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    Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

    16 января 2018

    Возраст ей к лицу: новый выход Моники Беллуччи

    Красивейшая женщина планеты появилась на национальной премии «Сезар»

    Моника Беллуччи редко появляется на светских мероприятиях, так что каждый ее новый выход — настоящее событие. Так, вчера 53-летняя актриса пришла на ежегодную национальную кинопремию «Сезар», которая традиционно состоялась в Париже. Моника выглядела великолепно: для красной дорожки она выбрала черный костюм: узкие брюки, топ и удлиненный пиджак. Образ дополнял естественный макияж и гладко уложенные короткие волосы.

    Возраст ей к лицу: новый выход Моники Беллуччи (фото 1)
    Возраст ей к лицу: новый выход Моники Беллуччи (фото 2)

    Моника Беллуччи редко появляется на светских мероприятиях, так что каждый ее новый выход — настоящее событие. Так, вчера 53-летняя актриса пришла на ежегодную национальную кинопремию «Сезар», которая традиционно состоялась в Париже. Моника выглядела великолепно: для красной дорожки она выбрала черный костюм: узкие брюки, топ и удлиненный пиджак. Образ дополнял естественный макияж и гладко уложенные короткие волосы.

    Возраст ей к лицу: новый выход Моники Беллуччи (фото 4)
    Возраст ей к лицу: новый выход Моники Беллуччи (фото 5)

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