внимательно читать инструкцию и правила применения. Большая часть кондиционеров используется следующим образом: после промывания головы шампунем и полного его смывания бальзам наносится на влажные волосы и втирается в них массирующими движениями. Ни в коем случае нельзя наносить кондиционер или бальзам на корни волос. После этого рекомендуется оставить средство на волосах на 3-4 минуты и смыть прохладной водой, тщательно промыв все пряди. Многие совершают ошибку, недостаточно времени проводя под душем, смывая кондиционер. Вода обязательно должна быть прохладной, в противном случае бальзам не смоется полностью и волосы не обретут нужный объем. Самые смелые отваживаются на контрастный душ: считается, что от холодной воды волосы приобретают дополнительный блеск.
Как часто использовать бальзам для волос, все решают индивидуально, в зависимости от состояния волос. Как правило, использовать кондиционер рекомендуется не чаще двух раз в неделю.
Что использовать вместо бальзама для волос обладательницам чувствительной шевелюры? Самой распространенной альтернативой кондиционеру являются многочисленные маски для волос, нацеленные на конкретные проблемы. Маски содержат большую концентрацию активных компонентов и зачастую оказываются более эффективными в короткие сроки, например, в борьбе с сухой кожей головы, перхотью или ломкостью волос, а также для укрепления корней. Маски для волос, в отличие от кондиционера и ополаскивателя, необходимо держать на волосах не менее 20 минут для желаемого результата.