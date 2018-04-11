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    11 апреля 2018

    Выставка Глеба Скубачевского в Askeri Gallery

    C 16 апреля до 16 мая можно увидеть работы художника из серии Anima Aliena

    Выставка Глеба Скубачевского в Askeri Gallery (фото 0)

    Художник Глеб Скубачевский

    Глеб Скубачевский — художник, работающий в сложной технике, сочетающей работу с бумагой, акрилом, клеем, гипсом и другими материалами.

    «Трансформация абстрактных картин позволяет добиться 3D-эффекта. Мне всегда хотелось перетащить нарисованные образы в наш мир, оживить их, сделать естественнее», — говорит художник, выпускник МГАХИ им. Сурикова.
    Выставка Глеба Скубачевского в Askeri Gallery (фото 2.1)

    Li - 97 ( lillimu). Холст, бумага, акрил, 2016

    Выставка Глеба Скубачевского в Askeri Gallery (фото 2.2)

    Lu - 810. Холст, бумага, акрил, 2016

    Его произведения на стыке живописи и скульптуры из новой серии озаглавлены Anima Aliena — «неизвестные формы жизни, существа из других миров, попавшие на Землю». В пространстве Askeri Gallery они впервые предстанут в цвете (до этого демонстрировались только монохромные варианты).

    Выставка Глеба Скубачевского в Askeri Gallery (фото 4.1)

    «Артефакт No1», смешанная техника, 2017

    Выставка Глеба Скубачевского в Askeri Gallery (фото 4.2)

    Ch - 15 ( chomimi), 2015-2016

    Ул. Поварская, 31/29; для посещения требуется регистрация по т. 499 518-03-44

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