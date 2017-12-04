Фронтмен Maroon 5 Адам Левин продает два роскошных дома в Лос-Анжелесе

На прошлой неделе, в течение 24-х часов, лидер группы Maroon 5 Адам Левин выставил на продажу сразу два своих многомиллионных дома в Лос-Анжелесе. В понедельник 38-летний Левин и его жена 28-летняя модель из Намибии Бехати Принслу сообщили что продают дом в Холмби-Хиллз, который приобрели всего четыре месяца назад за $18.9 миллиона. А во вторник певец выставил на продажу особняк в Беверли Хиллз, которым он владеет с 2012 года, за $15.9 миллиона.

Пара купила закрытое поместье с большим участком в Холмби-Хиллз в предместье Лос-Анджелеса в августе за $18 миллионов. Новые хозяева решили радикально обновить дизайн интерьера, для чего полностью очистили предыдущий, созданный архитектром Каспаром Эмке в 1966 году. Но вскоре семья кардинально изменила свои планы, узнав о второй беременности Бехати Принслоу.

В ожидании второго малыша, семья решила что у них нет времени заниматься глобальной реконструкцией. Большой дом в стиле французского регенства занимает площадь 850 м/кв, прилегающие территории располагаются на 4 800 м/кв земли. Такое масштабное имение требует слишком много усилий, которые будущие родители двоих детей не готовы потратить.

День спустя, после того как стало известно о продаже дома в Холмби-Хиллз, Мистер Левин объявил о продаже своего второго дома в окрестностях Лос-Анджелеса. Дом в Беверли-Хиллз был приобретен певцом в 2012 году за $4.83 миллиона.