В сети появились кадры с закрытой свадебной церемонии Серены Уильямс

В новоорлеанском Центре современного искусства состоялась свадебная церемония экс-первой ракетки мира Серены Уильямс и бизнесмена, основателя соцсети Reddit, Алексиса Оганяна. Гостями церемонии стали близкие подруги спортсменки Бейонсе, Келли Роуленд, актриса Ева Лонгория с мужем Хосе Бастоном, Ким Кардашян, Каролина Возняцки. Торжество было закрытым, а праздник обошелся супругам в более чем 1 млн. долларов. Инсайдеры сообщают, что свадьба была организована по мотивам диснеевского мультфильма «Красавица и чудовище». Даже первый танец молодожёны танцевали под песню Tale as Old as Time из анимационного фильма.

А в конце торжественной части супруг публично признался возлюбленной в чувствах: «Ты лучшая из лучших. Не только в спорте, но и как мама и жена. Я так рад, что мы с тобой вместе напишем новые главы для нашей сказки. Я даже не представлял, что, оказывается, всю свою жизнь ждал этого момента. Все, что я делал, все, чем я так гордился в своей карьере и жизни за эти 34 года — все это меркнет на фоне того, что мы сделали сегодня. Я так благодарен тебе и так влюблен в тебя».