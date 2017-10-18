Новый особняк Синди Кроуфорд в Беверли-Хиллз

Совсем недавно супермодель Синди Кроуфорд и ее муж Рене Гербер приобрели роскошное поместье в пригороде Лос-Анжелеса. Дом с пятью спальнями и шестью ванными комнатами расположен в люксовом районе Трусдэйл, Беверли-Хиллз, Калифорния. На протяжении многих лет здесь владели недвижимостью и были соседями знаменитости разного калибра от Джейн Фонды и Элвиса Пресли до Кортни Кокс и Салли Хершбергер.

Изначально дом был выставлен на продажу за $12,75 миллионов его предыдущим владельцем поп-певцом Райаном Теддером, участником группы OneRepublic. Семейство супермодели упорно торговалось и сумело снизить цену до $11,625 миллионов.

Дом в стиле архитектурного модернизма был построен 1959 году и олицетворяет собой типичный калифорнийский образ жизни класса люкс. На огороженной частной территории расположены постройки площадью 5 386 футов/кв и гараж на три автомобиля, дополненный открытой площадкой для авто.

Открытая планировка и огромные окна обращенные к югу — в числе достоинств здания. Благодаря такому расположению, днем помещение всегда залито ярким солнечным светом и наполненно воздухом. Складные и раздвижные стеклянные конструкции от пола до потолка открывают легкий доступ на придомовую территорию, позволяя обитателям наслаждаться восхитительной погодой Южной Калифорнии.

Просторная спальня хозяев дополнена красивой ванной комнатой, отделанной мрамором и имеющей выход в обустроенный внутренний двор. Идеальная площадка для развлечений под открытым небом содержит пышное озеленение из тропических растений и коралловое дерево, названное так за бурное красно-розовое цветение. Также здесь находится просторный павильон-столовая для обедов на свежем воздухе и ослепительный бассейн, окруженный большой лаунж-зоной.