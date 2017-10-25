В одну реку: Селена Гомес и Джастин Бибер провели вечер вместе

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Что происходит между бывшими возлюбленными?
Похоже, первая любовь действительно не проходит: несмотря на то, что Джастин Бибер и Селена Гомес расстались еще два года назад, они продолжают общаться. В прошедшие выходные Джастина заметили около дома бывшей возлюбленной в Калифорнии, точнее, его белый гелендваген, а до этого они вместе были на вечеринке у общего друга. Интересно, что нынешний избранник Селены The Weeknd не пришел туда — позже оказалось, что он был в отъезде.
Источники, близкие к Гомес, сообщили, что она действительно в последнее время часто общается с Бибером, однако между ними исключительно дружеские отношения.
Машина Джастина Бибера
Селена Гомес у своего домаФОТО
Напомним, Джастин Бибер и Селена Гомес начали встречаться в 2010 году, а окончательно расстались в 2015. В прошлом году стало известно о романе девушки с рэпером The Weeknd — свои отношения пара официально подтвердила на балу Met Gala.
Селена Гомес и The Weeknd