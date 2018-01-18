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    18 января 2018Маслова Дарья

    Самые ожидаемые выставки 2018 года в Москве и Санкт-Петербурге

    15 самых интересных выставок 2018 года в двух столицах, которые обязан внести в свой календарь каждый любитель и ценитель искусства. В нашем обзоре экспозиции на любой вкус: от Вермеера до Бэнкси

    МОСКВА

    «Владимир Янкилевский. Экзистенциальный ящик», Московский музей современного искусства, 1 марта – 29 апреля

    Владимир Янкилевский считается родоначальником московского концептуализма. К сожалению, до своей персональной выставки, посвященной 80-летию автора, сам художник не дожил каких-то несколько месяцев, он скончался 4 января 2018 года в Париже. Одна из центральных фигур эпохи нонконформизма, а его выставки можно чаще увидеть в Европе, чем в России. Но в этом году ММОМА исправляет ситуацию: более двухсот работ соберут из российских собраний, Центра Помпиду и коллекции самого автора.

    Самые ожидаемые выставки 2018 года в Москве и Санкт-Петербурге (фото 3)

    В.Б. Янкилевский. Из цикла «Атмосфера Кафки». 1969 г.

    «Василий Верещагин», Государственная Третьяковская галерея, 6 марта – 15 июля

    Масштабная ретроспективная выставка выдающегося русского живописца Василия Васильевича Верещагина раскроет публике личность художника, воина и пацифиста, исследователя стран и людей. Произведения будут демонстрироваться сериями, посвященными его походам и путешествиям: Туркестан, Балканы, Индия, «Русский Север», Япония и др. Всего экспозиция представит около 100 живописных и 130 графических работ.

    Самые ожидаемые выставки 2018 года в Москве и Санкт-Петербурге (фото 2)

    В.В. Верещагин. «Апофеоз войны». 1871 г.

    «Трансатлантическая альтернатива. Кинетическое искусство и оп-арт в Восточной Европе и Латинской Америке в 1950–1970-е», Музей современного искусства «Гараж», 17 марта – 9 мая

    Обзорная выставка посвящена исторически важному периоду 1950–1970-х годов, когда траектория развития художественной сцены Центральной и Восточной Европы совпала с траекторией латиноамериканского искусства. Экспозиция включает фильмы, рисунки, скульптуры, картины, инсталляции и реконструкции проектов более чем 40 художников послевоенного времени, среди которых Хулио Ле Парк, Хесус Рафаэль Сото, Виктор Вазарели, Константин Флондор, Вячеслав Колейчук и др.

    Самые ожидаемые выставки 2018 года в Москве и Санкт-Петербурге (фото 9)

    Магдалена Венцек. Эскиз к работе «Прибытие / Пространственная композиция». 1967 г. Работа утрачена.

    «Эпоха Рембрандта и Вермеера. Шедевры Лейденской коллекции», ГМИИ имени А.С. Пушкина, 26 марта – 22 июля

    Экспозиция представит картины Рембрандта, Вермеера, Яна Ливенса, Франса Халса и других представителей золотого века голландской живописи из так называемой Лейденской коллекции. В течение последних пятнадцати лет ее собирает чета коллекционеров из Нью-Йорка — Томас и Дафна Каплан. После Москвы выставка отправится в Эрмитаж, где будет экспонироваться с 5 сентября.

    Самые ожидаемые выставки 2018 года в Москве и Санкт-Петербурге (фото 12)

    Рембрандт ван Рейн. «Минерва». 1635 г.

    «Династия Мин: сияние учености», Музеи Московского Кремля, 17 апреля – 25 июля

    Выставка из собрания Шанхайского художественного музея, посвященная ярчайшей странице в богатом наследии Китая —искусству эпохи династии Мин (1368–1644). Этот период называют «культурой интеллектуалов», так как увлечение искусством, литературой, музыкой, глубокое знание философских и исторических трактатов становится настоящим культом. На экспозиции посетители увидят предметы убранства интерьера и аксессуары, в том числе знаменитый фарфор.

    Самые ожидаемые выставки 2018 года в Москве и Санкт-Петербурге (фото 15)

    Шпилька – «фэньсинь». Династия Мин (1368–1644). Золото; штамп.

    «Генеральная репетиция», Московский музей современного искусства, 25 апреля – 16 сентября

    Московский музей современного искусства, фонд V-A-C и некоммерческая художественная организация KADIST объединили свои усилия для большого театрализованного проекта. С российской стороны в выставке участвуют работы Арсения Жиляева, Михаила Толмачева и Владислава Мамышева-Монро, среди зарубежных участников — британский художник и режиссер Фил Коллинз, его соотечественница Люси Маккензи, итальянская перформансистка Кьяра Фумай и др.

    Самые ожидаемые выставки 2018 года в Москве и Санкт-Петербурге (фото 12)

    Экспозиция «Наследие будущего» Арсения Жиляева и Марка Диона в Casa dei Tre Oci. Венеция, 2015 г.

    ФОТОАлекс Магуайр

    «Бэнкси», Центральный дом художника, лето 2018

    Выставку художника Бэнкси — одного из самых известных граффити-артистов, автора выразительных политических и социальных высказываний, обещают привезти в ЦДХ и отдать под нее летом 2018 года весь первый этаж здания.

    Самые ожидаемые выставки 2018 года в Москве и Санкт-Петербурге (фото 15)

    Граффити Бэнкси.

    «Томас Руфф», Мультимедиа арт музей, осень 2018

    Ретроспектива одного из самых авторитетных немецких фотохудожников Томаса Руффа доберется до столицы осенью 2018 года. Мультимедиа арт музей представит знаменитые серии «Portraits», «Nudes», «Substrate», «Zycles» и другие работы, осевшие в ведущих музеях современного искусства.

    Самые ожидаемые выставки 2018 года в Москве и Санкт-Петербурге (фото 24)

    Томас Руфф. «Substrate 31 III». 2007 г.

    «Изобразительное искусство эпохи Эдо», ГМИИ имени А. С. Пушкина, 3 сентября – 28 октября

    Куратор Айнура Юсупова прокомментировала будущее мероприятие: «Такие выставки из Японии у нас случаются раз в 10-20 лет». Экспозиция обещает быть беспрецедентной по размаху и наполнению: большая часть из 120 работ, охватывающих период с 1603 по 1868 год, приедет в Москву из Японии, что само по себе редкость: на родине некоторые из экспонатов имеют статус «национального сокровища».

    Самые ожидаемые выставки 2018 года в Москве и Санкт-Петербурге (фото 18)

    Карта эпохи Эдо. 1840-е гг.

    ФОТОUniversity of Texas Libraries

    «Михаил Ларионов», Государственная Третьяковская галерея, 18 сентября – 20 января 2019

    Крупная ретроспективная выставка одного из основоположников русского художественного авангарда и его признанного лидера Михаила Федоровича Ларионова продемонстрирует около 500 экспонатов. Работы представят все основные направления творчества автора, а также широкий круг интересов Ларионова–коллекционера.

    Самые ожидаемые выставки 2018 года в Москве и Санкт-Петербурге (фото 30)

    М.Ф. Ларионов. «Отдыхающий солдат». 1911 г.

    «Пабло Пикассо. Ольга Хохлова», ГМИИ имени А.С. Пушкина, 15 ноября – 3 февраля 2019

    Выставка посвящена жене и музе Пабло Пикассо — Ольге Хохловой. Она была танцовщицей в труппе Сергея Дягилева. Кураторы планируют показать произведения живописи и графики с изображениями Ольги Хохловой из собрания парижского Музея Пикассо, зарубежных музейных и частных коллекций.

    Самые ожидаемые выставки 2018 года в Москве и Санкт-Петербурге (фото 33)

    Пабло Пикассо. «Ольга Хохлова». 1917 г.

    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

    «Екатерина Великая в стране и мире», Русский музей, 15 февраля – 28 мая

    Масштабная экспозиция будет посвящена не только легендарной императрице, но и ренессансу в русском искусстве и культуре во времена ее правления. Выставка соберет более пятисот произведений из российских музеев и частных коллекций, включая живопись, скульптуру и предметы декоративно-прикладного искусства.

    Самые ожидаемые выставки 2018 года в Москве и Санкт-Петербурге (фото 25)

    Стефано Торелли. «Портрет императрицы Екатерины II». 1763–1766 гг.

    «Кузьма Петров-Водкин. К 140-летию со дня рождения», Русский музей, весна 2018

    Памятную дату в этом году отметят полноценной ретроспективой одного из самых важных русских и советских мастеров XX века. Процесс создания известнейших полотен художника будет восстановлен с помощью эскизов и рисунков, а кроме прославленных шедевров наподобие «Купания красного коня» (1912), зрителям откроют малоизвестные и почти забытые вещи из региональных музеев.

    Самые ожидаемые выставки 2018 года в Москве и Санкт-Петербурге (фото 28)

    Кузьма Петров-Водкин. «Рабочие». 1926 г.

    «Илья и Эмилия Кабаковы. В будущее возьмут не всех», Государственный Эрмитаж, 21 апреля – 29 июля

    Ретроспективная выставка самой знаменитой четы концептуалистов этой весной из Тейт Модерн переедет в Россию. Расширенную версию покажут в Санкт-Петербурге, а в сентябре ее примет Третьяковская галерея. По мнению Кабаковых, это самый полный показ их творчества: экспонируются картины, рисунки, инсталляции и модели с конца 1960-х годов.

    Самые ожидаемые выставки 2018 года в Москве и Санкт-Петербурге (фото 31)

    Илья и Эмилия Кабаковы. «Вид коллажа №10». 2012 г.

    ФОТОKerry Ryan McFate

    «Роберто Матта и четвертое измерение», Государственный Эрмитаж, 29 сентября – 9 декабря

    Первая в России большая выставка чилийского сюрреалиста Роберто Матты включает около 40 работ, позволяющих изучить и понять метод художника — уникальное соединение автоматизма, идей сюрреалистов и мастерства архитектурной графики.

    Самые ожидаемые выставки 2018 года в Москве и Санкт-Петербурге (фото 34)

    Роберто Матта. «Объятия открывают глаза». 1954 г.

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