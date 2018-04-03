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    Все об актуальных трендах в дизайне интерьера, знаковых предметах декора и главных именах индустрии.

    03 апреля 2018

    Новые имена: дизайнер Александр Каныгин

    Дизайнер из Санкт-Петербурга представлял Россию на неделе дизайна в Стокгольме

    Александр Каныгин (фото 0.1)

    Дизайнер Александр Каныгин

    Александр Каныгин (фото 0.2)

    Стеллаж Rack, дерево

    О СЕБЕ 

    В предметный дизайн я пришел из архитектуры, одновременно занимаясь дизайном интерьера. Сначала появилось желание создавать мебель для проектов, а уже позднее родились серии независимых объектов. Делаю мебель, предметы интерьера и игрушки.

    О ПРОИЗВОДСТВЕ 

    Все предметы производятся небольшими сериями в собственной мастерской или при помощи дружественных компаний. Трудностей, конечно, очень много, но жаловаться не хочется. Работаем.

    Новые имена: дизайнерАлександр Каныгин (фото 3.1)

    Кресло Chair

    Новые имена: дизайнерАлександр Каныгин (фото 3.2)

    Детский стульчик Child Chair

    О ВЫСТАВКЕ В СТОКГОЛЬМЕ

    Участие в Stockholm Furniture & Light Fair 2018 для меня отличный опыт, здесь можно познакомиться с продукцией многих компаний а так же показать свои работы. Я выставлялся в зоне Greenhouse, где собраны молодые дизайнеры, дизайн-школы и экспериментальные проекты. В Стокгольм я привез свои самые новые работы (разборное кресло и сумки-кофры) и кое-что из старого, что не утратило своей актуальности относительно современных тенденций. В основном это мебель, но также есть и аксессуары.

    Александр Каныгин (фото 2.1)

    Сборно-разборное кресло, березовая фанера

    Александр Каныгин (фото 2.2)

    Сборно-разборное кресло, березовая фанера

    О НОВЫХ РАБОТАХ

    Кресло, как и сумочки, — мои недавние работы. В основе этих объектов лежит общая идея: создать легкий, комфортный и практичный объект. Потому что тяжелую сумочку крайне неудобно носить в руках, а тяжелое кресло дорого пересылать в другие страны (поэтому оно разборное и сделано из легких материалов).

    О ПЛАНАХ НА БУДУЩЕЕ

    В планах на будущее — как всегда, движение вперед, к тому чего никто не знает. Своим начинающим коллегам-дизайнерам могу посоветовать делать свои объекты качественно: чем более качественный продукт увидит аудитория, для которой он сделан, тем больший успех его ждет. www.alexanderkanygin.tictail.com

    Александр Каныгин (фото 5.1)

    Поднос Hand, дерево

    Александр Каныгин (фото 5.2)

    Сумки-кофры Handbag

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