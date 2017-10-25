В одну реку: Селена Гомес и Джастин Бибер провели вечер вместе

Похоже, первая любовь действительно не проходит: несмотря на то, что Джастин Бибер и Селена Гомес расстались еще два года назад, они продолжают общаться. В прошедшие выходные Джастина заметили около дома бывшей возлюбленной в Калифорнии, точнее, его белый гелендваген, а до этого они вместе были на вечеринке у общего друга. Интересно, что нынешний избранник Селены The Weeknd не пришел туда — позже оказалось, что он был в отъезде.

Источники, близкие к Гомес, сообщили, что она действительно в последнее время часто общается с Бибером, однако между ними исключительно дружеские отношения.