Война продолжается: новый этап в конфликте Бейонсе и Ким Кардашьян

Эта музыка будет вечной: две самые известные семьи Голливуда продолжают вести борьбу за сферы влияния в западном шоу-бизнесе. В прошлом хорошие друзья Джей Зи и Канье Уэст вступили на тропу холодной войны после парижского ограбления Ким Кардашьян. Тогда Бейонсе с супругом не смогли найти время, чтобы навестить убитую горем звезду реалити, а после объяснили это тем, что им не нравится, как старшая дочь пары Норт влияет на их малышку Блю Айви Картер.

Новым этапом в конфликте двух враждующих кланов стал детский вопрос. Летом Бейонсе во второй раз стала мамой близнецов Руми и Сэра. В свою очередь, Ким, которая последний год не теряла надежды также родить еще одного малыша, приняла решение обратиться к услугам суррогатной матери из-за серьезных проблем со здоровьем. В минувшие выходные звезда реалити устроила baby shower в честь малышей, которые появятся на свет в январе 2018 года.

Ответный ход не заставил себя ждать: параллельно с фотографиями пышного праздника в семье Кардашьян в интернете появились первые снимки близнецов Бейонсе и Джей Зи. Случайность? Кто знает, однако в подобные закономерности верится с трудом. Певица и ее супруг — самая богатая и влиятельная пара западного шоу-бизнеса, которой совсем не хочется делить свой пьедестал с кем-либо еще. Тандем Ким и Канье, пожалуй, единственный возможный конкурент для супругов, с которым они усиленно ведут борьбу за популярность последние несколько лет.

Baby Shower Ким Кардашьян

Первые фото близнецов Бейонсе

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