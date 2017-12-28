Сестра Меган Маркл: «Гарри не прав, у нее есть семья»

Это Рождество было первым, которое Меган Маркл встретила в кругу королевской семьи. Вчера принц Гарри дал откровенное интервью, в котором рассказал, что праздник прошел прекрасно: «Мы стали для Меган той семьей, которой у нее никогда не было».

Эти слова возмутили сводную сестру Маркл Саманту Грант. «У Меган большая семья, которая всегда была с ней рядом. Когда ее отец и мать развелись, мы сделали все для того, чтобы у Меган стало два дома. Никто не чувствовал себя ненужным. Просто Меган была слишком занята. У нее есть сестра, брат, тети, дяди, двоюродные братья и сестры и наш замечательный отец. А ее замужество лишь сделает эту семью еще больше», — написала Саманта в Twitter.