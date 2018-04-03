Новые имена: дизайнер Александр Каныгин

В предметный дизайн я пришел из архитектуры, одновременно занимаясь дизайном интерьера. Сначала появилось желание создавать мебель для проектов, а уже позднее родились серии независимых объектов. Делаю мебель, предметы интерьера и игрушки.

Все предметы производятся небольшими сериями в собственной мастерской или при помощи дружественных компаний. Трудностей, конечно, очень много, но жаловаться не хочется. Работаем.

Участие в Stockholm Furniture & Light Fair 2018 для меня отличный опыт, здесь можно познакомиться с продукцией многих компаний а так же показать свои работы. Я выставлялся в зоне Greenhouse, где собраны молодые дизайнеры, дизайн-школы и экспериментальные проекты. В Стокгольм я привез свои самые новые работы (разборное кресло и сумки-кофры) и кое-что из старого, что не утратило своей актуальности относительно современных тенденций. В основном это мебель, но также есть и аксессуары.

О НОВЫХ РАБОТАХ

Кресло, как и сумочки, — мои недавние работы. В основе этих объектов лежит общая идея: создать легкий, комфортный и практичный объект. Потому что тяжелую сумочку крайне неудобно носить в руках, а тяжелое кресло дорого пересылать в другие страны (поэтому оно разборное и сделано из легких материалов).

О ПЛАНАХ НА БУДУЩЕЕ

В планах на будущее — как всегда, движение вперед, к тому чего никто не знает. Своим начинающим коллегам-дизайнерам могу посоветовать делать свои объекты качественно: чем более качественный продукт увидит аудитория, для которой он сделан, тем больший успех его ждет. www.alexanderkanygin.tictail.com