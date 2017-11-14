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    Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

    14 ноября 2017

    Война продолжается: новый этап в конфликте Бейонсе и Ким Кардашьян

    Первые фотографии близнецов певицы и baby shower звезды реалити — в чем здесь связь?

    Эта музыка будет вечной: две самые известные семьи Голливуда продолжают вести борьбу за сферы влияния в западном шоу-бизнесе. В прошлом хорошие друзья Джей Зи и Канье Уэст вступили на тропу холодной войны после парижского ограбления Ким Кардашьян. Тогда Бейонсе с супругом не смогли найти время, чтобы навестить убитую горем звезду реалити, а после объяснили это тем, что им не нравится, как старшая дочь пары Норт влияет на их малышку Блю Айви Картер.

    Война продолжается: новый этап в конфликте Бейонсе и Ким Кардашьян фото [2]

    Новым этапом в конфликте двух враждующих кланов стал детский вопрос. Летом Бейонсе во второй раз стала мамой близнецов Руми и Сэра. В свою очередь, Ким, которая последний год не теряла надежды также родить еще одного малыша, приняла решение обратиться к услугам суррогатной матери из-за серьезных проблем со здоровьем. В минувшие выходные звезда реалити устроила baby shower в честь малышей, которые появятся на свет в январе 2018 года.

    Война продолжается: новый этап в конфликте Бейонсе и Ким Кардашьян фото [1]

    Ответный ход не заставил себя ждать: параллельно с фотографиями пышного праздника в семье Кардашьян в интернете появились первые снимки близнецов Бейонсе и Джей Зи. Случайность? Кто знает, однако в подобные закономерности верится с трудом. Певица и ее супруг — самая богатая и влиятельная пара западного шоу-бизнеса, которой совсем не хочется делить свой пьедестал с кем-либо еще. Тандем Ким и Канье, пожалуй, единственный возможный конкурент для супругов, с которым они усиленно ведут борьбу за популярность последние несколько лет.

    Война продолжается: новый этап в конфликте Бейонсе и Ким Кардашьян фото [3]

    Baby Shower Ким Кардашьян

    Война продолжается: новый этап в конфликте Бейонсе и Ким Кардашьян фото [4]

    Первые фото близнецов Бейонсе

    Война продолжается: новый этап в конфликте Бейонсе и Ким Кардашьян фото [6]ФОТОGettyImages
    Война продолжается: новый этап в конфликте Бейонсе и Ким Кардашьян фото [5]ФОТОGettyImages

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