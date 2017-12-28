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    Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

    28 декабря 2017

    Сестра Меган Маркл: «Гарри не прав, у нее есть семья»

    Саманта Грант рассказала о сложных отношениях невесты принца с родными

    Это Рождество было первым, которое Меган Маркл встретила в кругу королевской семьи. Вчера принц Гарри дал откровенное интервью, в котором рассказал, что праздник прошел прекрасно: «Мы стали для Меган той семьей, которой у нее никогда не было».

    Сестра Меган Маркл: «Гарри не прав, у нее есть семья» (фото 1)

    Эти слова возмутили сводную сестру Маркл Саманту Грант. «У Меган большая семья, которая всегда была с ней рядом. Когда ее отец и мать развелись, мы сделали все для того, чтобы у Меган стало два дома. Никто не чувствовал себя ненужным. Просто Меган была слишком занята. У нее есть сестра, брат, тети, дяди, двоюродные братья и сестры и наш замечательный отец. А ее замужество лишь сделает эту семью еще больше», — написала Саманта в Twitter.

    Сестра Меган Маркл: «Гарри не прав, у нее есть семья» (фото 3)

    Напомним, что в апреле Саманта Грант объявила о намерении написать мемуары, в которых хотела разоблачить Меган Маркл: по словам сестры актрисы, у звезды сериала «Форс-мажоры» много скелетов в шкафу. Книга должна была называться «Дневники сестры принцессы-выскочки», но в свет она так и не вышла.

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