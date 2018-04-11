Выставка Глеба Скубачевского в Askeri Gallery

Его произведения на стыке живописи и скульптуры из новой серии озаглавлены Anima Aliena — «неизвестные формы жизни, существа из других миров, попавшие на Землю». В пространстве Askeri Gallery они впервые предстанут в цвете (до этого демонстрировались только монохромные варианты).