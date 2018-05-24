10 бестселлеров всех времен: средства для кожи вокруг глаз

Деликатная область вокруг глаз требует особого ухода, и, пожалуй, это как раз та статья расходов, на которой экономить не стоит точно. В нашем обзоре мы собрали самые действенные средства, эффективность которых была проверена временем. Они не просто гениально увлажняют и разглаживают кожу, но также стирают следы усталости, маскируют темные круги и придают сияние.

Chanel Sublimage La Crème Yeux

Крем Chanel Sublimage La Crème Yeux — роскошь в чистом виде. Невесомая текстура продукта моментально тает на коже, мимические морщины разглаживаются, повышается упругость и тонус тканей. Идеальное дополнение к средству — охлаждающий аппликатор, при помощи которого с утра удобно делать легкий лимфодренажный массаж против отеков.

Valmont Moisturizing Eye-C-Gel

Если вы не верите в эффективность домашнего ухода за деликатной зоной вокруг глаз, значит, вы просто не пробовали крем Valmont Moisturizing Eye-C-Gel. Продукт оказывает ощутимый лифтинг-эффект, снимает утреннюю отечность и разглаживает мимические морщины. С таким помощником можно отложить радикальные меры на долгие годы вперед.

3 LAB WW Eye Cream

Еще один действительно работающий продукт — крем 3 LAB WW Eye Cream. В его составе — запатентованный ингредиент Nano-Claire GY, который на клеточном уровне блокирует появление новых мимических морщин. Кроме того, он совершенно гениально борется с отеками и темными кругами под глазами.

Givenchy L’intemporel Blossom

Сливочная текстура крема из новой коллекции Givenchy L’intemporel Blossom обогащена светоотражающими микропигментами, которые придают коже нежный розовый оттенок и едва уловимое сияние. Благодаря особому комплексу в составе продукт интенсивно увлажняет и питает кожу, борется с возрастными изменениями, надолго сохраняя молодость кожи вокруг глаз.

Erborian Ginseng Infusion Total Eye

Удобный и практичный, крем Erborian Ginseng Infusion Total Eye можно использовать и утром, и вечером, причем как дома, так и в путешествиях (спасибо компактному формату). В составе — корень корейского женьшеня, благодаря которому продукт активизирует микроциркуляцию в клетках, оказывая разглаживающий и лифтинг-эффект.

Giorgio Armani Prima Eye & Lip Contour Perfector «2 в 1»

Продукт 2 в 1 — средство для глаз и контура губ Giorgio Armani Prima — решает проблему темных кругов и мимических морщин, а заодно делает носогубные складки и микротрещины на коже губ менее заметными. В основе формулы этого чудо-продута — экстракт гречихи и галоксил, оказывающие дренажное действие, а также глицерин, масло жожоба и комплекс Hydralip для ухода и увлажнения.

L’Occitane Immortelle Divine Eyes

Бальзам L’Occitane Immortelle Divine Eyes — это инновационная формула с клеточным экстрактом бессмертника, маргаритки, меда и гиалуроновой кислотой. Неудивительно, почему эффект от регулярного использования продукта превосходит все ожидания: повышается упругость и тонус кожи вокруг глаз, мимические морщины разглаживаются, а от утренних отеков не остается и следа.

Kiehl’s Creamy Eye Treatment with Avocado

Абсолютный бестселлер марки Kiehl’s, крем для кожи вокруг глаз Creamy Eye Treatment с экстрактом авокадо — продукт уникальный в своем роде. Обладая достаточно плотной текстурой, он моментально впитывается и дарит ощущение непревзойденного комфорта. Секрет в особом составе, благодаря которому средство «запирает» влагу в клетках, предотвращая обезвоживание кожи в течение дня.

SkinCeuticals AOX + Eye Gel

Найти более мощный по части эффективности продукт для ухода за кожей вокруг глаз сложно. Антиоксидантный гель SkinCeuticals AOX + Eye Gel решает проблему выработки свободных радикалов, предупреждая фотостарение кожи. Средство на ура справляется с сеткой мимических морщин, уменьшает видимость темных кругов и других несовершенств.

Dr. brandt Do Not Age Triple Peptide Eye Cream