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    Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

    16 июля 2018

    Двойник Мелании: все о новой возлюбленной Дональда Трампа младшего

    Что нужно знать об избраннице 40-летнего сына президента США?

    Этой весной стало известно, что сын президента США — 40-летний Дональд Трамп младший разводится со своей супругой, Ванессой Хейдон, с которой он прожил 13 лет в браке. К слову, за эти годы у них родилось пятеро детей, но семейное счатье пары так и не сложилось. По словам Трампа младшего, он решил развестись с женой в связи с ее затянувшейся депрессией.

    Но, стоит отметить, что к июню стало известно о новом романе сына президента США. Его избранницей стала известная 49-летняя американская телеведущая Кимберли Гилфойл. В прошлом пассия Дональда была моделью и участвовала в рекламных кампаниях Victoria’s Secret параллельно заканчивая университет по юридеческой специальности. К слову, после окончания обучения девушка устроилась заместителем прокурора в одном из районов Лос-Анджелеса, занимаясь делами несовершеннолетних. Но, спустя годы, успев также поработь в муниципалитете Сан-Франциско Кимберли резко менила направление своей деятельности и ушла на телевиденье в качестве ведущей на канале Fox News Channel.

    До отношений с сыном американского лидера Гилфойл была дважды замужем, и у нее есть сын от второго брака.

    Двойник Мелании: все о новой возлюбленной Дональда Трампа младшего (фото 1)
    Двойник Мелании: все о новой возлюбленной Дональда Трампа младшего (фото 2)

    Пользователи сети отметили, что новая возлюбленная Трампа младшего отличается немалым сходством с первой леди США и супругой президента — Меланией Трамп. И Кимберли, и жена президента Америки предпочитают макияж с акцентом на глаза, любит яркую одежду и часто выходят в свет с одинаковыми укладками.

    Двойник Мелании: все о новой возлюбленной Дональда Трампа младшего (фото 4)
    Двойник Мелании: все о новой возлюбленной Дональда Трампа младшего (фото 5)

    Вчера новая избранница Трампа младшего поделилась романтичным фото в Инстаграме — пара провела романтические уик-энд в Париже, что, по мнению подписчиков Кимберли, может означать изменение в статусе отношений возлюбленных. Пока Трамп и Гилфойл никак не комментируют ситуацию, но их отношения с уверенностью можно назвать серьезными.

    Elle

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