Богемная версия стула Series 7 от lala Berlin

Бессмертное творение Арне Якобсена – знаменитый стул Series 7 с завидным постоянством подвергается всевозможным интерпретациям и переосмыслениям. Предмет не только обретает новые оттенки, но зачастую и вовсе меняет свою форму с легкой руки именитых авторов. В этом году немецкий дизайнер иранского происхождения Лейла Пидайеш, основательница марки одежды lala Berlin, специально для датской фабрики Republic of Fritz Hansen одела культовый стул в мягкий бархат глубоких оттенков.

В новой богемной интерпретации объекта Series 7 Лейла Пидайеш хотела выразить собственную творческую индивидуальность, сохранив при этом свое восточное наследие. Стул Series 7 теперь представлен в бархате от итальянского производителя Dedar в глубоких оттенках – «Барбарис» и «Каспий». Монохромное основание в порошковом покрытии оформлено в тон артистичной обивке. Новая версия для всех любителей моды и дизайна будет доступна по всему миру до октября 2018-го года.