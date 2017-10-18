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    Все об актуальных трендах в дизайне интерьера, знаковых предметах декора и главных именах индустрии.

    18 октября 2017Мирошник Лариса

    Новый особняк Синди Кроуфорд в Беверли-Хиллз

    Звездная чета Кроуфорд-Гербер приобрела роскошный дом в пригороде Лос-Анжелеса

    Новый особняк Синди Кроуфорд в Беверли-Хиллз фото [3]

    Совсем недавно супермодель Синди Кроуфорд и ее муж Рене Гербер приобрели роскошное поместье в пригороде Лос-Анжелеса. Дом с пятью спальнями и шестью ванными комнатами расположен в люксовом районе Трусдэйл, Беверли-Хиллз, Калифорния. На протяжении многих лет здесь владели недвижимостью и были соседями знаменитости разного калибра от Джейн Фонды и Элвиса Пресли до Кортни Кокс и Салли Хершбергер.

    Новый особняк Синди Кроуфорд в Беверли-Хиллз фото [10]

    Изначально дом был выставлен на продажу за $12,75 миллионов его предыдущим владельцем поп-певцом Райаном Теддером, участником группы OneRepublic. Семейство супермодели упорно торговалось и сумело снизить цену до $11,625 миллионов.

    Новый особняк Синди Кроуфорд в Беверли-Хиллз фото [4]

    Дом в стиле архитектурного модернизма был построен 1959 году и олицетворяет собой типичный калифорнийский образ жизни класса люкс. На огороженной частной территории расположены постройки площадью 5 386 футов/кв и гараж на три автомобиля, дополненный открытой площадкой для авто.

    Новый особняк Синди Кроуфорд в Беверли-Хиллз фото [11]
    Новый особняк Синди Кроуфорд в Беверли-Хиллз фото [7]

    Открытая планировка и огромные окна обращенные к югу — в числе достоинств здания. Благодаря такому расположению, днем помещение всегда залито ярким солнечным светом и наполненно воздухом. Складные и раздвижные стеклянные конструкции от пола до потолка открывают легкий доступ на придомовую территорию, позволяя обитателям наслаждаться восхитительной погодой Южной Калифорнии.

    Новый особняк Синди Кроуфорд в Беверли-Хиллз фото [5]
    Новый особняк Синди Кроуфорд в Беверли-Хиллз фото [9]

    Просторная спальня хозяев дополнена красивой ванной комнатой, отделанной мрамором и имеющей выход в обустроенный внутренний двор. Идеальная площадка для развлечений под открытым небом содержит пышное озеленение из тропических растений и коралловое дерево, названное так за бурное красно-розовое цветение. Также здесь находится просторный павильон-столовая для обедов на свежем воздухе и ослепительный бассейн, окруженный большой лаунж-зоной.

    Новый особняк Синди Кроуфорд в Беверли-Хиллз фото [8]
    Новый особняк Синди Кроуфорд в Беверли-Хиллз фото [1]

    Кроуфорд и Гербер не новички в мире недвижимости. В 2013 году широко обсуждалась их недвижимость в Малибу, сданная в аренду на летний сезон за крайнене выгодную цену $45 тысяч в месяц. Новый дом за $11 с лишним миллионов далеко не главная недвижимость Кроуфорд. Синди и Рене владеют особняком на пляжном побережье Малибу, Калифорния, купленном ими 2 года назад. Тогда его цена составляла баснословные $60 миллионов.

    Новый особняк Синди Кроуфорд в Беверли-Хиллз фото [2]
    Новый особняк Синди Кроуфорд в Беверли-Хиллз фото [6]
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