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    Все об актуальных трендах в дизайне интерьера, знаковых предметах декора и главных именах индустрии.

    10 апреля 2018Маслова Дарья

    Дебют в Милане: Google и Ли Эделькорт

    Предметы Google с технологиями для повседневной жизни предстанут в галерее Россаны Орланди на фоне уютного пространства от трендсеттера Ли Эделькорт

    Видео начнется после рекламы

    Три помещения на первом этаже галереи Россаны Орланди (Rossana Orlandi) в этом году займет совместный дебютный проект корпорации Google и голландского трендсеттера Ли Эделькорт (Lidewij Edelkoort). 

    Дебют в Милане: Google и Ли Эделькорт (фото 2)

    Два года назад компания Google запустила производство гаджетов под собственной маркой. Первыми объектами с технологиями для повседневной жизни стали наушники, ноутбук, очки виртуальной реальности.

    Дебют в Милане: Google и Ли Эделькорт (фото 4)

    Уютным фоном для объектов стали пространства, оформленные самой Ли Эделькорт. По просьбе предсказательницы трендов голландский дизайнер Кики ван Эйк (Kiki van Eijk) разработала для проекта настенные панно в духе Google. 

    Дебют в Милане: Google и Ли Эделькорт (фото 6)

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