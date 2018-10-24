24 октября 2018Набокова НинаЖУРНАЛ ELLE №33 октябрь
Бьюти-тренд: мисты для лица
Спреи, или, как их модно теперь называть, мисты для лица, активно претендуют на звание хита года. В чем причина неожиданного ренессанса этих продуктов и какими дополнительными функциями они обзавелись, рассказывает Нина Набокова
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