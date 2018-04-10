Дебют в Милане: Google и Ли Эделькорт

Видео начнется после рекламы

Три помещения на первом этаже галереи Россаны Орланди (Rossana Orlandi) в этом году займет совместный дебютный проект корпорации Google и голландского трендсеттера Ли Эделькорт (Lidewij Edelkoort).

Два года назад компания Google запустила производство гаджетов под собственной маркой. Первыми объектами с технологиями для повседневной жизни стали наушники, ноутбук, очки виртуальной реальности.