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    Все об актуальных трендах в дизайне интерьера, знаковых предметах декора и главных именах индустрии.

    06 октября 2017

    Akris выпустил коллекцию одежды по мотивам творчества Александра Жирара

    Источником вдохновения для швейцарского модного бренда послужила выставка "Александр Жирар. Вселенная дизайнера" в Vitra Design Museum

    Akris: коллекция одежды по мотивам творчества Александра Жирара

    Креативный директор Akris Альберт Кримплер и наследники Александра Жирара

    ФОТО© Akris

    Коллаборации фэшн-брендов с интерьерными ставятся в наше время модным трендом. На прошедшей Парижской неделе моды швейцарская марка Akris представила коллекцию одежды, явившуюся результатом сотрудничества с мебельной компанией Vitra. Дизайн одежды Весна-Лето 2018 навеян работами американского модерниста Александра Жирара, а источником вдохновения для этой коллекции послужила выставка «Александр Жирар. Вселенная дизайнера», которая проходила в прошлом году в Музее дизайна Vitra.

    В основу колекции легли декоративные мотивы – как на основе известных рисунков классика американского дизайна, так и малоизвестных архивных эскизов из собрания Музея дизайна Vitra. Работа и адаптация материалов велась в тесном сотрудничестве с потомками Александра Жирара: его внуками Кори и Алейшал Жирар, которые сегодня совместно руководят Girard Studio.

    Akris: коллекция одежды по мотивам творчества Александра Жирара

    Деревянные игрушки Wooden Dolls, дизайн Александра Жирара, 1963

    ФОТО© Vitra

    «Мы были приятно удивлены тем фактом, что Альберт Кримлер выбрал работы нашего деда для своей коллекции одежды, – говорят про этот проект Кори и Алейшал Жирар. – Он вдохновлялся различными гранями творчества Александра Жирара, включая деревянную скульптуру, архитектурные отрисовки, живопись маслом и коллажи. Для нас большое удовольствие видеть, как Альберт переосмыслил эти работы и адаптировал их к дизайну одежды, так как мы всегда видели потенциал применения наследия нашего деда в области моды. Мы считаем, что достигнутый результат в полной мере отдает должное творчеству Александра Жирара и делает это красиво и с характером».

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