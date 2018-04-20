10 лучших средств демакияжа этой весны

Очищение — основа основ ежедневного ухода. От правильно подобранного средства демакияжа напрямую зависит качество и внешний вид кожи. В нашем обзоре мы собрали лучшие пенки и муссы для деликатного очищения лица в период межсезонья.

Kanebo Refreshing Creamy Wash

Kanebo Refreshing Creamy Wash — это средство с кремообразной текстурой, которое при соприкосновении с кожей превращается в невесомую пенку, качественно удаляющую макияж и загрязнения. В составе — масло шиповника, которое оказывает смягчающее и увлажняющее действие.

Givenchy Ready to Cleanse

Новая линия Givenchy Ready to Cleanse включает в себя сразу четыре продукта для деликатного удаления макияжа. Наш фаворит — крем-гель для умывания, который идеально подойдет для фанатов очищенной до скрипа кожи, но при этом без ощущения стянутости и дискомфорта после умывания.

Swiss Line Cell Shock White Facial Cleansing Foam

Весной особенно актуальной становится тема пигментации. В этом вопросе идеальным решением будет осветляющий мусс Swiss Line Cell Shock White Facial Cleansing Foam. Кроме того, средство обладает легким отшелушивающим действием, способствуя ускорению процесса клеточного обновления. Как результат — кожа выглядит более упругой, сияющей и эластичной.

KenzoKi Gentle Cleansing Lotus Mousse

Невесомый мусс на основе экстракта белого лотоса KenzoKi Lotus — подарок для чувствительной, склонной к сухости кожи. Средство приятно освежает лицо и удаляет остатки косметики, оставляя после себя ощущение чистоты и непревзойденного комфорта.

Valmont Illuminating Foamer

По текстуре крем-гель, а при воздействии воды — невесомый мусс: очищающее средство Valmont Illuminating Foamer прекрасно во всех отношениях. Ключевой ингредиент в составе продукта — цинк, который отвечает за противовоспалительное действие, а заодно за придание сияния тусклой и обезвоженной коже.

[ comfort zone ] Essential Face Wash

Идеальный продукт для отпуска — пенка [ comfort zone ] Essential Face Wash — качественно удаляет загрязнения, а также контролирует выработку себума, что особенно актуально в жарком влажном климате. Также средство помогает поддерживать оптимальный уровень влаги в клетках, что крайне актуально в условиях длительных перелетов и смены климата.

Shiseido Waso Quick Gentle Cleanser

Очищающий гель Shiseido Waso Quick Gentle Cleanser обладает мгновенным смягчающим действием за счет входящего в его состав экстракта меда. Японцы с древних времен были убеждены, что экстракт маточного молочка обладает антибактериальными и увлажняющими свойствами благодаря большому содержанию аминокислот, витаминов и минералов в основе формулы.

Erborian Double Mousse

Очищающая пенка для лица Erborian Double Mousse «7 трав» не только гениально очищает кожу, но и оказывает легкое отшелушивающее действие, а значит, выравнивает тон лица. При регулярном использовании меняется не только качество кожи, но и тонус: возвращается сияние, поры становятся менее заметными, а покраснения и несовершенства исчезают.

Kiehl’s Clearly Corrective Brightening & Exfoliating Daily Cleanser

Очищающее средство для ровного тона и гладкой текстуры Kiehl’s Clearly Corrective Brightening & Exfoliating Daily Cleanser —настоящая находка бьютиголика. Средство на основе экстракта белой березы и перлита деликатно отшелушивает и очищает кожу, придавая ей мягкость, упругость и едва уловимое сияние.

La Roche-Posay Cleansing Micellar Foaming Water