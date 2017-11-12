11 легких способов обновить интерьер

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Эти декораторские приемы помогут преобразить вашу квартиру без значительных затрат
Надоели душные и тяжелые портьеры? — Замените их на римскую штору из какого-нибудь легкого светлого материала, свободно пропускающего солнечные лучи, комната сразу станет светлее и просторнее. Кроме того, если у вас эркер или красивые рамы, вы сможете их открыть и акцентировать. За плотной шторой их сложно разглядеть. Ткань с необычной фактурой будет смотреться более выразительно. Выбирая принт, продумайте, как он будет сочетаться с обивкой мебели.
Яркой деталью, которая заставит по-новому взглянуть на уже привычный интерьер, может стать новая люстра. Имеет смысл обратить внимание на современные модели из меди — металл сейчас очень популярен.
Холл — это часто очень темное и тесное помещение. Спасти ситуацию помогут обои с каким-нибудь эффектным орнаментом, которыми предлагается оклеить одну из стен. Абстрактный геометрический рисунок сразу привлечет к себе внимание и, если это необходимо, поможет визуально расширить узкую комнату.
Большинство из нас хранит посуду в глухих сервантах или кухонных шкафах. Но самые любимые фарфоровые тарелки и чашки, которыми с удовольствием пользуетесь каждый день, можно выставить в открытой витрине или на полке. В ящиках освободится место для более крупных мисок и кастрюль.
В помещениях с низкими потолоками можно покрасить стены в несколько цветов: внизу сделайте полоску самого темного, насыщенного оттенка, выше — используйте тон посветлее, еще выше, ближе к потолку — самый светлый. Эта хитрость поможет визуально приподнять потолок. Можно изменить тактитку и использовать плавный цветовой переход: от темного к светлому.
Не забывайте о преимуществах зеркал! В спальне не будет лишним напольное зеркало в красивой массивной раме. Достаточно просто прислонить его к стене. Сориентируйте его таким образом, чтобы оно отражало естественный свет, который льется из окна, и подсвечивало темные уголки комнаты.
В небольших комнатах нестандартной конфигурации — например, в спальне под скосом кровли, рекомендуется выкрасить стены под цвет потолка. Этот прием добавит воздуха, и нависающие объемы не будут беспокоить и угнетать.
При помощи керамической плитки легко преобразить любое пространство. Контрастный графический принт заставит помещение казаться шире. Вариант для самых смелых — облицевать плиткой с одним и тем же рисунком стены и пол. Получится обволакивающий эффект кокона. Решение подойдет как для современной ванной комнаты, так и для кухни. Если вы пока не готовы к таким экспериментам, начните с того, что просто обновите напольную плитку в ванной. Не сомневайтесь: интерьер изменится до неузнаваемости.
Компактный шкаф для посуды из выбеленного дерева или покрашенный белой краской может заменить ряды старых надоевших кухонных ящиков. Нижние полки могут быть закрытыми - для хранения крупной посуды и хозяйственных вещей, а верхние — открытыми, для кулинарных книг, стекла, фарфора и сувениров.
Когда в комнате достаточно естественного освещения, не бойтесь красить стены в яркие, насыщенные цвета. Это легкий способ придать интерьеру характер и выразительность. Например, если ваши окна смотрят на парк или выходят в сад, то выбирайте глубокий зеленый оттенок, он акцентирует листву. В качестве контрастного цвета подойдет ярко-желтый, который можно добавить сочными пятнами.
Обратите внимание на такую комбинацию: обои + деревянные панели. Выбирая палитру, стоит иметь в виду, что сейчас одной из самых популярных является розоовая гамма: оттенки цветного кварца, пудровый и цвет румянца. Подходящим компаньоном может стать серый.