Akris выпустил коллекцию одежды по мотивам творчества Александра Жирара

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Источником вдохновения для швейцарского модного бренда послужила выставка "Александр Жирар. Вселенная дизайнера" в Vitra Design Museum
Креативный директор Akris Альберт Кримплер и наследники Александра ЖирараФОТО
Коллаборации фэшн-брендов с интерьерными ставятся в наше время модным трендом. На прошедшей Парижской неделе моды швейцарская марка Akris представила коллекцию одежды, явившуюся результатом сотрудничества с мебельной компанией Vitra. Дизайн одежды Весна-Лето 2018 навеян работами американского модерниста Александра Жирара, а источником вдохновения для этой коллекции послужила выставка «Александр Жирар. Вселенная дизайнера», которая проходила в прошлом году в Музее дизайна Vitra.
В основу колекции легли декоративные мотивы – как на основе известных рисунков классика американского дизайна, так и малоизвестных архивных эскизов из собрания Музея дизайна Vitra. Работа и адаптация материалов велась в тесном сотрудничестве с потомками Александра Жирара: его внуками Кори и Алейшал Жирар, которые сегодня совместно руководят Girard Studio.
Деревянные игрушки Wooden Dolls, дизайн Александра Жирара, 1963ФОТО
«Мы были приятно удивлены тем фактом, что Альберт Кримлер выбрал работы нашего деда для своей коллекции одежды, – говорят про этот проект Кори и Алейшал Жирар. – Он вдохновлялся различными гранями творчества Александра Жирара, включая деревянную скульптуру, архитектурные отрисовки, живопись маслом и коллажи. Для нас большое удовольствие видеть, как Альберт переосмыслил эти работы и адаптировал их к дизайну одежды, так как мы всегда видели потенциал применения наследия нашего деда в области моды. Мы считаем, что достигнутый результат в полной мере отдает должное творчеству Александра Жирара и делает это красиво и с характером».