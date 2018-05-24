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    24 мая 2018

    10 бестселлеров всех времен: средства для кожи вокруг глаз

    Лучшие продукты, доказавшие свою эффективность

    Деликатная область вокруг глаз требует особого ухода, и, пожалуй, это как раз та статья расходов, на которой экономить не стоит точно. В нашем обзоре мы собрали самые действенные средства, эффективность которых была проверена временем. Они не просто гениально увлажняют и разглаживают кожу, но также стирают следы усталости, маскируют темные круги и придают сияние.

    10 бестселлеров всех времен: средства для кожи вокруг глаз (фото 1)

    Chanel Sublimage La Crème Yeux

    Крем Chanel Sublimage La Crème Yeux — роскошь в чистом виде. Невесомая текстура продукта моментально тает на коже, мимические морщины разглаживаются, повышается упругость и тонус тканей. Идеальное дополнение к средству — охлаждающий аппликатор, при помощи которого с утра удобно делать легкий лимфодренажный массаж против отеков.

    10 бестселлеров всех времен: средства для кожи вокруг глаз (фото 4)

    Valmont Moisturizing Eye-C-Gel

    Если вы не верите в эффективность домашнего ухода за деликатной зоной вокруг глаз, значит, вы просто не пробовали крем Valmont Moisturizing Eye-C-Gel. Продукт оказывает ощутимый лифтинг-эффект, снимает утреннюю отечность и разглаживает мимические морщины. С таким помощником можно отложить радикальные меры на долгие годы вперед.

    10 бестселлеров всех времен: средства для кожи вокруг глаз (фото 7)

    3 LAB WW Eye Cream

    Еще один действительно работающий продукт — крем 3 LAB WW Eye Cream. В его составе — запатентованный ингредиент Nano-Claire GY, который на клеточном уровне блокирует появление новых мимических морщин. Кроме того, он совершенно гениально борется с отеками и темными кругами под глазами.

    10 бестселлеров всех времен: средства для кожи вокруг глаз (фото 10)

    Givenchy L’intemporel Blossom

    Сливочная текстура крема из новой коллекции Givenchy L’intemporel Blossom обогащена светоотражающими микропигментами, которые придают коже нежный розовый оттенок и едва уловимое сияние. Благодаря особому комплексу в составе продукт интенсивно увлажняет и питает кожу, борется с возрастными изменениями, надолго сохраняя молодость кожи вокруг глаз.

    10 бестселлеров всех времен: средства для кожи вокруг глаз (фото 13)

    Erborian Ginseng Infusion Total Eye

    Удобный и практичный, крем Erborian Ginseng Infusion Total Eye можно использовать и утром, и вечером, причем как дома, так и в путешествиях (спасибо компактному формату). В составе — корень корейского женьшеня, благодаря которому продукт активизирует микроциркуляцию в клетках, оказывая разглаживающий и лифтинг-эффект.

    10 бестселлеров всех времен: средства для кожи вокруг глаз (фото 16)

    Giorgio Armani Prima Eye & Lip Contour Perfector «2 в 1»

    Продукт 2 в 1 — средство для глаз и контура губ Giorgio Armani Prima — решает проблему темных кругов и мимических морщин, а заодно делает носогубные складки и микротрещины на коже губ менее заметными. В основе формулы этого чудо-продута — экстракт гречихи и галоксил, оказывающие дренажное действие, а также глицерин, масло жожоба и комплекс Hydralip для ухода и увлажнения.

    10 бестселлеров всех времен: средства для кожи вокруг глаз (фото 19)

    L’Occitane Immortelle Divine Eyes

    Бальзам L’Occitane Immortelle Divine Eyes — это инновационная формула с клеточным экстрактом бессмертника, маргаритки, меда и гиалуроновой кислотой. Неудивительно, почему эффект от регулярного использования продукта превосходит все ожидания: повышается упругость и тонус кожи вокруг глаз, мимические морщины разглаживаются, а от утренних отеков не остается и следа.  

    10 бестселлеров всех времен: средства для кожи вокруг глаз (фото 22)

    Kiehl’s Creamy Eye Treatment with Avocado

    Абсолютный бестселлер марки Kiehl’s, крем для кожи вокруг глаз Creamy Eye Treatment с экстрактом авокадо — продукт уникальный в своем роде. Обладая достаточно плотной текстурой, он моментально впитывается и дарит ощущение непревзойденного комфорта. Секрет в особом составе, благодаря которому средство «запирает» влагу в клетках, предотвращая обезвоживание кожи в течение дня.

    10 бестселлеров всех времен: средства для кожи вокруг глаз (фото 25)

    SkinCeuticals AOX + Eye Gel

    Найти более мощный по части эффективности продукт для ухода за кожей вокруг глаз сложно. Антиоксидантный гель SkinCeuticals AOX + Eye Gel решает проблему выработки свободных радикалов, предупреждая фотостарение кожи. Средство на ура справляется с сеткой мимических морщин, уменьшает видимость темных кругов и других несовершенств.

    10 бестселлеров всех времен: средства для кожи вокруг глаз (фото 28)

    Dr. brandt Do Not Age Triple Peptide Eye Cream

    Еще один крем, эффективность которого можно сравнить с результатом после салонных процедур, — Dr. brandt Do Not Age. В его составе — мощный микс витаминов и антиоксидантов, увлажняющие масла жожоба, ши и лаванды, а также кофеин, способствующий уменьшению отеков. Как результат — сияющая и упругая кожа вокруг глаз без морщин и других видимых несовершенств.

    10 бестселлеров всех времен: средства для кожи вокруг глаз (фото 31)

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