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    Все об актуальных трендах в дизайне интерьера, знаковых предметах декора и главных именах индустрии.

    10 апреля 2018

    Винтажный look: Келли Уэстлер оформила отель в Сан-Франциско

    Яркие краски, графические орнаменты и винтажная мебель. Добро пожаловать в новый отель в Сан-Франциско, декорированный Келли Уэстлер!

    Винтажный look: Келли Уестлер оформила отель в Сан-Франциско (фото 0)
    ФОТОNoah Webb

    Отель San Francisco Proper располагается в историческом здании в форме «утюга» 1926 года постройки, расположенном в знаменитом квартале Мид-Маркет в самом сердце Сан-Франциско. Это небольшая гостиница на 131 номер с хорошей домашней кухней и дизайнерским интерьером, над которым работала известный американский дизайнер и декоратор Келли Уэстлер.

    В оформлении лобби и общественных зон Келли сохранила оригинальный дух 1920-х годов. За ретро-атмосферу отвечает винтажная европейская мебель, которую дополняют многочисленные произведения искусства — скульптуры и картины с яркими графичными рисунками, напоминающие работы кубистов и ранних европейских модернистов.

    Винтажный look: Келли Уестлер оформила отель в Сан-Франциско (фото 2)
    ФОТОManolo Yllera

    «Здесь все навеяно самим городом — от выбора цветовой палитры и материалов до работ художников и европейских влияний», — говорит дизайнер. — «Мы пытались привнести нечто новое в Сан-Франциско, соединив воедино прошлое, настоящее и будущее».

    Здание отеля построено из камня, кирпича и терракоты и имеет в высоту восемь этажей. Каждый из 131 номеров имеет оригинальный дизайн, также продуманный до самых последних мелочей. Комнаты оформлены в спокойной бежево-коричневой гамме: Келли делала ставку на уют и комфорт. В целом, дизайн интерьеров эклектичен и представляет собой зажигательный микс самых разных стилей — от авангарда XX до викторианских цветочных принтов.

    Лаундж-зону с комфортными мягкими диванами и креслами Келли замышляла, как «классический европейский салон: утонченный, изысканный и сделанный с большим вкусом, где насышенная гамма, богатые текстуры и натуральные материалы дополняют исторический декор оригинального здания».

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    • Винтажный look: Келли Уестлер оформила отель в Сан-Франциско (галерея 4, фото 0)
    • Винтажный look: Келли Уестлер оформила отель в Сан-Франциско (галерея 4, фото 1)
    • Винтажный look: Келли Уестлер оформила отель в Сан-Франциско (галерея 4, фото 2)
    • Винтажный look: Келли Уестлер оформила отель в Сан-Франциско (галерея 4, фото 3)
    • Винтажный look: Келли Уестлер оформила отель в Сан-Франциско (галерея 4, фото 4)
    • Винтажный look: Келли Уестлер оформила отель в Сан-Франциско (галерея 4, фото 5)
    • Винтажный look: Келли Уестлер оформила отель в Сан-Франциско (галерея 4, фото 6)
    • Винтажный look: Келли Уестлер оформила отель в Сан-Франциско (галерея 4, фото 7)
    • Винтажный look: Келли Уестлер оформила отель в Сан-Франциско (галерея 4, фото 8)
    • Винтажный look: Келли Уестлер оформила отель в Сан-Франциско (галерея 4, фото 9)
    • Винтажный look: Келли Уестлер оформила отель в Сан-Франциско (галерея 4, фото 10)
    • Винтажный look: Келли Уестлер оформила отель в Сан-Франциско (галерея 4, фото 11)
    • Винтажный look: Келли Уестлер оформила отель в Сан-Франциско (галерея 4, фото 12)
    • Винтажный look: Келли Уестлер оформила отель в Сан-Франциско (галерея 4, фото 13)
    • Винтажный look: Келли Уестлер оформила отель в Сан-Франциско (галерея 4, фото 14)
    • Винтажный look: Келли Уестлер оформила отель в Сан-Франциско (галерея 4, фото 15)
    • Винтажный look: Келли Уестлер оформила отель в Сан-Франциско (галерея 4, фото 16)
    • Винтажный look: Келли Уестлер оформила отель в Сан-Франциско (галерея 4, фото 17)
    • Винтажный look: Келли Уестлер оформила отель в Сан-Франциско (галерея 4, фото 18)
    • Винтажный look: Келли Уестлер оформила отель в Сан-Франциско (галерея 4, фото 19)

    ФотоManolo Yllera

    ФотоManolo Yllera

    ФотоManolo Yllera

    ФотоManolo Yllera

    ФотоManolo Yllera

    ФотоNoah Webb

    ФотоManolo Yllera

    ФотоManolo Yllera

    ФотоMANOLO YLLERA

    ФотоManolo Yllera

    ФотоManolo Yllera

    ФотоManolo Yllera

    ФотоManolo Yllera

    ФотоManolo Yllera

    ФотоManolo Yllera

    ФотоManolo Yllera

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