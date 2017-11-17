Самые высокооплачиваемые молодые знаменитости

Журнал Forbes опубликовал список ста самых высокооплачиваемых молодых знаменитостей 2017 года. Для составления рейтинга составители учитывали все виды финансовых доходов молодых знаменитостей, включая гонорары от рекламы и личных спонсорских контрактов, полученные в период с июня 2016 по июнь 2017 года.

На первой строчке рейтинга оказался канадский певец и автор песен Абель Тесфайе, выступающий под псевдонимом The Weeknd. Он заработал за год порядка 92 миллионов долларов и обогнал Джастина Бибера, который занимает вторую строчку с доходом 83,5 миллиона долларов. К слову, в рейтинге бойфрендов Селены Гомес в ТОПе те же самые персонажи, но не так давно выяснилось, что Бибер вырвался вперед и вновь завоевал первое место в сердце певицы. The Weeknd последовал примеру бывшей подружки и, судя по всему, тоже решил вернуться к экс-возлюбленной: вчера певец был замечен выходящим из апартаментов модели Беллы Хадид.