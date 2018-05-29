Что нужно «совам», чтобы превратиться в «жаворонков»?

Большое прошлогоднее исследование самой влиятельной генетической корпорации 23andMe показало: предрасположенность к «ночному» или «утреннему» образу жизни в большинстве случаев может быть вызвана наследственностью. Но не спешите доказывать начальнику , что ваше опоздание связано с «сонными генами» и вам показано природой спать до 12.00. В действительности, гены — хоть и подавляющая, но все-таки часть большого процесса. Важную роль играет возраст и пол. Так, после 30 лет, чем старше мы становимся, парадоксально, но просыпаться утром, как не парадоксально , но должно становиться легче. Более того, среди «жаворонков», как показал эксперимент, гораздо больше женщин, чем мужчин. Прибавьте к этому экологию, образ жизни и даже психическое здоровье.

Так, ученые-эволюционисты изучили образ жизни охотников-собирателей из Танзании, который ближе всего к поведению ранних людей. Оказалось, что в племени постоянно менялись «дежурные», которые не спали всю ночь для защиты, что говорит о подвижности сонных ритмов. Более того, знание того, что другой член группы не спит, позволяло остальным получить глубокий, спокойный сон, который улучшает функцию мозга и множество показателей для здоровья .

Наличие генетической предрасположенности к ночным биоритмам не означает, что вы не сможете ее побороть. Многое зависит от изменений в образе жизни. Например, взять в союзники солнце! Хронобиолог Кристоф Рэндлер утверждает, что «солнечный свет является самым мощным драйвером нашей циркадной системы. „Сова“, мечтающая рано вставать, должна уменьшить воздействие света ночью и добавить по максимуму по утрам». В том числе, речь идет об искусственном свете, который излучают гаджеты — их необходимо ближе к ночи убирать подальше. И, наоборот, хотя психологи часто не рекомендуют хвататься за телефон утром в постели, это не такая уж и плохая идея, если вам нужно проснуться до рассвета.

Циркадный ритм реагирует и на другие сигналы. Одна из причин, по которой новорожденным и маленьким детям придумывают особые вечерние ритуалы (теплая ванная, чистка зубов, сказка) — таким образом родители создают серию сигналов, которые помогают ребенку перейти в спящий режим. Даже если у вас нет кого-то, кто мог бы прочесть вам волшебную историю или спеть колыбельную, вы в состоянии достичь аналогичного эффекта, сделав себе чашку травяного чая или растереть ладони специальным аромамаслом перед сном. Повторяйте это ежедневно, а не время от времени, у вас должна постепенно выработаться привычка. Чтобы достичь максимального эффекта и легко вставать по утрам, потребуется дисциплина.