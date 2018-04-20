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    20 апреля 2018

    10 лучших средств демакияжа этой весны

    Воздушные пенки и муссы для очищения и ухода за кожей

    Очищение — основа основ ежедневного ухода. От правильно подобранного средства демакияжа напрямую зависит качество и внешний вид кожи. В нашем обзоре мы собрали лучшие пенки и муссы для деликатного очищения лица в период межсезонья.

    10 лучших средств демакияжа этой весны (фото 1)

    Kanebo Refreshing Creamy Wash

    Kanebo Refreshing Creamy Wash — это средство с кремообразной текстурой, которое при соприкосновении с кожей превращается в невесомую пенку, качественно удаляющую макияж и загрязнения. В составе — масло шиповника, которое оказывает смягчающее и увлажняющее действие.

    10 лучших средств демакияжа этой весны (фото 4)

    Givenchy Ready to Cleanse

    Новая линия Givenchy Ready to Cleanse включает в себя сразу четыре продукта для деликатного удаления макияжа. Наш фаворит — крем-гель для умывания, который идеально подойдет для фанатов очищенной до скрипа кожи, но при этом без ощущения стянутости и дискомфорта после умывания. 

    10 лучших средств демакияжа этой весны (фото 7)

    Swiss Line Cell Shock White Facial Cleansing Foam

    Весной особенно актуальной становится тема пигментации. В этом вопросе идеальным решением будет осветляющий мусс Swiss Line Cell Shock White Facial Cleansing Foam. Кроме того, средство обладает легким отшелушивающим действием, способствуя ускорению процесса клеточного обновления. Как результат — кожа выглядит более упругой, сияющей и эластичной.

    10 лучших средств демакияжа этой весны (фото 10)

    KenzoKi Gentle Cleansing Lotus Mousse

    Невесомый мусс на основе экстракта белого лотоса KenzoKi Lotus — подарок для чувствительной, склонной к сухости кожи. Средство приятно освежает лицо и удаляет остатки косметики, оставляя после себя ощущение чистоты и непревзойденного комфорта.

    10 лучших средств демакияжа этой весны (фото 13)

    Valmont Illuminating Foamer

    По текстуре крем-гель, а при воздействии воды — невесомый мусс: очищающее средство Valmont Illuminating Foamer прекрасно во всех отношениях. Ключевой ингредиент в составе продукта — цинк, который отвечает за противовоспалительное действие, а заодно за придание сияния тусклой и обезвоженной коже.

    10 лучших средств демакияжа этой весны (фото 16)

    [ comfort zone ] Essential Face Wash

    Идеальный продукт для отпуска — пенка [ comfort zone ] Essential Face Wash — качественно удаляет загрязнения, а также контролирует выработку себума, что особенно актуально в жарком влажном климате. Также средство помогает поддерживать оптимальный уровень влаги в клетках, что крайне актуально в условиях длительных перелетов и смены климата.

    10 лучших средств демакияжа этой весны (фото 19)

    Shiseido Waso Quick Gentle Cleanser

    Очищающий гель Shiseido Waso Quick Gentle Cleanser обладает мгновенным смягчающим действием за счет входящего в его состав экстракта меда. Японцы с древних времен были убеждены, что экстракт маточного молочка обладает антибактериальными и увлажняющими свойствами благодаря большому содержанию аминокислот, витаминов и минералов в основе формулы.

    10 лучших средств демакияжа этой весны (фото 22)

    Erborian Double Mousse

    Очищающая пенка для лица Erborian Double Mousse «7 трав» не только гениально очищает кожу, но и оказывает легкое отшелушивающее действие, а значит, выравнивает тон лица. При регулярном использовании меняется не только качество кожи, но и тонус: возвращается сияние, поры становятся менее заметными, а покраснения и несовершенства исчезают.

    10 лучших средств демакияжа этой весны (фото 25)

    Kiehl’s Clearly Corrective Brightening & Exfoliating Daily Cleanser

    Очищающее средство для ровного тона и гладкой текстуры Kiehl’s Clearly Corrective Brightening & Exfoliating Daily Cleanser —настоящая находка бьютиголика. Средство на основе экстракта белой березы и перлита деликатно отшелушивает и очищает кожу, придавая ей мягкость, упругость и едва уловимое сияние.

    10 лучших средств демакияжа этой весны (фото 28)

    La Roche-Posay Cleansing Micellar Foaming Water

    Мицеллярная пенка для умывания La Roche-Posay Cleansing Micellar Foaming Water — продукт уникальный в своем роде. Он абсолютно гипоаллергенен, поэтому подходит абсолютно всем типам кожи. Прекрасно справляется с загрязнениями и даже с водостойким макияжем. Но что важнее всего, после умывания продукт не стягивает кожу, напротив, дарит ощущение увлажненности и абсолютного комфорта.

    10 лучших средств демакияжа этой весны (фото 31)

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