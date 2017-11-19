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    Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

    19 ноября 2017

    В сети появились кадры с закрытой свадебной церемонии Серены Уильямс

    Все о свадьбе знаменитой тенниссистки и ее возлюбленного

    В новоорлеанском Центре современного искусства состоялась свадебная церемония экс-первой ракетки мира Серены Уильямс и бизнесмена, основателя соцсети Reddit, Алексиса Оганяна. Гостями церемонии стали близкие подруги спортсменки Бейонсе, Келли Роуленд, актриса Ева Лонгория с мужем Хосе Бастоном, Ким Кардашян, Каролина Возняцки. Торжество было закрытым, а праздник обошелся супругам в более чем 1 млн. долларов. Инсайдеры сообщают, что свадьба была организована по мотивам диснеевского мультфильма «Красавица и чудовище». Даже первый танец молодожёны танцевали под песню Tale as Old as Time из анимационного фильма.

    Под венец теннисистка отправилась в роскошном платье от Alexander McQueen, которое для нее лично создала креативный директор бренда Сара Бертон, и выглядела Серена действительно как принцесса.

    А в конце торжественной части супруг публично признался возлюбленной в чувствах: «Ты лучшая из лучших. Не только в спорте, но и как мама и жена. Я так рад, что мы с тобой вместе напишем новые главы для нашей сказки. Я даже не представлял, что, оказывается, всю свою жизнь ждал этого момента. Все, что я делал, все, чем я так гордился в своей карьере и жизни за эти 34 года — все это меркнет на фоне того, что мы сделали сегодня. Я так благодарен тебе и так влюблен в тебя».

    Напомним, что Серена Уильямс и Алексис Оганян вместе два года. Предложение руки и сердца теннисистка получила в конце 2016 года. 1 сентября 2017-го на свет появилась их дочь Алексис Олимпия.

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