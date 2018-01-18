Самые ожидаемые выставки 2018 года в Москве и Санкт-Петербурге

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15 самых интересных выставок 2018 года в двух столицах, которые обязан внести в свой календарь каждый любитель и ценитель искусства. В нашем обзоре экспозиции на любой вкус: от Вермеера до Бэнкси
Владимир Янкилевский считается родоначальником московского концептуализма. К сожалению, до своей персональной выставки, посвященной 80-летию автора, сам художник не дожил каких-то несколько месяцев, он скончался 4 января 2018 года в Париже. Одна из центральных фигур эпохи нонконформизма, а его выставки можно чаще увидеть в Европе, чем в России. Но в этом году ММОМА исправляет ситуацию: более двухсот работ соберут из российских собраний, Центра Помпиду и коллекции самого автора.
В.Б. Янкилевский. Из цикла «Атмосфера Кафки». 1969 г.
Масштабная ретроспективная выставка выдающегося русского живописца Василия Васильевича Верещагина раскроет публике личность художника, воина и пацифиста, исследователя стран и людей. Произведения будут демонстрироваться сериями, посвященными его походам и путешествиям: Туркестан, Балканы, Индия, «Русский Север», Япония и др. Всего экспозиция представит около 100 живописных и 130 графических работ.
В.В. Верещагин. «Апофеоз войны». 1871 г.
Обзорная выставка посвящена исторически важному периоду 1950–1970-х годов, когда траектория развития художественной сцены Центральной и Восточной Европы совпала с траекторией латиноамериканского искусства. Экспозиция включает фильмы, рисунки, скульптуры, картины, инсталляции и реконструкции проектов более чем 40 художников послевоенного времени, среди которых Хулио Ле Парк, Хесус Рафаэль Сото, Виктор Вазарели, Константин Флондор, Вячеслав Колейчук и др.
Магдалена Венцек. Эскиз к работе «Прибытие / Пространственная композиция». 1967 г. Работа утрачена.
Экспозиция представит картины Рембрандта, Вермеера, Яна Ливенса, Франса Халса и других представителей золотого века голландской живописи из так называемой Лейденской коллекции. В течение последних пятнадцати лет ее собирает чета коллекционеров из Нью-Йорка — Томас и Дафна Каплан. После Москвы выставка отправится в Эрмитаж, где будет экспонироваться с 5 сентября.
Рембрандт ван Рейн. «Минерва». 1635 г.
Выставка из собрания Шанхайского художественного музея, посвященная ярчайшей странице в богатом наследии Китая —искусству эпохи династии Мин (1368–1644). Этот период называют «культурой интеллектуалов», так как увлечение искусством, литературой, музыкой, глубокое знание философских и исторических трактатов становится настоящим культом. На экспозиции посетители увидят предметы убранства интерьера и аксессуары, в том числе знаменитый фарфор.
Шпилька – «фэньсинь». Династия Мин (1368–1644). Золото; штамп.
Московский музей современного искусства, фонд V-A-C и некоммерческая художественная организация KADIST объединили свои усилия для большого театрализованного проекта. С российской стороны в выставке участвуют работы Арсения Жиляева, Михаила Толмачева и Владислава Мамышева-Монро, среди зарубежных участников — британский художник и режиссер Фил Коллинз, его соотечественница Люси Маккензи, итальянская перформансистка Кьяра Фумай и др.
Экспозиция «Наследие будущего» Арсения Жиляева и Марка Диона в Casa dei Tre Oci. Венеция, 2015 г.ФОТО
Выставку художника Бэнкси — одного из самых известных граффити-артистов, автора выразительных политических и социальных высказываний, обещают привезти в ЦДХ и отдать под нее летом 2018 года весь первый этаж здания.
Граффити Бэнкси.
Ретроспектива одного из самых авторитетных немецких фотохудожников Томаса Руффа доберется до столицы осенью 2018 года. Мультимедиа арт музей представит знаменитые серии «Portraits», «Nudes», «Substrate», «Zycles» и другие работы, осевшие в ведущих музеях современного искусства.
Томас Руфф. «Substrate 31 III». 2007 г.
Куратор Айнура Юсупова прокомментировала будущее мероприятие: «Такие выставки из Японии у нас случаются раз в 10-20 лет». Экспозиция обещает быть беспрецедентной по размаху и наполнению: большая часть из 120 работ, охватывающих период с 1603 по 1868 год, приедет в Москву из Японии, что само по себе редкость: на родине некоторые из экспонатов имеют статус «национального сокровища».
Карта эпохи Эдо. 1840-е гг.ФОТО
Крупная ретроспективная выставка одного из основоположников русского художественного авангарда и его признанного лидера Михаила Федоровича Ларионова продемонстрирует около 500 экспонатов. Работы представят все основные направления творчества автора, а также широкий круг интересов Ларионова–коллекционера.
М.Ф. Ларионов. «Отдыхающий солдат». 1911 г.
Выставка посвящена жене и музе Пабло Пикассо — Ольге Хохловой. Она была танцовщицей в труппе Сергея Дягилева. Кураторы планируют показать произведения живописи и графики с изображениями Ольги Хохловой из собрания парижского Музея Пикассо, зарубежных музейных и частных коллекций.
Пабло Пикассо. «Ольга Хохлова». 1917 г.
Масштабная экспозиция будет посвящена не только легендарной императрице, но и ренессансу в русском искусстве и культуре во времена ее правления. Выставка соберет более пятисот произведений из российских музеев и частных коллекций, включая живопись, скульптуру и предметы декоративно-прикладного искусства.
Стефано Торелли. «Портрет императрицы Екатерины II». 1763–1766 гг.
Памятную дату в этом году отметят полноценной ретроспективой одного из самых важных русских и советских мастеров XX века. Процесс создания известнейших полотен художника будет восстановлен с помощью эскизов и рисунков, а кроме прославленных шедевров наподобие «Купания красного коня» (1912), зрителям откроют малоизвестные и почти забытые вещи из региональных музеев.
Кузьма Петров-Водкин. «Рабочие». 1926 г.
Ретроспективная выставка самой знаменитой четы концептуалистов этой весной из Тейт Модерн переедет в Россию. Расширенную версию покажут в Санкт-Петербурге, а в сентябре ее примет Третьяковская галерея. По мнению Кабаковых, это самый полный показ их творчества: экспонируются картины, рисунки, инсталляции и модели с конца 1960-х годов.
Илья и Эмилия Кабаковы. «Вид коллажа №10». 2012 г.ФОТО
Первая в России большая выставка чилийского сюрреалиста Роберто Матты включает около 40 работ, позволяющих изучить и понять метод художника — уникальное соединение автоматизма, идей сюрреалистов и мастерства архитектурной графики.
Роберто Матта. «Объятия открывают глаза». 1954 г.