Akris выпустил коллекцию одежды по мотивам творчества Александра Жирара

Коллаборации фэшн-брендов с интерьерными ставятся в наше время модным трендом. На прошедшей Парижской неделе моды швейцарская марка Akris представила коллекцию одежды, явившуюся результатом сотрудничества с мебельной компанией Vitra. Дизайн одежды Весна-Лето 2018 навеян работами американского модерниста Александра Жирара, а источником вдохновения для этой коллекции послужила выставка «Александр Жирар. Вселенная дизайнера», которая проходила в прошлом году в Музее дизайна Vitra.

В основу колекции легли декоративные мотивы – как на основе известных рисунков классика американского дизайна, так и малоизвестных архивных эскизов из собрания Музея дизайна Vitra. Работа и адаптация материалов велась в тесном сотрудничестве с потомками Александра Жирара: его внуками Кори и Алейшал Жирар, которые сегодня совместно руководят Girard Studio.