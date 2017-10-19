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    Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

    19 октября 2017Кузьмичев Игорь

    Чего хочет Ксения Собчак от президентских выборов?

    Защита кандидатской: простыми словами о политике и не только

    Меньше чем за 2 месяца до старта избирательной гонки выборов президента России Ксения Собчак заявила, что будет в них, в этих выборах, участвовать — как кандидат. Заявление было массированным: газета «Ведомости» опубликовала открытое письмо Ксении, своего рода манифест-объяснительную, а в сети появился сайт sobchakprotivvseh со ссылкой на ролик в YouTube и призывом к публике: «Присоединяйтесь к моей команде». То есть, видимо, Ксения предлагает каждому, кто считает ее выдвижение неплохой идеей, помочь ей в этом не только голосами, но и делами. Голоса — уже сейчас, до выборов — Собчак нужны, потому что если она не наберет нужное число подписей, то не будет для нее никаких выборов. Счетчик уже крутится: на сайте sobchakprotivvseh на момент написания этой статьи их, голосов, было почти 7000. Что же предлагает Ксения избирателям как кандидат на пост президента?

    Главное, на что сделан упор и в ролике, и в открытом письме, — независимость Собчак. Слоган «Собчак против всех» об этом и говорит. И сама Ксения рассказывает об этом в своем видео, призывая выбрать ее, если надоели те, кто крутится наверху последние 15-20 лет. Кстати, против всех — это не шутки. Собчак не поддерживают в том числе вчерашние коллеги по оппозиционным баррикадам Навальный, Чичваркин и прочие. И даже пригласивший ее стать героиней своего выпуска блоггер Юрий Дудь заявил, что Ксения совершила «самый странный и стремный поступок года».

    Знакомые всем имена, от Явлинского до Зюганова, привычные всем кандидаты, которые никогда не побеждают в президентской гонке, нуждаются, уверена Собчак, если не в замене, то в дополнении.

     «У вас нет своего кандидата? Отметьте Собчак. Вы не выбираете ее в президенты. Вы просто получаете легальную и мирную возможность сказать: «Хватит! Достали!» — говорит Ксения.

    Важный момент — слово «мирная». Да, Собчак не хочет никаких революций. Зато она хочет, чтобы в стране не воровали, чтобы были настоящие политики, которые работают на простых людей. Меньше пропаганды, меньше влияния церкви, никакой дискриминации — по половому признаку, по сексуальной ориентации — вот за что выступает Ксения. И активно обращается к женской аудитории, поясняя: «Во мне нет этого страшного мужского эго, которое всегда мешает политикам договориться, которое считает силовое решение любой проблемы самым правильным, а ведь это почти всегда не так».

    Понятно, что ее затея с выборами может вызвать у многих раздражение. Мол, светская дива, гламур, все такое, несерьезно, и вообще, что она знает о жизни простых людей. И тут Собчак играет на опережение, заявляя в письме, что знает об отношении к себе. «Я журналист, блондинка в шоколаде, дочь реформатора, член Координационного совета российской оппозиции — я, может быть, не ваш кандидат, но мое участие в выборах выгодно избирателям», — считает она.

    Ксения Собчак

    Впереди у нее полно дел и барьеров. Ксении нужно собрать для начала инициативную группу из 500 человек, которая и выдвинет ее на выборы. Затем собрать 300 000 подписей, причем не в одних крупных городах, где продаются глянцевые журналы и хорошо настроен интернет, а в 40 регионах как минимум. Не будет нужного числа подписей, не будет кандидатства.

    Ну и, конечно, Собчак надо найти деньги на кампанию и набрать команду, штаб. Денег ей требуется, как пишут, не меньше миллиарда рублей, а штаб Ксения укомплектует идейно близкими людьми. Пресса называет имена, например, бывшего главного редактора канала «Дождь» Михаила Зыгаря, журналистов Антона Красовского и Романа Супера, а также Натальи Синдеевой с того же «Дождя».

     Самый мощный слух — что консультировать Ксению, которая все-таки совсем не спец в политике и тем более в предвыборных тонкостях, будет политтехнолог Виталий Шкляров, работавший на выборах у Ангелы Меркель и Барака Обамы. В общем, все это очень интересно. Сама Ксения это уже ощутила, похоже: последний пост в ее Instagram содержит рисунок с оленем, к которому подбираются злые волки. Ну, Ксения, кто говорил, что будет легко? Это же политика.

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