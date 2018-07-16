Двойник Мелании: все о новой возлюбленной Дональда Трампа младшего

Этой весной стало известно, что сын президента США — 40-летний Дональд Трамп младший разводится со своей супругой, Ванессой Хейдон, с которой он прожил 13 лет в браке. К слову, за эти годы у них родилось пятеро детей, но семейное счатье пары так и не сложилось. По словам Трампа младшего, он решил развестись с женой в связи с ее затянувшейся депрессией.

Но, стоит отметить, что к июню стало известно о новом романе сына президента США. Его избранницей стала известная 49-летняя американская телеведущая Кимберли Гилфойл. В прошлом пассия Дональда была моделью и участвовала в рекламных кампаниях Victoria’s Secret параллельно заканчивая университет по юридеческой специальности. К слову, после окончания обучения девушка устроилась заместителем прокурора в одном из районов Лос-Анджелеса, занимаясь делами несовершеннолетних. Но, спустя годы, успев также поработь в муниципалитете Сан-Франциско Кимберли резко менила направление своей деятельности и ушла на телевиденье в качестве ведущей на канале Fox News Channel.

До отношений с сыном американского лидера Гилфойл была дважды замужем, и у нее есть сын от второго брака.