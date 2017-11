В сети появились кадры с закрытой свадебной церемонии Серены Уильямс

В новоорлеанском Центре современного искусства состоялась свадебная церемония экс-первой ракетки мира Серены Уильямс и бизнесмена, основателя соцсети Reddit, Алексиса Оганяна. Гостями церемонии стали близкие подруги спортсменки Бейонсе, Келли Роуленд, актриса Ева Лонгория с мужем Хосе Бастоном, Ким Кардашян, Каролина Возняцки. Торжество было закрытым, а праздник обошелся супругам в более чем 1 млн. долларов. Инсайдеры сообщают, что свадьба была организована по мотивам диснеевского мультфильма «Красавица и чудовище». Даже первый танец молодожёны танцевали под песню Tale as Old as Time из анимационного фильма.