Ведущая «Оскара» приобрела дом с видом

Одно из главных достоинств дома – близость к побережью океана

Дважды ведущая церемонии «Оскар» (в 2007 и 2014 годах), звезда комедийного ток-шоу «Шоу Эллен Дедженерес» Эллен Дедженерес приобрела дом в городке Карпинтерия, округ Калифорния, за 18,6 млн долларов. И таким образом поставила рекорд – это самая дорогая сделка на рынке недвижимости в округе Санта-Барбара в 2017 году.

25 метров пляжа стали собственностью Эллен Дедженерес вместе с новой недвижимостью

Двухэтажный современный особняк с пятью спальнями и захватывающим видом на Тихий океан к югу от Санта-Барбары стал новым домом американской телезвезды на прошлой неделе. На территории, окруженной садом и выходящей прямо на пляж, есть даже теннисный корт, не говоря о бассейне.

Гостиная

Зона столовой. Открытая планировка создает ощущение простора

Небольшой бассейн – не проблема, если до собственного пляжа всего пара десятков метров

Кухня

Рабочая зона