Самые высокооплачиваемые молодые знаменитости

Полная версия
В ТОП рейтинга попали бывший и нынешний бойфренды Селены Гомес
Журнал Forbes опубликовал список ста самых высокооплачиваемых молодых знаменитостей 2017 года. Для составления рейтинга составители учитывали все виды финансовых доходов молодых знаменитостей, включая гонорары от рекламы и личных спонсорских контрактов, полученные в период с июня 2016 по июнь 2017 года.
На первой строчке рейтинга оказался канадский певец и автор песен Абель Тесфайе, выступающий под псевдонимом The Weeknd. Он заработал за год порядка 92 миллионов долларов и обогнал Джастина Бибера, который занимает вторую строчку с доходом 83,5 миллиона долларов. К слову, в рейтинге бойфрендов Селены Гомес в ТОПе те же самые персонажи, но не так давно выяснилось, что Бибер вырвался вперед и вновь завоевал первое место в сердце певицы. The Weeknd последовал примеру бывшей подружки и, судя по всему, тоже решил вернуться к экс-возлюбленной: вчера певец был замечен выходящим из апартаментов модели Беллы Хадид.
The WeekndФОТО
Джастин БиберФОТО
Тройку лидеров Forbes замкнула 29-летняя британка Адель, продавшая более 1,7 миллиона экземпляров своего альбома и заработавшая 6,9 млн. долларов
В первую десятку также вошли: 29-летний баскетболист Кевин Дюрант, 28-летний квотербек «Индианаполис Колтс» Эндрю Лак, профессиональный игрок в гольф Рори Макилрой, 29-летний разыгрывающий защитник клуба «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри, 28-летний атакующий защитник баскетбольной команды «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден, 27-летняя поп-певица Тейлор Свифт и 20-летняя модель и бизнесвумен Кайли Дженнер.
Кайли ДженнерФОТО
Материалы по темам