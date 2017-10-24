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    Читайте в рубрике красоты последние новости о бьюти-новинках, мастер-классы от экспертов макияжа и косметологии, секреты красоты звезд и бьюти-тренды с мировых подиумов.

    24 октября 2017Прэстон Айна

    Идеи макияжа для Хэллоуина: яркие образы с подиумов

    Варианты фантазийного макияжа с модных показов, которые будут уместны на вечеринках по случаю праздника

    Очень часто яркий макияж с модных показов смотрится уместно в рамках шоу, но совершенно не вписывается в повседневный образ. Другое дело — Хэллоуин, когда можно совершенно обоснованно появиться на вечеринке с россыпью блесток на лице или с тенями неонового цвета. ELLE собрал бьюти-образы с подиумов, которые могут стать отличным дополнением к костюму на Хэллоуин или компенсировать его отсутствие.

    Завершением кукольного платья и укладки в стиле Барби станут радужные тени, как у моделей с показа Betsey Johnson 2016 года. Любителям блесток понравятся образы с показа Givenchy 2014 года, на которых лица манекенщиц были украшены масками из кристаллов Swarovski. Однако для такого эффектного выхода стоит запастись терпением: звездному визажисту Пэт Макграт и ее команде потребовалось на эту работу 12 часов.

    Макияж с показа американского дизайнера Тома Брауна идеально впишется в образ жуткой клоунессы или медсестры-зомби. Его можно без труда повторить с помощью светлой пудры, небрежно нанесенных черных теней и размазанной алой помады. Тем, кто даже на Хэллоуин не готов подвергать сомнениям свою красоту, понравится готический макияж с показа Christian Dior с губами вишневого цвета и театральным смоки с блестками.

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    Christian Dior

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