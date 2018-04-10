Дебют в Милане: Google и Ли Эделькорт

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Предметы Google с технологиями для повседневной жизни предстанут в галерее Россаны Орланди на фоне уютного пространства от трендсеттера Ли Эделькорт
Три помещения на первом этаже галереи Россаны Орланди (Rossana Orlandi) в этом году займет совместный дебютный проект корпорации Google и голландского трендсеттера Ли Эделькорт (Lidewij Edelkoort).
Два года назад компания Google запустила производство гаджетов под собственной маркой. Первыми объектами с технологиями для повседневной жизни стали наушники, ноутбук, очки виртуальной реальности.
Уютным фоном для объектов стали пространства, оформленные самой Ли Эделькорт. По просьбе предсказательницы трендов голландский дизайнер Кики ван Эйк (Kiki van Eijk) разработала для проекта настенные панно в духе Google.