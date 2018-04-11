Выставка Глеба Скубачевского в Askeri Gallery

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C 16 апреля до 16 мая можно увидеть работы художника из серии Anima Aliena
Художник Глеб Скубачевский
Глеб Скубачевский — художник, работающий в сложной технике, сочетающей работу с бумагой, акрилом, клеем, гипсом и другими материалами.
«Трансформация абстрактных картин позволяет добиться 3D-эффекта. Мне всегда хотелось перетащить нарисованные образы в наш мир, оживить их, сделать естественнее», — говорит художник, выпускник МГАХИ им. Сурикова.
Li - 97 ( lillimu). Холст, бумага, акрил, 2016
Lu - 810. Холст, бумага, акрил, 2016
Его произведения на стыке живописи и скульптуры из новой серии озаглавлены Anima Aliena — «неизвестные формы жизни, существа из других миров, попавшие на Землю». В пространстве Askeri Gallery они впервые предстанут в цвете (до этого демонстрировались только монохромные варианты).
«Артефакт No1», смешанная техника, 2017
Ch - 15 ( chomimi), 2015-2016
Ул. Поварская, 31/29; для посещения требуется регистрация по т. 499 518-03-44