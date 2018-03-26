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    Все об актуальных трендах в дизайне интерьера, знаковых предметах декора и главных именах индустрии.

    26 марта 2018

    10 вещей которые должны быть в вашем доме после 30 лет

    Становясь старше, мы меняемся, вместе с нами взрослеет и наш интерьер. Представляем хит-парад элементов обстановки, которые обязаны появиться у вас дома, после того, того как вы отметили 30-ый день рождения

    10 вещей которые должны быть в вашем доме после 30 лет (фото 0)

    30 лет — важный рубеж в жизни каждого человека. Подходя к нему, мы невольно оцениваем свои достижения и неудачи. Нам важно понять, что мы успели к 30-ти годам, а что еще предстоит сделать, каковы наши успехи в карьере и личной жизни. Отбросив в сторону противоречивые эмоции, можно сказать, что 30 лет — это первый этап зрелости. А раз так, изменения должны коснуться и интерьера, в котором мы живем. Он тоже может стать более зрелым и как следствие — удобным и красивым! Представляем 10 решений, которые изменят домашнюю обстановку в лучшую сторону и помогут встретить новый этап жизни во всеоружии. Помните, что для многих десятилетие после 30-ти становится одним из самых ярких и насыщенных в жизни. Воспользуйтесь нашими советами по созданию комфортного интерьера и наслаждайтесь новой взрослой жизнью!

    1 Настоящая гардеробная система

    10 вещей которые должны быть в вашем доме после 30 лет (фото 4)

    30 лет — отличный возраст, чтобы вложиться в систему хранения, достойную вашей дорогой, в прямом и переносном смысле одежды. Рассчитанная под размер, продуманная и систематизированная, она не только «разложит по полочкам», но и выгодно продемонстрирует ваши любимые наряды и обувь. Неважно, будет ли гардеробная закрытой или открытой (кстати самый модный сегодня вариант). У вас слишком маленькая стена для полноценного гардероба? Не проблема, лучше меньше, да лучше, главное чтобы гардероб просто был. Да, это именно тот случай, когда размер не имеет значения.

    2 Качественное постельное белье

    10 вещей которые должны быть в вашем доме после 30 лет (фото 1)

    Откровенно говоря, вы бы хотели сохранить вид вашей кровати таким же ярким, каким он был когда вам было 20 лет? Но сочные краски в стиле Сolоr Вlосk не вяжутся с идеей спокойствия и расслабленной атмосферой в спальне? Без паники, решение есть. Во первых обратите внимание на льняное постельное белье. Оно не только красиво и элегантно, но и что тоже важно, чрезвычайно просто в уходе. Яркие цвета естественных тонов в льняном варианте будут хорошо смотреться на контрасте с нейтральным интерьером спальни. Этот же принцип можно обыграть и наоборот — постельное белье нейтральных цветов будет гармонировать с ярким интерьером.

    3 Полноценная прикроватная тумба

    10 вещей которые должны быть в вашем доме после 30 лет (фото 3)

    Возможно, книги и журналы, сложенные стопкой у изголовья кровати и напоминают о ваших замечательных студенческих годах, но эти времена, к сожалению или к счастью — прошли! Будет гораздо лучше, если вы поставите симпатичную прикроватную тумбу и разместите на ней красивый светильник (закрепить его на стене — еще один удобный вариант). Оставьте на тумбе место для книг, цветов и небольшой декоративной коробки для украшений. Максимально разный дизайн тумбы и кровати увеличит декоративную ценность интерьера.

    4 Комнатные растения

    10 вещей которые должны быть в вашем доме после 30 лет (фото 9)

    Говорят, решиться завести комнатные растения — хороший способ проверить, готовы ли вы к новому уровню ответственности. Кто знает, а вдруг это правда? Попробуйте поэкспериментировать! Высший пилотаж — вырастить милое растение со съедобными плодами (например помидорки-черри, мандариновое дерево) прямо у себя дома. Те, кто чувствует, что совсем не справится с зелеными насаждения, могут выбрать неприхотливые цветы, такие, как кактусы и другие суккуленты, тем более что сейчас они одни из самых модных домашних растений.

    5 Аксессуары в ванной

    10 вещей которые должны быть в вашем доме после 30 лет (фото 10)

    С 25-ти лет мы уже слышим, что пора начинать применять антивозрастной крем. Может быть и нашей ванной комнате нужно небольшое обновление? Уберите с глаз долой дешевые пластиковые мыльницы и пакеты с ватными дисками для удаления макияжа, они больше не должны замусоривать территорию вокруг раковины. Подарите себе на 30-летие красивые аксессуары для ванной, достойные вашей новой жизни.

    6 Большой обеденный стол

    10 вещей которые должны быть в вашем доме после 30 лет (фото 6)

    Однозначно, в 30 лет мы готовим гораздо больше, чем в 18. Возможно не все становятся знатными кулинарами, но устроить званый ужин для большой компании вполне по силам. Для новой традиции домашних застолий выбирайте модель с деревянной или мраморной столешницей, вместимостью не меньше шести гостей. Стулья с подлокотниками позволят гостям чувствовать себя комфортней, а беседе протекать плавней.

    7 Качественная посуда

    10 вещей которые должны быть в вашем доме после 30 лет (фото 7)

    Становясь старше, мы все чаще обедаем дома, а еще принимаем друзей и близких за столом. Помните, сервировка может сказать о вас не меньше, чем ваш гороскоп! Будьте уверены, ваш хороший вкус будет более чем оценен, если выразить его в красивой и качественной столовой посуде. Не забудьте обзавестись достойными бокалами для вина и напитков. Не важно, будут они из хрусталя или стекла, главное чтобы они были хорошего качества. Использовать за столом пустые стаканчики из-под горчицы больше не комильфо!

    8 Красивая библиотека

    10 вещей которые должны быть в вашем доме после 30 лет (фото 8)

    Вы до сих пор складываете любимые журналы стопками по всей квартире, а ваши книги заполонили гостиную? Настала пора завести полноценное книгохранилище! Вопреки опасениям, это не так дорого, как кажется. Создайте домашнюю библиотеку, обзаведясь серией настенных книжных полок, или модулей для хранения, которые ставятся друг на друга. Оба варианта достаточно красивы и практичны.

    9 Букеты цветов

    10 вещей которые должны быть в вашем доме после 30 лет (фото 12)

    Пересекая 30-летний рубеж, мы становимся требовательнее к мелочам и внимательнее к деталям. Нашим союзником в оформлении интерьера станут букеты цветов — свежие или засушенные, но ни в коем случае не искусственные! Цветочную композицию легко обновить, поменять. Букет позволяет внести яркие краски и придать очарование даже самому скромному жилищу. Отныне, букет цветов — обязательный пункт программы.

    10 Дизайнерский объект

    10 вещей которые должны быть в вашем доме после 30 лет (фото 11)

    Поклонники домашнего декора подтвердят, что желание тщательнее украшать собственное жилище возникает в возрасте примерно 30-ти лет. Если бюджет позволяет, приобретите для начала хотя бы один предмет интерьера, признанный иконой дизайна. Неважно, будет ли это небольшой табурет или кресло от мэтра дизайна, светильник типа Pipistrello от Martinelli Luce или просто плед Missoni. Даже один значимый объект дизайна способен увеличить ценность всего интерьера. Просто попробуйте, и вы увидите — это действительно работает!

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