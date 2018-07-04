Блогер Рита Нестерец о сухом голодании

ELLE Рита, с точки зрения большинства, ты много всего не ешь. Расскажи, с чего все началось. РИТА НЕСТЕРЕЦ Моя мама увлекалась эзотерикой. И я с детства тоже увлекаюсь этим учением и ведами. Уже в школе я перестала есть мясо. Мне повезло с семьей, меня никто не переубеждал. Позже пришла к веганству, сыроедению, сейчас я на фрукторианстве. А сейчас в нашей семье все веганы или сыроеды. Хотя, и это не предел.

А какой твой предел? Праноедение. Я уже практикую эту систему во время голодания, когда питаюсь только праной, то есть энергией Вселенной. А по мнению многих — воздухом.

Сколько можно продержаться на пране? Иисус продержался 40 дней.

Чем дальше, тем больше ограничений. Я понимаю, что многим моя жизнь кажется максимально аскетичной. Но не мне.

Тогда что ты сейчас ешь? Фрукторианцы питаются не только фруктами, а плодами, то есть всем, что с семечками и косточками. Огурцы, помидоры, авокадо — это тоже плоды. Я обожаю мороженое, молоко, кефир, от них было сложно отказаться, но все дело в силе воли. Витамины и БАДы я не пью. Недавно попробовала каскадное сухое голодание, при котором голодные дни чередуются с фрукторианскими. Пока мой максимум — пять суток без еды и воды. Через три дня перерыва буду заходить на шесть дней голода, потом опять три дня перерыв, и далее уже семь сухих дней. На этом пока хочу остановиться.

В чем польза сухого голодания? По эффективности сухое голодание равно трем дням на воде. Без воды в организме запускаются все очистительные процессы, как в теле, так и на ментальном уровне. Прочищается все, включая сознание. А еще каскадное сухое голодание лечит все болезни. Один человек напророчил мне диабет второго типа, я сдала анализы — все в норме.

Почему ты отказалась от воды? Традиционная медицина говорит о пользе воды и тех самых двух литрах в день. Традиционная медицина говорит много всего смешного. Я не против живой воды из природных источников. Но вся вода в бутылках — мертвая. Раньше я пила только дистиллированную воду, потому что в ней нет примесей, минералов. Выпивала 2 литра в день или практиковала голодание на воде, но чувствовала себя плохо, даже несмотря на то, что много занимаюсь спортом. Последние несколько месяцев я вообще не пью воду. Я не ем соль, приправы и пищевые добавки, поэтому не испытываю жажды. В обычные, не «сухие» дни, мне хватает жидкости из фруктов и зеленых соков.

Тебе повезло жить в Калифорнии, где вечное лето и много свежих вкусных плодов. У соседа трава всегда зеленее. В Калифорнии много овощей и фруктов с ГМО. Мое хобби — читать состав на упаковках в магазине. Даже если на упаковке написано organic, natural или local, это не значит, что так и есть. Я приезжаю в Россию и радуюсь местным фруктам. По сравнению с американскими, они «живые», сочные, ароматные. «Пластиковые» фрукты как раз в Америке, но для меня это не повод есть колбасу.

Что делать тому, кто тоже хочет стать фрукторианцем, но зимой в России одними яблоками сыт не будешь? Нужно исходить из имеющихся обстоятельств. Я знаю многих сыроедов, фрукторианцев, даже праноедов из России, которые отлично себя чувствуют. Если у человека есть отговорки — холодно, «пластиковые» фрукты, дорогие фрукты, родители мешают и так далее — значит, он не готов. Когда человек готов, его ничто не остановит.

С чего начать? Я против резких перемен во всем, в том числе, в питании. Часто слышу истории вдохновленных девочек, которые в один день переходят на сыроедение, а через какое-то время у них выпадают волосы и пропадает менструация. После этого они считают, что я говорю ерунду. Но если все шаги делать плавно, постепенно, поднимать сознание, то питание меняется естественным образом.

Что значит «поднимать сознание»? Заниматься своим духовным, эмоциональным развитием, своей головой. Все проблемы от головы. Когда развиваешь внутреннее состояние, то постепенно на физическом уровне все тоже меняется к лучшему.

Многие люди выбирают здоровый образ жизни, но не все стремятся убеждать других следовать за собой. Почему тебе важно делиться своими знаниями? В свое время, когда я искала подобную информацию, я не могла найти ничего. Мне приходилось читать множество книг, смотреть фильмы и видео. Выбирала то, что мне подходит, экспериментировала со своим телом, оценивала результат. Ради одного вывода я пропускала через себя тонны информации. Теперь если что-то меняет мою жизнь к лучшему, приносит пользу, я делюсь этими знаниями с людьми, чтобы они не тратили много времени, как я раньше. Плохим не делюсь.

То, что подходит тебе, подойдет любому? Я никому ничего не навязываю и не пропагандирую, а демонстрирую на собственном примере. Если рекомендаций не попросили, то нет смысла их раздавать. В своих видео на YouTube я просто рассказываю о своем образе жизни, а каждый решает для себя. На улице к людям не подхожу и бургеры у них изо рта не вытаскиваю. Но считаю, что мои знания универсальны и подходят любому человеку.

Не всем подходит целибат, например. Почему?

Многие хотят детей. Я не против детей, хотя сама и не хочу их. Я практикую целибат, чтобы достичь определенной цели. Не всем людям необходимо тоже, что мне. Но если говорить о питании и здоровом образе жизни, я считаю свои знания универсальными.

Тогда поделись особенностями своего бьюти-ухода. Я пользуюсь только натуральными продуктами, которые есть на моей кухне. Покупаю в продуктовом магазине лист алоэ за полтора доллара, режу на кусочки и наношу сок на кожу. Этого «крема для лица» хватает на месяц-два. Для тела и волос у меня кокосовое или другое масло. Зубы чищу тоже кокосовым маслом или натуральной аюрведической смесью. Многие думают, что у меня виниры, но это мои здоровые белые зубы. ВВ-крем, помада, румяна, тушь только по праздникам. Санскринами не пользуюсь.

Ты ограничиваешь себя не только в еде и косметике. Я знаю, что ты не читаешь книги, не смотришь фильмы и не слушаешь музыку. Мне не нужны ничьи фантазии. Они засоряют мое сознание.

При этом ты приехала в Россию на концерт Луны. Я люблю творческих людей. И мне очень нравится энергетика Луны, поэтому напоследок я решила сходить на ее концерт и завязать с музыкой. Кстати, это был четвертый день моего сухого голодания. Так что я не лежу дома без сил, а веду активный образ жизни.