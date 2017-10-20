ТОП-20: ЛЮДИ В ЧЕРНОМ Самые стильные архитекторы и дизайнеры
Звездные террасы Как отдыхают знаменитости
От 33 кв. метров Дизайн маленьких квартир
ДИЗАЙНЕРЫ И ИХ СОБАКИ Питомцы знаменитостей
Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
Видео
ГороскопыТестыКонкурсыЭнциклопедия

  • вход

  •  
  • выход
    • Рассылка ElleiPad версия

    Полная версия

    Мода
    Красота
    Звезды
    Отношения
    Стиль жизни
    ELLE Decoration
    Видео
    ГороскопыТестыКонкурсыЭнциклопедия

    ELLE Decoration

    Все об актуальных трендах в дизайне интерьера, знаковых предметах декора и главных именах индустрии.

    20 октября 2017

    Ведущая «Оскара» приобрела дом с видом

    Эллен Дедженерес празднует новоселье в особняке на берегу Тихого океана

    Ведущая «Оскара» приобрела дом с видом фото [2]

    Одно из главных достоинств дома – близость к побережью океана

    Дважды ведущая церемонии «Оскар» (в 2007 и 2014 годах), звезда комедийного ток-шоу «Шоу Эллен Дедженерес» Эллен Дедженерес приобрела дом в городке Карпинтерия, округ Калифорния, за 18,6 млн долларов. И таким образом поставила рекорд – это самая дорогая сделка на рынке недвижимости в округе Санта-Барбара в 2017 году.

    Ведущая «Оскара» приобрела дом с видом фото [1]

    25 метров пляжа стали собственностью Эллен Дедженерес вместе с новой недвижимостью

    Двухэтажный современный особняк с пятью спальнями и захватывающим видом на Тихий океан к югу от Санта-Барбары стал новым домом американской телезвезды на прошлой неделе. На территории, окруженной садом и выходящей прямо на пляж, есть даже теннисный корт, не говоря о бассейне.

    Ведущая «Оскара» приобрела дом с видом фото [3]

    Гостиная

    Ведущая «Оскара» приобрела дом с видом фото [4]

    Зона столовой. Открытая планировка создает ощущение простора

    Ведущая «Оскара» приобрела дом с видом фото [7]

    Небольшой бассейн – не проблема, если до собственного пляжа всего пара десятков метров

    Ведущая «Оскара» приобрела дом с видом фото [5]

    Кухня

    Ведущая «Оскара» приобрела дом с видом фото [8]

    Рабочая зона

    Ведущая «Оскара» приобрела дом с видом фото [6]

    Терраса на заднем дворе

    ЭнциклопедияБРЕНД ELLEподписка на журналКоманда ELLEПравовая информацияРеклама на ELLE

    Все статьи
    © 2006-2017 ELLE, Hearst Shkulev Media OOO «Хёрст Шкулёв Медиа» Все права защищены
    16+
    Перейти
    Оставайтесь в курсе новых событий в мире звезд, моды и красоты

    Получать уведомления

    X
    Если вы забыли пароль, вы можете восстановить его здесь
    Поздравляем!
    Вы успешно подписались на рассылку ELLE
    Поздравляем!
    Вы успешно подписались на рассылку ELLE Decoration
    Извините, произошла ошибка!
    Попробуйте еще раз
    Поздравляем!
    Вы успешно активировали свою учетную запись и теперь можете использовать все преимущества Women's Network
    Добро пожаловать!
    Регистрация прошла успешно.
    Добро пожаловать!
    Регистрация прошла успешно. К сожалению, данный аккаунт не активен. Активируйте его по ссылке в письме. Также вы можете создать новый аккаунт.
    Извините,
    произошла ошибка!
    Пробуйте еще раз