В сеть попали селфи Меган Маркл до встречи с принцем Гарри

До того, как встретить принца, Меган Маркл была активным пользователем Instagram — сегодня в профиле актрисы более 2 тысяч фотографий. В том числе девушка нередко делилась довольно откровенными снимками, которые теперь обсуждают в сети, — особенно актриса обожала делать селфи. Поклонники Маркл убеждены, что если некоторые из снимков девушки увидит королева, то она будет разочарована, однако другие уверены, что прежде чем давать согласие на помолвку с ее внуком, Елизавета выяснила все о прошлом Маркл. Тем не менее некоторые селфи смутили пользователей Instagram: на них актриса фотографируется в домашнем зеркале в пижаме, пьет вино и целует незнакомцев.