Как организовать уголок для чтения

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Приятно иметь в своем доме уютное место, где можно расположиться с комфортом, почитать книгу или полистать журнал. Как организовать такой уголок для отдыха и чтения смотрите в нашей подборке с примерами из Instagram
При организации уютного места для чтения и отдыха необходимо учитывать несколько факторов.
В первую очередь не стоит забывать о качественном направленном освещении, которое не испортит зрения и не заставит глаза напрягаться.
Для чтения можно с комфортом расположиться как на мягком диване, так и в глубоком кресле, подставив под ноги небольшой пуфик.
Рядом с креслом стоит разместить компактный приставной столик, на который можно положить недочитанную книгу, поставить бокал или чашку с напитком.