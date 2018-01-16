Возраст ей к лицу: новый выход Моники Беллуччи

Моника Беллуччи редко появляется на светских мероприятиях, так что каждый ее новый выход — настоящее событие. Так, вчера 53-летняя актриса пришла на ежегодную национальную кинопремию «Сезар», которая традиционно состоялась в Париже. Моника выглядела великолепно: для красной дорожки она выбрала черный костюм: узкие брюки, топ и удлиненный пиджак. Образ дополнял естественный макияж и гладко уложенные короткие волосы.