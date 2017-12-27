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    Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

    27 декабря 2017

    В сеть попали селфи Меган Маркл до встречи с принцем Гарри

    Теперь мы знаем все о прошлом будущей герцогини

    До того, как встретить принца, Меган Маркл была активным пользователем Instagram — сегодня в профиле актрисы более 2 тысяч фотографий. В том числе девушка нередко делилась довольно откровенными снимками, которые теперь обсуждают в сети, — особенно актриса обожала делать селфи. Поклонники Маркл убеждены, что если некоторые из снимков девушки увидит королева, то она будет разочарована, однако другие уверены, что прежде чем давать согласие на помолвку с ее внуком, Елизавета выяснила все о прошлом Маркл. Тем не менее некоторые селфи смутили пользователей Instagram: на них актриса фотографируется в домашнем зеркале в пижаме, пьет вино и целует незнакомцев.

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    • В сеть попали селфи Меган Маркл до встречи с принцем Гарри (галерея 1, фото 0)
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    • В сеть попали селфи Меган Маркл до встречи с принцем Гарри (галерея 1, фото 2)
    • В сеть попали селфи Меган Маркл до встречи с принцем Гарри (галерея 1, фото 3)
    • В сеть попали селфи Меган Маркл до встречи с принцем Гарри (галерея 1, фото 4)
    • В сеть попали селфи Меган Маркл до встречи с принцем Гарри (галерея 1, фото 5)
    • В сеть попали селфи Меган Маркл до встречи с принцем Гарри (галерея 1, фото 6)
    • В сеть попали селфи Меган Маркл до встречи с принцем Гарри (галерея 1, фото 7)
    • В сеть попали селфи Меган Маркл до встречи с принцем Гарри (галерея 1, фото 8)
    • В сеть попали селфи Меган Маркл до встречи с принцем Гарри (галерея 1, фото 9)
    • В сеть попали селфи Меган Маркл до встречи с принцем Гарри (галерея 1, фото 10)
    • В сеть попали селфи Меган Маркл до встречи с принцем Гарри (галерея 1, фото 11)
    • В сеть попали селфи Меган Маркл до встречи с принцем Гарри (галерея 1, фото 12)
    • В сеть попали селфи Меган Маркл до встречи с принцем Гарри (галерея 1, фото 13)
    • В сеть попали селфи Меган Маркл до встречи с принцем Гарри (галерея 1, фото 14)
    • В сеть попали селфи Меган Маркл до встречи с принцем Гарри (галерея 1, фото 15)
    • В сеть попали селфи Меган Маркл до встречи с принцем Гарри (галерея 1, фото 16)
    • В сеть попали селфи Меган Маркл до встречи с принцем Гарри (галерея 1, фото 17)
    • В сеть попали селфи Меган Маркл до встречи с принцем Гарри (галерея 1, фото 18)
    • В сеть попали селфи Меган Маркл до встречи с принцем Гарри (галерея 1, фото 19)
    • В сеть попали селфи Меган Маркл до встречи с принцем Гарри (галерея 1, фото 20)
    • В сеть попали селфи Меган Маркл до встречи с принцем Гарри (галерея 1, фото 21)

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