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    Все об актуальных трендах в дизайне интерьера, знаковых предметах декора и главных именах индустрии.

    12 ноября 2017

    11 легких способов обновить интерьер

    Эти декораторские приемы помогут преобразить вашу квартиру без значительных затрат

    1. Избавиться от тяжелых штор

    10 модных декораторских приемов для современного дома фото [5]ФОТОLoaf

    Надоели душные и тяжелые портьеры? — Замените их на римскую штору из какого-нибудь легкого светлого материала, свободно пропускающего солнечные лучи, комната сразу станет светлее и просторнее. Кроме того, если у вас эркер или красивые рамы, вы сможете их открыть и акцентировать. За плотной шторой их сложно разглядеть. Ткань с необычной фактурой будет смотреться более выразительно. Выбирая принт, продумайте, как он будет сочетаться с обивкой мебели.

    2. Повесить в столовой новую люстру из меди

    10 модных декораторских приемов для современного дома фото [8]ФОТОNedgis

    Яркой деталью, которая заставит по-новому взглянуть на уже привычный интерьер, может стать новая люстра. Имеет смысл обратить внимание на современные модели из меди — металл сейчас очень популярен.

    3. Пусть одна стена в прихожей будет акцентная

    10 модных декораторских приемов для современного дома фото [3]ФОТОHarlequin

    Холл — это часто очень темное и тесное помещение. Спасти ситуацию помогут обои с каким-нибудь эффектным орнаментом, которыми предлагается оклеить одну из стен. Абстрактный геометрический рисунок сразу привлечет к себе внимание и, если это необходимо, поможет визуально расширить узкую комнату.

    4. Повесить на кухне открытую полку для посуды

    10 модных декораторских приемов для современного дома фото [1]ФОТОRowen & Wren

    Большинство из нас хранит посуду в глухих сервантах или кухонных шкафах. Но самые любимые фарфоровые тарелки и чашки, которыми с удовольствием пользуетесь каждый день, можно выставить в открытой витрине или на полке. В ящиках освободится место для более крупных мисок и кастрюль.

    5. Визуально приподнять низкий потолок при помощи покраски

    10 модных декораторских приемов для современного дома фото [2]ФОТОLittle Greene

    В помещениях с низкими потолоками можно покрасить стены в несколько цветов: внизу сделайте полоску самого темного, насыщенного оттенка, выше — используйте тон посветлее, еще выше, ближе к потолку — самый светлый. Эта хитрость поможет визуально приподнять потолок. Можно изменить тактитку и использовать плавный цветовой переход: от темного к светлому.

    6. Поставить в cпальне напольное зеркало размера XXL

    10 модных декораторских приемов для современного дома фото [4]ФОТОBrissi

    Не забывайте о преимуществах зеркал! В спальне не будет лишним напольное зеркало в красивой массивной раме. Достаточно просто прислонить его к стене. Сориентируйте его таким образом, чтобы оно отражало естественный свет, который льется из окна, и подсвечивало темные уголки комнаты.

    7. Покрасить стены в тон потолка

    10 модных декораторских приемов для современного дома фото [10]ФОТОBenjamin Moore

    В небольших комнатах нестандартной конфигурации — например, в спальне под скосом кровли, рекомендуется выкрасить стены под цвет потолка. Этот прием добавит воздуха, и нависающие объемы не будут беспокоить и угнетать.

    8. Использовать плитку с эффектным орнаментом

    10 модных декораторских приемов для современного дома фото [6]ФОТОBert & May

    При помощи керамической плитки легко преобразить любое пространство. Контрастный графический принт заставит помещение казаться шире. Вариант для самых смелых — облицевать плиткой с одним и тем же рисунком стены и пол. Получится обволакивающий эффект кокона. Решение подойдет как для современной ванной комнаты, так и для кухни. Если вы пока не готовы к таким экспериментам, начните с того, что просто обновите напольную плитку в ванной. Не сомневайтесь: интерьер изменится до неузнаваемости.

    9. Поставить на кухне светлый сервант

    10 модных декораторских приемов для современного дома фото [7]ФОТОThe Dormy House

    Компактный шкаф для посуды из выбеленного дерева или покрашенный белой краской может заменить ряды старых надоевших кухонных ящиков. Нижние полки могут быть закрытыми - для хранения крупной посуды и хозяйственных вещей, а верхние — открытыми, для кулинарных книг, стекла, фарфора и сувениров.

    10. Перекрасить стены в насыщенный и глубокий цвет

    10 модных декораторских приемов для современного дома фото [11]ФОТОFarrow & Ball

    Когда в комнате достаточно естественного освещения, не бойтесь красить стены в яркие, насыщенные цвета. Это легкий способ придать интерьеру характер и выразительность. Например, если ваши окна смотрят на парк или выходят в сад, то выбирайте глубокий зеленый оттенок, он акцентирует листву. В качестве контрастного цвета подойдет ярко-желтый, который можно добавить сочными пятнами.

    11. Если сомневаетесь и не знаете, с чего начать, просто переклейте обои

    10 модных декораторских приемов для современного дома фото [9]ФОТОB&Q

    Обратите внимание на такую комбинацию: обои + деревянные панели. Выбирая палитру, стоит иметь в виду, что сейчас одной из самых популярных является розоовая гамма: оттенки цветного кварца, пудровый и цвет румянца. Подходящим компаньоном может стать серый.

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