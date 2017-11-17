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    Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

    17 ноября 2017

    Самые высокооплачиваемые молодые знаменитости

    В ТОП рейтинга попали бывший и нынешний бойфренды Селены Гомес

    Журнал Forbes опубликовал список ста самых высокооплачиваемых молодых знаменитостей 2017 года. Для составления рейтинга составители учитывали все виды финансовых доходов молодых знаменитостей, включая гонорары от рекламы и личных спонсорских контрактов, полученные в период с июня 2016 по июнь 2017 года.

    На первой строчке рейтинга оказался канадский певец и автор песен Абель Тесфайе, выступающий под псевдонимом The Weeknd. Он заработал за год порядка 92 миллионов долларов и обогнал Джастина Бибера, который занимает вторую строчку с доходом 83,5 миллиона долларов. К слову, в рейтинге бойфрендов Селены Гомес в ТОПе те же самые персонажи, но не так давно выяснилось, что Бибер вырвался вперед и вновь завоевал первое место в сердце певицы. The Weeknd последовал примеру бывшей подружки и, судя по всему, тоже решил вернуться к экс-возлюбленной: вчера певец был замечен выходящим из апартаментов модели Беллы Хадид.

    The Weeknd

    The Weeknd

    ФОТОGETTYIMAGES
    Джастин Бибер

    Джастин Бибер

    ФОТОGETTYIMAGES

    Тройку лидеров Forbes замкнула 29-летняя британка Адель, продавшая более 1,7 миллиона экземпляров своего альбома и заработавшая 6,9 млн. долларов

    В первую десятку также вошли: 29-летний баскетболист Кевин Дюрант, 28-летний квотербек «Индианаполис Колтс» Эндрю Лак, профессиональный игрок в гольф Рори Макилрой, 29-летний разыгрывающий защитник клуба «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри, 28-летний атакующий защитник баскетбольной команды «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден, 27-летняя поп-певица Тейлор Свифт и 20-летняя модель и бизнесвумен Кайли Дженнер.

    Кайли Дженнер

    Кайли Дженнер

    ФОТОGETTYIMAGES

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