Винтажный look: Келли Уэстлер оформила отель в Сан-Франциско

В оформлении лобби и общественных зон Келли сохранила оригинальный дух 1920-х годов. За ретро-атмосферу отвечает винтажная европейская мебель, которую дополняют многочисленные произведения искусства — скульптуры и картины с яркими графичными рисунками, напоминающие работы кубистов и ранних европейских модернистов.

Отель San Francisco Proper располагается в историческом здании в форме «утюга» 1926 года постройки, расположенном в знаменитом квартале Мид-Маркет в самом сердце Сан-Франциско. Это небольшая гостиница на 131 номер с хорошей домашней кухней и дизайнерским интерьером, над которым работала известный американский дизайнер и декоратор Келли Уэстлер .

«Здесь все навеяно самим городом — от выбора цветовой палитры и материалов до работ художников и европейских влияний», — говорит дизайнер. — «Мы пытались привнести нечто новое в Сан-Франциско, соединив воедино прошлое, настоящее и будущее».

Здание отеля построено из камня, кирпича и терракоты и имеет в высоту восемь этажей. Каждый из 131 номеров имеет оригинальный дизайн, также продуманный до самых последних мелочей. Комнаты оформлены в спокойной бежево-коричневой гамме: Келли делала ставку на уют и комфорт. В целом, дизайн интерьеров эклектичен и представляет собой зажигательный микс самых разных стилей — от авангарда XX до викторианских цветочных принтов.

Лаундж-зону с комфортными мягкими диванами и креслами Келли замышляла, как «классический европейский салон: утонченный, изысканный и сделанный с большим вкусом, где насышенная гамма, богатые текстуры и натуральные материалы дополняют исторический декор оригинального здания».