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    Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

    25 октября 2017

    В одну реку: Селена Гомес и Джастин Бибер провели вечер вместе

    Что происходит между бывшими возлюбленными?

    Похоже, первая любовь действительно не проходит: несмотря на то, что Джастин Бибер и Селена Гомес расстались еще два года назад, они продолжают общаться. В прошедшие выходные Джастина заметили около дома бывшей возлюбленной в Калифорнии, точнее, его белый гелендваген, а до этого они вместе были на вечеринке у общего друга. Интересно, что нынешний избранник Селены The Weeknd не пришел туда — позже оказалось, что он был в отъезде.

    Источники, близкие к Гомес, сообщили, что она действительно в последнее время часто общается с Бибером, однако между ними исключительно дружеские отношения.

    В одну реку: Селена Гомес и Джастин Бибер провели вечер вместе фото [3]

    Машина Джастина Бибера

    В одну реку: Селена Гомес и Джастин Бибер провели вечер вместе фото [2]

    Селена Гомес у своего дома

    ФОТОlegion-media.ru

    Напомним, Джастин Бибер и Селена Гомес начали встречаться в 2010 году, а окончательно расстались в 2015. В прошлом году стало известно о романе девушки с рэпером The Weeknd — свои отношения пара официально подтвердила на балу Met Gala.

    В одну реку: Селена Гомес и Джастин Бибер провели вечер вместе фото [4]

    Селена Гомес и The Weeknd

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