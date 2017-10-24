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Варианты фантазийного макияжа с модных показов, которые будут уместны на вечеринках по случаю праздника
Очень часто яркий макияж с модных показов смотрится уместно в рамках шоу, но совершенно не вписывается в повседневный образ. Другое дело — Хэллоуин, когда можно совершенно обоснованно появиться на вечеринке с россыпью блесток на лице или с тенями неонового цвета. ELLE собрал бьюти-образы с подиумов, которые могут стать отличным дополнением к костюму на Хэллоуин или компенсировать его отсутствие.
Завершением кукольного платья и укладки в стиле Барби станут радужные тени, как у моделей с показа Betsey Johnson 2016 года. Любителям блесток понравятся образы с показа Givenchy 2014 года, на которых лица манекенщиц были украшены масками из кристаллов Swarovski. Однако для такого эффектного выхода стоит запастись терпением: звездному визажисту Пэт Макграт и ее команде потребовалось на эту работу 12 часов.
Макияж с показа американского дизайнера Тома Брауна идеально впишется в образ жуткой клоунессы или медсестры-зомби. Его можно без труда повторить с помощью светлой пудры, небрежно нанесенных черных теней и размазанной алой помады. Тем, кто даже на Хэллоуин не готов подвергать сомнениям свою красоту, понравится готический макияж с показа Christian Dior с губами вишневого цвета и театральным смоки с блестками.
Christian Dior
Christian Dior
Christian Dior
Givenchy
Givenchy
Jeremy Scott
Desigual
Desigual
Issey Miyake
Maison Margiela
Olympia Le-Tan
Olympia Le-Tan
Betsey Johnson
Betsey Johnson
Alexander McQueen
Vivienne Westwood
Vivienne Westwood
Betsey Johnson
Vivienne Westwood
Vivienne Westwood
Chanel
Chanel
Vivienne Westwood
Thom Browne
Thom Browne
The Blonds
The Blonds
Alexander McQueen