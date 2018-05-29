Что нужно «совам», чтобы превратиться в «жаворонков»?

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Несколько простых изменений в образе жизни, которые помогут вставать раньше и легче
Большое прошлогоднее исследование самой влиятельной генетической корпорации 23andMe показало: предрасположенность к «ночному» или «утреннему» образу жизни в большинстве случаев может быть вызвана наследственностью. Но не спешите доказывать начальнику, что ваше опоздание связано с «сонными генами» и вам показано природой спать до 12.00. В действительности, гены — хоть и подавляющая, но все-таки часть большого процесса. Важную роль играет возраст и пол. Так, после 30 лет, чем старше мы становимся, парадоксально, но просыпаться утром, как не парадоксально, но должно становиться легче. Более того, среди «жаворонков», как показал эксперимент, гораздо больше женщин, чем мужчин. Прибавьте к этому экологию, образ жизни и даже психическое здоровье.
Так, ученые-эволюционисты изучили образ жизни охотников-собирателей из Танзании, который ближе всего к поведению ранних людей. Оказалось, что в племени постоянно менялись «дежурные», которые не спали всю ночь для защиты, что говорит о подвижности сонных ритмов. Более того, знание того, что другой член группы не спит, позволяло остальным получить глубокий, спокойный сон, который улучшает функцию мозга и множество показателей для здоровья.
Наличие генетической предрасположенности к ночным биоритмам не означает, что вы не сможете ее побороть. Многое зависит от изменений в образе жизни. Например, взять в союзники солнце! Хронобиолог Кристоф Рэндлер утверждает, что «солнечный свет является самым мощным драйвером нашей циркадной системы. „Сова“, мечтающая рано вставать, должна уменьшить воздействие света ночью и добавить по максимуму по утрам». В том числе, речь идет об искусственном свете, который излучают гаджеты — их необходимо ближе к ночи убирать подальше. И, наоборот, хотя психологи часто не рекомендуют хвататься за телефон утром в постели, это не такая уж и плохая идея, если вам нужно проснуться до рассвета.
Циркадный ритм реагирует и на другие сигналы. Одна из причин, по которой новорожденным и маленьким детям придумывают особые вечерние ритуалы (теплая ванная, чистка зубов, сказка) — таким образом родители создают серию сигналов, которые помогают ребенку перейти в спящий режим. Даже если у вас нет кого-то, кто мог бы прочесть вам волшебную историю или спеть колыбельную, вы в состоянии достичь аналогичного эффекта, сделав себе чашку травяного чая или растереть ладони специальным аромамаслом перед сном. Повторяйте это ежедневно, а не время от времени, у вас должна постепенно выработаться привычка. Чтобы достичь максимального эффекта и легко вставать по утрам, потребуется дисциплина.
Научная дилемма: доказано, что «жаворонки» обладают гораздо более крепким здоровьем, чем «совы»; однако до сих пор не известно, что из чего следует? Является ли раннее пробуждение причиной лучшего самочувствия или результатом? Однако, если после долгих стараний выработать привычку просыпаться на восходе так и не удалось — вероятно, для вашего организма это действительно не так уж и полезно. И определенно не стоит терять из-за этого ценный сон.